Đồng Nai: Tiêu hủy gần 2.000 con heo để ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi

Ngày 24.6, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã làm việc tại UBND phường Tân Phú và các xã lân cận để nắm tình hình, chỉ đạo xử lý ổ dịch tả heo châu Phi tại ấp Trà Cổ 11 (phường Tân Phú) và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai kiểm tra công tác xử lý ổ dịch tả heo châu Phi tại phường Tân Phú ẢNH: H.K

Trước đó, gần 2.000 con heo trong trang trại của bà Trương Thị Thảo (khu phố Trà Cổ 11) có dấu hiệu bị dịch tả heo châu Phi. Ngày 16.6, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện trại có 27 con chết, 355 con có dấu hiệu bệnh.

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương 2 cùng các triệu chứng bệnh, lực lượng chức năng xác định heo tại trại bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn heo theo quy định để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai yêu cầu giám sát chặt, xử lý ngay các ổ dịch tả heo châu Phi, không để lây lan ẢNH: H.K

Tại buổi làm việc, sau khi nghe địa phương cùng các đơn vị liên quan báo cáo, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai nhận định tình hình dịch tả heo châu Phi thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Do đó, ông yêu cầu cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất chuồng nuôi và khu vực xung quanh tại trang trại vừa xảy ra dịch bệnh.

Nếu trên địa bàn thành phố phát sinh trang trại nào mà heo bị mắc bệnh thì buộc phải tiêu hủy, sau đó tiến hành sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cũng yêu cầu các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát hoạt động chăn nuôi, giết mổ, nhất là tình hình vận chuyển, buôn bán tự phát sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh nếu có.

Đồng Nai là địa phương có tổng đàn heo lớn nhất nước, lâu nay được xem là thủ phủ chăn nuôi heo. Hiện tại, tổng đàn heo của Đồng Nai khoảng 3,9 triệu con.