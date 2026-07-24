Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Xe 'giường nằm đôi' có được nằm 2 khách/giường?

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 21.7, xe khách giường nằm 50E-447.02 khi lưu thông đến Km1839 QL1 (qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai), do tài xế buồn ngủ và đánh lái tránh phương tiện phía trước, xe đã va chạm vào ta luy chắn bên phải đường, bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong.

Vụ cháy xe khách nghiêm trọng tại Đồng Nai khiến 7 người chết, xe khách đăng ký 24 giường nằm nhưng chở tới 37 khách ẢNH: T.N

Xe khách 50E-447.02 là loại ô tô khách giường nằm đôi 24 chỗ, đăng ký lần đầu ngày 28.1.2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27.1.2028. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chở tới 37 người.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tô An, Cục phó Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng), cho biết theo QCVN 09:2024, xe khách giường nằm lưu hành tại Việt Nam không có khái niệm "giường đôi".

Cụ thể với trường hợp dòng xe 24 giường nằm đôi trong vụ tai nạn tại Đồng Nai, sức chở theo đúng quy định là 24 khách, không được nhân đôi lên 48 khách. Lý do, QCVN 09:2024/BGTVT quy định “mỗi giường chỉ cho một người nằm”.

Theo ông Tô An, "chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn tại Đồng Nai có số người chuyên chở (không bao gồm người lái) là 25 người, trong đó có 1 người ngồi và 24 người nằm. Sức chở đúng quy định là 25 người (bao gồm 1 người ngồi và 24 người nằm) chứ không phải là 48 khách".

Cũng theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, về nguyên tắc, quy trình kiểm định đối với xe khách giường nằm so với xe khách thông thường là chặt chẽ như nhau. Tuy nhiên, xe khách giường nằm có những yêu cầu và tiêu chí riêng biệt, khắt khe hơn mà xe khách ghế ngồi thông thường không nhất thiết phải có, để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Ví dụ ô tô khách có giường nằm phải được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-Iock Braking System); không được bố trí chỗ ngồi cho hành khách trên xe khách giường nằm, trừ 1 ghế của người lái xe và 1 ghế của người hướng dẫn viên (nếu có)...

Sẽ bổ sung tiêu chuẩn an toàn với xe khách giường nằm

Ông Tô An cho biết, qua theo dõi, đánh giá bước đầu cho thấy nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thường là tổng hợp của nhiều yếu tố như: điều kiện hạ tầng giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, việc tổ chức vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, tốc độ, thời gian lái xe liên tục, điều kiện thời tiết...

Bên cạnh đó, yếu tố kỹ thuật của phương tiện cũng là một nội dung cần được kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện trên cơ sở kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Về việc có mở đợt tổng rà soát đối với xe khách giường nằm sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại Đồng Nai hay không, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết sẽ báo cáo Bộ Xây dựng, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổng hợp, phân tích dữ liệu từ các vụ tai nạn để đánh giá đầy đủ các yếu tố kỹ thuật của phương tiện.

Nếu kết quả đánh giá cho thấy cần thiết, Cục sẽ tham mưu Bộ Xây dựng triển khai các giải pháp phù hợp, trong đó có thể bao gồm việc tăng cường kiểm tra chuyên đề đối với xe khách giường nằm đang lưu hành trên phạm vi cả nước.

Việc rà soát sẽ tập trung vào các hạng mục có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành như: hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, lốp xe, khung gầm, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị cảnh báo, dây đai an toàn tại các vị trí được trang bị, cửa thoát hiểm, búa phá kính và các trang thiết bị an toàn khác theo quy định.

Ông Nguyễn Tô An cũng cho biết, Cục Đăng kiểm đã bổ sung vào dự thảo QCVN 09 sửa đổi một số yêu cầu an toàn đối với xe khách giường nằm.

Trong đó, dự thảo quy định xe phải được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định điện tử ESC (ESP) hoặc hệ thống có chức năng tương đương, nhằm hỗ trợ phòng ngừa lật xe, hạn chế hiện tượng mất ổn định hướng và giúp người lái duy trì khả năng kiểm soát phương tiện trong các tình huống nguy hiểm. Quy định này phù hợp với xu hướng tăng cường quản lý an toàn phương tiện đang được áp dụng tại châu Âu, Nhật Bản và nhiều quốc gia...