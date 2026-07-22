Sau thảm kịch cháy xe khách ở Đồng Nai, Công an TP.HCM khuyến cáo khẩn cấp

Theo Công an TP.HCM, cháy xe khách là sự cố nguy hiểm, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ thiệt hại trong thời gian qua. Điển hình như vụ cháy xe khách xảy ra vào rạng sáng 21.7, trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương.

Chiếc xe khách sau vụ cháy ẢNH: CACC

Để tăng cường công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đưa ra những hướng dẫn và khuyến cáo cụ thể cho chủ xe, tài xế và hành khách.

Đối với chủ doanh nghiệp và chủ phương tiện: Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu và khoang động cơ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuyệt đối không lắp đặt thêm các phụ kiện, thiết bị điện làm tăng công suất tiêu thụ vượt quá thiết kế.

Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên bắt buộc phải trang bị bình chữa cháy phù hợp theo quy định. Đồng thời phối hợp tập huấn, cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ tài xế, phụ xe.

Dán bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC và sơ đồ hướng dẫn thoát nạn bằng hình ảnh rõ ràng trong khoang hành khách.

Đối với lái xe và nhân viên phục vụ: Quan sát bảng điều khiển để phát hiện đèn báo lỗi; kiểm tra rò rỉ dầu mỡ dưới gầm; kiểm tra áp suất lốp xe (tránh lốp quá non gây ma sát mạnh dẫn đến nổ lốp, phát cháy). Khi thấy xe khó khởi động, có mùi xăng, mùi khét, tiếng kêu lạ hoặc nhiệt độ máy tăng cao, phải dừng phương tiện kiểm tra ngay.

Không chở chất dễ cháy, nổ. Trường hợp chở xe máy trong cốp, bắt buộc phải rút cạn xăng trước khi đưa vào khoang hành lý. Không để bật lửa, sạc dự phòng, bình gas mini, dung dịch sát khuẩn, nước có gas, kính lúp... ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Lưu ý: Với xe xăng dầu, không mua nhiên liệu trôi nổi, không "độ" loa, đèn, còi. Với xe điện, chỉ dùng bộ sạc chính hãng, kiểm tra pin, dây dẫn định kỳ và hạn chế sạc qua đêm.

Đối với hành khách: Không mang theo bật lửa gas số lượng lớn, diêm hoặc các vật liệu dễ cháy nổ trong hành lý xách tay lẫn ký gửi.

Nghiêm cấm hút thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử) trên xe, đặc biệt là trong nhà vệ sinh của xe khách giường nằm; không để hành lý, ba lô chắn lối đi chung hoặc cản trở các cửa thoát hiểm. Khi lên xe, chủ động quan sát vị trí đặt bình chữa cháy, búa phá kính và cửa thoát hiểm gần nhất.

Khi phát hiện mùi khét, khói hoặc lửa, tài xế và hành khách cần phối hợp thực hiện ngay các bước: tài xế bật đèn cảnh báo, nhanh chóng tấp xe vào lề đường trống (tránh xa nhà dân, trạm xăng, đường điện), kéo phanh tay, tắt máy và ngắt cầu dao nguồn điện tổng.

Mở toàn bộ cửa ra vào. Nếu hệ thống điện bị liệt, dùng lẫy xả cửa khẩn cấp để mở bằng tay. Trường hợp cửa chính kẹt, phụ xe, tài xế dùng búa thoát hiểm đập mạnh vào 4 góc của tấm kính hông (điểm yếu nhất của kính cường lực). Hướng dẫn hành khách lấy áo khoác, ba lô che mặt, tay rồi di chuyển ra ngoài (ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ).

Dùng khăn, khẩu trang hoặc vạt áo thấm ướt (bằng nước lọc, nước ngọt) che kín mũi, miệng; cúi thấp người hoặc bò sát sàn xe để thoát ra ngoài.

Sử dụng bình chữa cháy phun trực tiếp vào gốc lửa nếu đám cháy còn nhỏ. Gọi ngay tổng đài 114 cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Công an TP.HCM lưu ý đối với xe điện: Phải dùng bình chữa cháy gốc nước hoặc cát ẩm để dập lửa và làm mát liên tục, không dùng chăn, bao tải phủ kín vì không hiệu quả.

Nếu đám cháy quá lớn, không có khả năng dập tắt, lập tức di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm và chờ lực lượng chức năng đến xử lý.