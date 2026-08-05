TP.HCM đổi cách phân làn đường Nguyễn Hữu Cảnh: Lỗi dễ bị camera AI phạt nguội

Thời gian qua, cách phân làn mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), đoạn qua giao lộ có đèn tín hiệu gần tòa nhà The Manor, khiến một số tài xế ô tô còn lúng túng khi lưu thông.



Theo ghi nhận, sau khi phương án mới được áp dụng từ ngày 25.7, có tài xế dừng ở làn dành cho xe đi thẳng nhưng sau đó lại rẽ trái theo tín hiệu đèn do vẫn giữ thói quen đi như trước. Ngược lại, cũng có trường hợp dừng ở làn rẽ trái nhưng khi đèn bật lại tiếp tục đi thẳng.

Giao lộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gần tòa nhà The Manor có camera AI phạt nguội. Đây là một trong những giao lộ đầu tiên ở TP.HCM được lắp đặt camera AI ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là điều tài xế cần đặc biệt lưu ý bởi giao lộ có tín hiệu đèn riêng cho hướng đi thẳng và rẽ trái. Khu vực này cũng có camera AI tự động ghi nhận hành vi vi phạm để phục vụ xử lý phạt nguội.

Có camera AI phạt nguội trên đường Nguyễn Hữu Cảnh tài xế cần chú ý gì?

Việc thay đổi cách phân làn khiến người thường xuyên đi đường Nguyễn Hữu Cảnh theo thói quen cũ dễ lúng túng trong những ngày đầu. Tuy nhiên, tài xế cần phân biệt việc chọn nhầm làn với hành vi không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường.

Nếu lưu thông không đúng chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt theo quy định. Người dân cũng cần lưu ý, đây là một trong những giao lộ có camera AI tự động nhận diện vi phạm để phạt nguội ở TP.HCM.

Sau khi nhận diện vi phạm, hình ảnh và clip toàn bộ quá trình vi phạm được lưu về hệ thống. CSGT sẽ kiểm duyệt và gửi thông báo đến chủ phương tiện.

Biển báo phân làn lắp đặt ở ngay khu vực dốc cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?

Theo Nghị định 168/2024 người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng, theo điểm a, khoản 1, điều 6.

Nếu hành vi trên dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng, theo điểm b, khoản 10, điều 6. Người vi phạm đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vì vậy, tài xế không nên chỉ bám theo xe phía trước hoặc lưu thông theo thói quen cũ khi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh. Khi đến gần giao lộ, cần quan sát từ sớm biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu đèn để chọn đúng làn theo hướng muốn đi.

Sở Xây dựng TP.HCM đã đề nghị Công an TP.HCM, UBND phường Sài Gòn và UBND phường Thạnh Mỹ Tây chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý phương tiện lưu thông không đúng quy định, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khu vực.

Hệ thống camera AI tự động nhận diện lỗi vi phạm để phạt nguội ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phần đường dành riêng cho ô tô gồm 2 làn nằm sát tim đường. Ô tô đi vào phần đường này chỉ được đi thẳng.



Phần đường hỗn hợp bên phải gồm 3 làn, dành cho xe 2 bánh và ô tô. Ô tô lưu thông trong phần đường hỗn hợp có thể đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải theo tổ chức giao thông tại từng vị trí.

Tại giao lộ gần tòa nhà The Manor, một làn được bố trí cho phương tiện rẽ trái theo tín hiệu đèn nhằm tránh xung đột với dòng xe đi thẳng.

Như vậy, điểm tài xế ô tô cần nhớ khi qua khu vực này là 2 làn ô tô sát tim đường chỉ dành cho xe đi thẳng. Nếu muốn rẽ, người lái cần quan sát biển báo, vạch kẻ đường và lựa chọn làn phù hợp từ sớm, tránh đến sát giao lộ mới chuyển hướng.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ được điều chỉnh, lắp đặt bổ sung để phù hợp với cách tổ chức giao thông mới trên tuyến.