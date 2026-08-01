Bằng lái xe hết hạn: Nhầm mốc 1 năm phải thi cả 3 phần

Vừa qua, anh K. (ở TP.HCM) nộp hồ sơ đăng ký thi lại lý thuyết do giấy phép lái xe (bằng lái xe) đã hết hạn nhưng chưa quá 1 năm. Tuy nhiên, 2 lần có lịch sát hạch sau đó, anh đều không thể tham dự vì bận công tác đột xuất.

Ngày hết hạn bằng lái xe tính theo ngày in trên giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến khi được bố trí lịch thi mới, bằng lái xe của anh đã hết hạn hơn 1 năm. Lúc này, lực lượng CSGT hướng dẫn anh phải đăng ký sát hạch lại đầy đủ gồm lý thuyết, thực hành trong hình (sa hình) và thực hành lái xe trên đường.

Anh K. cho biết điều khiến anh bất ngờ là thời điểm nộp hồ sơ, bằng lái xe vẫn chưa hết hạn 1 năm. Tuy nhiên, theo giải thích của CSGT, mốc thời gian để xác định phải thi lại những nội dung nào được tính từ ngày hết hạn ghi trên bằng lái xe, không phải từ ngày nộp hồ sơ hay ngày đăng ký sát hạch.

Đây cũng là thắc mắc của không ít người khi chuẩn bị đổi bằng lái xe quá hạn.

Theo Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, việc cấp đổi bằng lái xe quá hạn được chia thành 3 mốc thời gian với yêu cầu sát hạch khác nhau.

Bằng lái xe hết hạn dưới 30 ngày không phải thi lại

Khoản 2 điều 19 Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định, người có bằng lái xe hết hạn dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, được đổi bằng mà không phải sát hạch.

Người dân cần chú ý chủ động đi cấp đổi bằng lái xe khi gần hết hạn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì vậy, nếu phát hiện bằng lái xe sắp hoặc vừa hết hạn, người dân nên chủ động làm thủ tục cấp đổi sớm để tránh phát sinh việc phải thi lại.

Hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm phải thi lại lý thuyết

Nếu bằng lái xe hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm, người lái xe phải sát hạch lại phần lý thuyết trước khi được cấp bằng mới.

Điều này đồng nghĩa người dân không thể chỉ nộp hồ sơ để đổi bằng như trường hợp hết hạn dưới 30 ngày mà phải vượt qua bài thi lý thuyết theo quy định. Hết hạn từ đủ 1 năm trở lên phải thi cả lý thuyết, sa hình và đường trường. Chỉ khi đạt cả ba phần thi này, người dân mới được cấp lại bằng lái xe.

Mốc 1 năm tính từ ngày nào?

Theo CSGT, mốc 1 năm được tính từ ngày hết hạn ghi trên bằng lái xe, không phải từ ngày nộp hồ sơ hay ngày đăng ký sát hạch. Vì vậy, trường hợp đã đăng ký thi lý thuyết nhưng nhiều lần vắng mặt khiến thời gian kéo dài quá 1 năm kể từ ngày bằng lái xe hết hạn thì vẫn phải thi lại đầy đủ cả 3 phần theo quy định.

Bằng lái xe hết hạn từ 1 năm trở lên thì phải thi lại cả lý thuyết, sa hình và đường trường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực tế, có trường hợp người dân chỉ phát hiện bằng lái xe đã hết hạn khi làm thủ tục hành chính hoặc bị lực lượng chức năng kiểm tra. Khi đó, ngoài việc mất thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, họ còn có thể phải tham gia các kỳ sát hạch theo quy định.

Để tránh phát sinh thủ tục và mất thời gian thi lại, người dân nên thường xuyên kiểm tra thời hạn ghi trên bằng lái xe và chủ động làm thủ tục cấp đổi trước hoặc ngay sau khi hết hạn.