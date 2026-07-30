Xe hỏng phải dừng trên cao tốc, tài xế vẫn bị CSGT phạt 13 triệu đồng

Ngày 30.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa xử phạt một tài xế dừng xe trên làn đường xe chạy của cao tốc nhưng không đặt thiết bị cảnh báo phía sau theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.



Xe hỏng trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo phía sau

Theo thông tin từ CSGT, khoảng 14 giờ 50 ngày 29.7, trong quá trình tuần tra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải gắn cần cẩu biển số 51B-810.xx dừng tại Km15+600.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe do tài xế N.T.V (37 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển đang dừng trên một phần làn đường xe chạy do gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, tài xế không đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150 m như quy định.

Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết phương tiện bị hỏng nên buộc phải dừng trên cao tốc, nhưng do chủ quan đã không đặt cảnh báo để các phương tiện phía sau nhận biết từ xa.

Xe hỏng phải dừng ở làn đường xe chạy trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo, tài xế vẫn bị phạt ẢNH: C08

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Tổ công tác cũng đã tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của tài xế. Người này cho biết đã thực hiện tích hợp giấy phép lái xe trên môi trường điện tử nhưng chưa thành công.

CSGT khuyến cáo tài xế không bỏ qua thao tác có thể cứu mạng

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên cao tốc, tài xế phải nhanh chóng bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn khả năng di chuyển và đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150 m và nhanh chóng di chuyển ra khỏi hộ lan.

Đây là thao tác bắt buộc nhằm giúp các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao phát hiện chướng ngại vật từ xa, chủ động giảm tốc hoặc chuyển làn an toàn. Thực tế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc xảy ra do xe gặp sự cố dừng trên đường nhưng không có cảnh báo đầy đủ, khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý.

CSGT cũng khuyến cáo các tài xế nên trang bị sẵn tam giác phản quang, đèn cảnh báo khẩn cấp hoặc các thiết bị cảnh báo chuyên dụng trên xe. Khi xảy ra sự cố, người trên xe cần nhanh chóng rời khỏi phương tiện, đứng sau hộ lan bảo vệ và gọi lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ, tuyệt đối không đứng hoặc sửa xe ngay trên làn đường xe chạy.