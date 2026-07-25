Tài xế xe chở khách có thể bị phạt 1,5 triệu đồng vì quên thao tác này

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết trong quá trình kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải trên cao tốc đã phát hiện trường hợp tài xế xe chở khách không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe theo quy định.

Theo đó, khoảng 3 giờ 5 ngày 23.7, tại trạm thu phí nút giao Ma Lâm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách 16 chỗ biển số 50F - 041.xx do tài xế H.V.M.T (36 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển.

Tài xế chở khách cho biết đã quẹt thẻ nhận dạng nhưng "không có thông tin" ẢNH: C08

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế không sử dụng thẻ nhận dạng để đăng nhập thông tin trước khi điều khiển xe chở khách. Với lỗi này, tài xế bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng theo điểm k khoản 5 điều 20 Nghị định 168/2024.

Làm việc với CSGT, tài xế xe chở khách cho biết đã quẹt thẻ nhưng thiết bị không nhận diện và bản thân không để ý nên vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện. Theo lực lượng chức năng, đây là lỗi nhiều tài xế vẫn mắc do chủ quan hoặc không kiểm tra lại việc đăng nhập sau khi quẹt thẻ.

Bên cạnh việc kiểm tra thẻ nhận dạng, CSGT cũng kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với xe kinh doanh vận tải. Cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách biển số 64F - 008.xx và phát hiện 4 hành khách không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Theo quy định, người lái xe và người ngồi trên ô tô tại vị trí có trang bị dây an toàn đều phải cài dây khi xe đang chạy. Do đó, CSGT đã lập biên bản phạt hành khách và cả tài xế.

Hành khách ngồi trên xe không cài dây an toàn, cả tài xế và khách cùng bị phạt ẢNH: C08

Nghị định 168/2024 quy định tài xế chở người không thắt dây an toàn bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người được chở không thắt dây an toàn cũng bị xử phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển xe khách không nên xem việc nhắc hành khách cài dây an toàn là thủ tục mang tính hình thức. Trước mỗi chuyến đi, tài xế cần kiểm tra, nhắc nhở toàn bộ hành khách ngồi đúng vị trí và cài dây an toàn tại những ghế được trang bị.

Trong quá trình di chuyển, đặc biệt trên đường cao tốc với tốc độ khai thác lớn, nếu phát hiện hành khách tự ý tháo dây an toàn, tài xế hoặc nhân viên phục vụ cần kịp thời nhắc nhở để bảo đảm an toàn.

Việc cài dây an toàn đúng cách giúp giảm nguy cơ bị xử phạt, hạn chế chấn thương, giảm nguy cơ tử vong khi xảy ra va chạm, thắng gấp hoặc lật xe.

Trước đó, Cục CSGT cũng thông tin qua khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, Cục CSGT phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp và lái xe theo quy định.



Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh: "Khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của lái xe và phương tiện kinh doanh vận tải; qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải".