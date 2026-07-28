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Đời sống Cộng đồng

Đi xe giường nằm, nhiều hành khách bị phạt vì quên điều này

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Nhiều hành khách đi xe giường nằm không thắt dây an toàn vừa bị CSGT xử phạt. Đến khi ký biên bản, hành khách mới biết... có quy định.

Nhiều người có thói quen lên xe giường nằm là nằm nghỉ hoặc ngủ suốt hành trình mà không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, thói quen này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn có thể khiến chính hành khách bị xử phạt.

Ngày 27.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa liên tiếp phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp hành khách trên xe khách giường nằm không thắt dây an toàn khi xe đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đi xe giường nằm không thắt dây an toàn, hành khách bất ngờ bị CSGT xử phạt - Ảnh 1.

Hành khách trên xe giường nằm không thắt dây an toàn bị CSGT lập biên bản phạt

ẢNH: C08

Theo đó, khoảng 16 giờ 40 ngày 26.7, tại trạm thu phí Long Phước, CSGT dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 51B - 137.xx do tài xế P.H.T (55 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 hành khách không cài dây an toàn trong khi xe đang lưu thông trên cao tốc.

Với hành vi này, mỗi hành khách bị lập biên bản và xử phạt 375.000 đồng. Tài xế cũng bị lập biên bản với lỗi chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn, mức phạt 900.000 đồng.

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, CSGT cũng kiểm tra xe khách biển số 51B - 124.xx do tài xế Đ.N.S (56 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 3 hành khách không cài dây an toàn và lập biên bản xử lý theo quy định.

Đến khoảng 17 giờ 50, CSGT kiểm tra xe khách giường nằm biển số 95H - 015.xx do tài xế T.M.L (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển. Trên xe cũng có hành khách không cài dây an toàn nên cả tài xế và các hành khách vi phạm đều bị lập biên bản.

Đi xe giường nằm không thắt dây an toàn, hành khách bất ngờ bị CSGT xử phạt - Ảnh 2.

Khi hành khách trên xe không thắt dây an toàn, cả khách và tài xế cùng bị phạt

ẢNH: C08

Đáng chú ý, dù một số nhà xe đã nhắc nhở hành khách về quy định phải thắt dây an toàn, kể cả trên xe giường nằm nhưng nhiều hành khách vẫn không chấp hành. Đến khi bị CSGT xử phạt, nhiều người mới ngỡ ngàng vì "không nghĩ đi xe giường nằm vẫn phải thắt dây an toàn".

Vì sao đi xe giường nằm vẫn phải thắt dây an toàn?

Theo lực lượng CSGT, nhiều hành khách vẫn có tâm lý cho rằng xe khách giường nằm chạy đường dài, có giường để nằm nên không cần thắt dây an toàn. Tuy nhiên, khi xe lưu thông trên cao tốc với tốc độ lớn, chỉ cần xảy ra tình huống thắng gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc va chạm, người không thắt dây an toàn rất dễ bị văng khỏi vị trí, va đập vào các bộ phận bên trong xe hoặc vào người khác, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Đối với xe khách, việc hành khách chấp hành quy định cài dây an toàn cũng là trách nhiệm của người lái xe và đơn vị vận tải. Vì vậy, khi phát hiện hành khách không thắt dây an toàn, CSGT sẽ xử lý cả người vi phạm lẫn tài xế theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân khi đi xe khách, đặc biệt là xe giường nằm lưu thông trên cao tốc, cần chủ động thắt dây an toàn ngay sau khi ổn định chỗ ngồi hoặc giường nằm và duy trì trong suốt hành trình.

Lực lượng CSGT cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải và tài xế thường xuyên nhắc nhở hành khách thực hiện đúng quy định trước khi xe khởi hành và trong quá trình lưu thông. "Một thao tác chỉ mất vài giây nhưng có thể giảm đáng kể nguy cơ chấn thương nếu xảy ra sự cố, đồng thời giúp hành khách tránh bị xử phạt khi được lực lượng chức năng kiểm tra", CSGT nhấn mạnh.

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