CSGT TP.HCM siết xe giường nằm: Những lỗi doanh nghiệp, tài xế và hành khách dễ bị phạt

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng đang tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, trong đó có xe khách, xe giường nằm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.



Đây là chuyên đề được triển khai khi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách đường dài, xe giường nằm hai tầng làm nhiều người chết và bị thương.

Hành khách đi xe giường nằm không thắt dây an toàn cũng bị xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT kiểm tra xuyên suốt xe khách, xe giường nằm

Để phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, Phòng CSGT TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Theo đó, CSGT phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra liên tục các doanh nghiệp, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; xử lý các vi phạm liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe, cũng như các điểm đón, trả khách, bán vé không đúng quy định.

Ngoài kiểm tra trực tiếp, CSGT còn tăng cường giám sát xe khách, đặc biệt là xe giường nằm 2 tầng, thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe và hệ thống camera cố định trên các tuyến đường.

Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, chạy sai hành trình, lái xe quá thời gian quy định, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe. Đồng thời kiểm tra việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm trên các xe khách đường dài.

Đáng chú ý, nhiều lỗi vi phạm của xe khách, xe giường nằm thì tài xế và doanh nghiệp cùng bị phạt. Tuy nhiên, nếu hành khách trên xe không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn thì cả hành khách và tài xế sẽ cùng bị phạt.

Hơn 200 trường hợp vi phạm chỉ trong 2 ngày

Theo số liệu của Phòng CSGT, chỉ trong hai ngày 23 - 24.7, CSGT đã lập biên bản xử lý 207 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.



Bên cạnh chuyên đề kiểm tra xe khách, từ ngày 10 - 24.7, Phòng CSGT cũng xử lý nhiều chuyên đề trọng điểm khác.

Việc xử lý vi phạm được lực lượng CSGT thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đúng quy trình và các quy định của pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, lực lượng chức năng lập biên bản 127 trường hợp liên quan xe tự chế, xe 3 bánh tự chế, xe kéo và các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, CSGT xử lý 351 trường hợp vi phạm liên quan đến việc "độ, chế" xe đạp điện, pô xe, xe phân khối lớn và thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động của đơn vị, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, giấy phép lái xe và điều kiện làm việc của tài xế; giám sát chặt dữ liệu từ thiết bị hành trình để kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là chạy quá tốc độ và lái xe quá thời gian liên tục.

Các đơn vị cũng cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, thiết bị thoát hiểm và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên.

Đối với người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, CSGT đề nghị tăng cường quản lý con em, không để thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định; không "độ, chế" xe đạp điện, pô xe hoặc điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT cũng lưu ý các tổ chức, cá nhân không sản xuất, mua bán, sử dụng hoặc cho thuê xe tự chế, xe 3 bánh tự chế và các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa, nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Phòng CSGT TP.HCM, việc chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, tình trạng kỹ thuật phương tiện và các điều kiện an toàn không chỉ giúp tránh bị xử lý mà còn góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của hành khách và chính người cầm lái trên mỗi chuyến xe.