TP.HCM sẽ phân làn đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành linh hoạt theo giờ?

Chiều 1.10, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin các giải pháp giảm ùn tắc tại những khu vực thường xuyên có lưu lượng giao thông cao.

Phân làn linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông khoa học, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế; đồng thời kiểm tra, khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình khai thác.

Trong đó, việc phân chia làn đường sẽ được điều chỉnh dựa trên lưu lượng và loại phương tiện lưu thông thực tế ở từng giai đoạn.

Đường Phạm Văn Đồng thường xuyên ùn ứ vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt khi trời mưa ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng dẫn ví dụ trên đường Phạm Văn Đồng, đường Trường Chinh có thể giảm bớt làn dành cho ô tô để tăng làn hỗn hợp, phù hợp lưu lượng xe thực tế.

Đơn vị này cũng nghiên cứu tổ chức phân làn linh hoạt, ứng dụng công nghệ hiện đại để phân làn theo thời gian trong ngày trên đường Nguyễn Tất Thành, đường Phạm Văn Đồng.

Ngoài việc phân làn, các nút giao có nhiều xung đột giao thông cũng sẽ được rà soát để có giải pháp kiểm soát phù hợp. Một trong những phương án được tính đến là đóng các giao lộ lân cận, tạo nút giao trung gian để xe lưu thông liên tục, hạn chế phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm điều khiển tập trung đặt tại Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.

Đường Nguyễn Tất Thành không còn một khoảng trống vào giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với một số khu vực bên ngoài Vành đai 2 thường xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, thành phố rà soát, triển khai giải pháp ứng dụng AI để điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Các tuyến được nêu gồm quốc lộ 51, quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Tân Vạn...

Khi nào xây xong 7 cầu vượt thép?

Thành phố cũng tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh với 5 chức năng chính gồm giám sát giao thông, điều khiển tín hiệu, cung cấp thông tin giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và mô phỏng, dự báo giao thông.

Ở các khu vực đang thi công công trình giao thông trọng điểm, thành phố sẽ tăng cường theo dõi tình hình để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông.

Các khu vực được Sở Xây dựng nêu gồm tuyến metro số 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh; nút giao An Phú; ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười và các tuyến đường xung quanh.

TP.HCM dự kiến đưa 7 cầu vượt thép vào sử dụng ngay trong năm 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ 13 công trình đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính, cầu vượt đi bộ... Đồng thời, thành phố triển khai 4 công trình bãi đỗ xe nổi cao tầng tại các bến xe buýt và 4 công trình sửa chữa, bổ sung trụ dừng, nhà chờ xe buýt phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Đơn vị này cho hay 7 công trình cầu vượt thép sẽ được khởi công ngay trong năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Về lâu dài, trong kế hoạch giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM tiếp tục xác định việc khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu là một trong những nhóm giải pháp.

Theo đó, thành phố sẽ rà soát tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, cải tạo kích thước hình học, đóng hoặc mở linh hoạt các điểm mở dải phân cách và tối ưu việc sử dụng làn đường theo giờ.

Bên cạnh đó, công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh trong quản lý, điều hành giao thông vận tải và điều khiển giao thông theo mạng lưới, trong đó có ứng dụng kỹ thuật số song sinh (Digital Twins).