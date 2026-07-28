CSGT TP.HCM phát hiện 201 con heo dương tính chất cấm trên đường vào lò mổ

Mới đây, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện lô 201 con heo có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với chất cấm Salbutamol khi đang được vận chuyển vào TP.HCM để giết mổ.



Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng CSGT TP.HCM trong năm 2026.

CSGT Rạch Chiếc phối hợp Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra phát hiện 201 con heo dương tính chất cấm ẢNH: PC08

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, ngày 26.7, tổ công tác do trung tá Lê Đình Sơn, Phó đội trưởng phụ trách, cùng các cán bộ của đơn vị phối hợp với lực lượng kiểm dịch TP.HCM tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và thực phẩm đông lạnh trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách.

Qua kiểm tra, tổ liên ngành đã dừng 15 phương tiện, chủ yếu là xe chở gia súc, gia cầm và thực phẩm đông lạnh.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 60K - 955.xx do tài xế V.N.H (40 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển, chở khoảng 86 con heo; xe tải biển số 64H - 051.xx do tài xế T.K.B (42 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, chở khoảng 115 con heo.

Theo khai nhận, cả 2 xe đều vận chuyển số heo này từ tỉnh Đồng Nai về phường Đông Hòa, TP.HCM để đưa vào cơ sở giết mổ.

CSGT làm việc với lái xe ẢNH: PC08

Làm việc với lực lượng chức năng, hai tài xế xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Chăn nuôi Đồng Nai cấp ngày 26.7.2026 cùng các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đàn heo.

Tuy nhiên, khi tiến hành xét nghiệm nhanh, toàn bộ lô hàng gồm 201 con heo cho kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp áp tải toàn bộ lô hàng về cơ sở xét nghiệm tại Củ Chi để bàn giao cho Trung tâm kiểm dịch Thủ Đức tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển thực phẩm, gia súc và gia cầm là một trong những giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông vào TP.HCM, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.