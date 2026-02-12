Những thiết bị phổ biến dễ gây cháy nổ nên lưu ý

Trong khi các thiết bị như bộ lọc xơ vải của máy sấy quần áo và máy sưởi đã được xác định là những mối nguy hiểm gây cháy, nhiều sản phẩm phổ biến khác cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự.

Nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu từ nhiều thiết bị, do đó hãy thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn ẢNH: NDCC

Mặc dù các nhà sản xuất thường thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho sản phẩm, nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót. Đôi khi, một sản phẩm được đưa ra thị trường trước khi phát hiện ra các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Khi các vấn đề như cháy nổ, rơi vỡ hay ngộ độc được phát hiện, các tổ chức như Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) sẽ ban hành lệnh thu hồi sản phẩm.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả sản phẩm trong cùng một loại đều nguy hiểm. Trong hầu hết trường hợp, nếu người dùng sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn và cẩn trọng, họ sẽ an toàn. Dưới đây là 5 thiết bị phổ biến có nguy cơ cháy nổ mà người dùng cần lưu ý.

Ván trượt điện (Hoverboard)

Những chiếc ván trượt điện đã trở nên phổ biến trong giới trẻ, nhưng chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do sử dụng pin. Năm 2016, Digital Gadgets đã thu hồi sản phẩm ván trượt điện Hover-Way sau khi nhận được 17 báo cáo về pin quá nóng. Khoảng 16.000 sản phẩm đã bị thu hồi. Các công ty khác như iMoto và DGL Group cũng đã thu hồi ván trượt điện của họ do các vấn đề tương tự.

Máy tập thể dục

Johnson Health Tech Trading đã thu hồi một số mẫu máy chạy bộ vào tháng 1.2026 do dây nguồn bị lỏng và quá nóng, gây nguy cơ cháy nổ. Theo báo cáo, khoảng 47.000 máy chạy bộ nằm trong diện thu hồi. Tương tự, iFit cũng đã thu hồi máy chèo thuyền NordicTrack do màn hình điều khiển quá nóng.

Tủ lạnh mini

Cũng trong tháng 1 vừa qua, Curtis International đã thu hồi 330.000 chiếc tủ lạnh mini Frigidaire sau khi nhận được báo cáo về cháy nổ. Đáng chú ý khi đây không phải là lần đầu tiên công ty này gặp phải vấn đề tương tự.

Đồng hồ thông minh

Deale International đã thu hồi đồng hồ thông minh Altafit af28 vào năm 2025 do hiện tượng cháy trong khi sạc. Fitbit cũng đã thu hồi khoảng 1 triệu đồng hồ thông minh Ionic do pin quá nóng, dẫn đến nhiều trường hợp bỏng.

Xe đạp điện

Fengqs đã thu hồi dòng xe đạp điện F7 Pro vào năm 2025 sau khi nhận được báo cáo về pin bốc cháy. Các công ty khác như Vivi và Santa Cruz cũng thu hồi xe đạp điện do các vấn đề tương tự.

Với những trường hợp nói trên, người tiêu dùng được khuyến cáo nên theo dõi các thông báo thu hồi và thực hiện các biện pháp an toàn khi sử dụng các thiết bị điện tử để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.