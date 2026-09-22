5 sai lầm khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, dễ gây hư hại xe

Mùa mưa đang diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Những ngày gần đây, một số khu vực miền Trung và miền Nam liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Trong điều kiện thời tiết này, không phải ai sử dụng ô tô cũng có chỗ đỗ trong nhà hoặc bãi xe có mái che. Tại các đô thị lớn, đặc biệt với những người sống ở chung cư hoặc nhà phố thiếu chỗ đỗ, việc phải đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, đỗ xe cặp sát lề đường và phơi mưa, phơi nắng là khá phổ biến.

Khi đỗ ô tô ngoài trời trong nhiều ngày mưa liên tục, vị trí đỗ và cách bảo quản xe có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng ngoại thất, nội thất cũng như một số chi tiết cơ khí.

Khi đỗ ô tô ngoài trời trong nhiều ngày mưa liên tục, vị trí đỗ và cách bảo quản xe có thể ảnh hưởng đáng kể đến xe Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Dưới đây là 5 sai lầm khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày mà chủ xe nên lưu ý:

Đỗ ô tô ở nơi thấp trũng, gần nắp cống thoát nước

Đây là một trong những sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong những ngày mưa lớn kéo dài. Nhiều chủ xe chọn vị trí đỗ sát lề đường hoặc bãi đất thấp vì thuận tiện, nhưng lại không tính đến khả năng nước dâng nhanh sau những trận mưa lớn. Đặc biệt, khi đỗ xe cặp sát lề đường, nhiều người thường không chú ý quan sát, đỗ xe ngay chỗ thấp trũng hoặc gần miệng cống thoát nước.

Khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng gia tăng, nhất là khu vực gần miệng cống thoát nước thường là nơi dòng nước chảy dễ kéo theo rác thải, bùn đất. Nếu nắp cống thoát nước bị rác che phủ, nguy cơ ứ động, gây ngập úng khá cao. Nếu nước dâng cao và tràn vào khu vực gầm, cabin, không chỉ động cơ mà nhiều bộ phận điện, cảm biến, máy phát, máy đề, hệ thống phanh và các chi tiết dưới gầm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Khi đỗ xe cặp sát lề đường, nhiều người thường không chú ý quan sát, đỗ xe ngay chỗ thấp trũng hoặc gần miệng cống thoát nước Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Vì vậy, khi dự báo có mưa lớn, chủ xe nên ưu tiên vị trí cao ráo, có khả năng thoát nước tốt. Nếu khu vực thường xuyên ngập cục bộ, không nên chờ đến khi nước bắt đầu dâng mới tìm chỗ di chuyển xe. Đặc biệt, không nên chủ quan với những khu vực trước đây ít ngập. Hệ thống thoát nước quá tải trong các trận mưa lớn có thể khiến mực nước tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Đỗ ô tô dưới tán cây

Tán cây có thể giúp giảm lượng nước mưa và ánh nắng trực tiếp lên thân xe, nhưng không phải là vị trí lý tưởng khi xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Chưa kể, cành cây gãy, lá cây, quả hoặc các vật thể khác có thể rơi xuống gây trầy xước, móp thân vỏ, thậm chí làm vỡ kính. Lá cây rơi nhiều cũng có thể mắc lại ở khu vực khe thoát nước, hốc gió hoặc cửa thoát nước, làm cản trở khả năng thoát nước của xe.

Nếu phải đỗ xe ngoài trời trong những ngày mưa kéo dài, nên tránh những cây lớn, cây có cành khô hoặc vị trí gần công trình, biển quảng cáo, mái tôn có nguy cơ bị gió cuốn Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Do đó, nếu phải đỗ xe ngoài trời trong những ngày mưa kéo dài, nên tránh những cây lớn, cây có cành khô hoặc vị trí gần công trình, biển quảng cáo, mái tôn có nguy cơ bị gió cuốn. Trong trường hợp không còn lựa chọn khác, chủ xe nên kiểm tra tình trạng cây và khu vực xung quanh trước khi đỗ, đồng thời thường xuyên dọn lá cây bám trên xe.

Phủ bạt ngay khi thân xe vẫn còn ướt

Phủ bạt là giải pháp được nhiều chủ xe lựa chọn khi không có chỗ đỗ có mái che, nhằm che nắng che mưa cho xe. Tuy nhiên, phủ bạt ngay sau khi xe vừa dính mưa mà không làm sạch và làm khô bề mặt có thể tạo ra một môi trường ẩm kín giữa lớp bạt và thân xe.

Khi bụi bẩn, nước mưa và hơi ẩm bị giữ lại trong thời gian dài, lớp sơn có thể khó khô hoàn toàn. Nếu bề mặt xe có sẵn bụi, cát hoặc chất bẩn, việc phủ bạt và tháo lắp bạt nhiều lần còn có thể làm tăng nguy cơ tạo vết ố, xước trên lớp sơn.

Phủ bạt ngay sau khi xe vừa dính mưa mà không làm sạch và làm khô bề mặt có thể tạo ra một môi trường ẩm kín giữa lớp bạt và thân xe Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Do đó, nếu sử dụng bạt phủ ô tô, người dùng nên chọn loại phù hợp kích thước xe, có khả năng thoát hơi ẩm và tránh phủ kín xe khi thân xe còn đọng nhiều nước. Khi có điều kiện, nên làm sạch và để xe khô trước khi phủ.

Để thảm sàn ẩm ướt, không lau khô nước mưa lọt vào xe

Trong những ngày mưa kéo dài, nước có thể theo giày dép, quần áo hoặc ô dù lọt vào cabin. Nếu thảm sàn bị ướt nhưng tiếp tục đóng kín cửa kính, hơi ẩm sẽ khó thoát ra ngoài, tạo điều kiện phát sinh mùi khó chịu, ẩm mốc và ảnh hưởng đến một số chi tiết nội thất. Tình trạng này càng dễ gây ẩm mốc nếu nước đã thấm xuống lớp nỉ bên dưới thảm. Người dùng có thể tưởng rằng bề mặt đã khô nhưng phần bên dưới vẫn còn giữ ẩm.

Nếu thảm sàn bị ướt nhưng tiếp tục đóng kín cửa kính, hơi ẩm sẽ khó thoát ra ngoài, tạo điều kiện phát sinh mùi khó chịu Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Vì vậy, sau khi ra vào xe trong những ngày mưa liên tục, nên kiểm tra thảm sàn, lau khô nước và để xe thông thoáng khi điều kiện thời tiết cho phép. Đồng thời, cần kiểm tra gioăng cửa, cửa sổ trời và các đường thoát nước nếu phát hiện nước xuất hiện bất thường trong cabin.

Kéo phanh tay khi đỗ ô tô dài ngày trong môi trường ẩm ướt

Với xe phải đỗ nhiều ngày trong điều kiện ẩm ướt, việc kéo phanh tay liên tục cũng là thói quen cần lưu ý. Nước và hơi ẩm có thể khiến bề mặt các chi tiết phanh xuất hiện gỉ. Nếu xe nằm lâu, má phanh có thể bị bám vào đĩa hoặc tang trống, làm phát sinh hiện tượng kẹt hoặc bó phanh khi vận hành trở lại. Các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô khuyến cáo trong điều kiện địa hình bằng phẳng, không nhất thiết sử dụng phanh đỗ khi đỗ ô tô trong thời gian dài bởi má phanh có thể gỉ và bám vào đĩa phanh.

Với xe phải đỗ nhiều ngày trong điều kiện ẩm ướt, việc kéo phanh tay liên tục cũng là thói quen cần lưu ý Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dùng nên bỏ qua phanh tay trong mọi tình huống. Khi đỗ xe trên địa hình dốc hoặc vị trí không bảo đảm an toàn, việc cố định xe vẫn phải được ưu tiên theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sau khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, trước khi di chuyển nên kiểm tra phanh ở tốc độ thấp tại khu vực an toàn. Nếu xuất hiện tiếng kêu bất thường, xe bị ghì, kéo lệch hoặc bánh xe có dấu hiệu bó, cần kiểm tra tại cơ sở sửa chữa thay vì tiếp tục vận hành.

Nước và hơi ẩm có thể khiến bề mặt các chi tiết phanh xuất hiện gỉ Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Việc đỗ ô tô dưới mưa dài ngày không đồng nghĩa với việc xe sẽ bị hư hỏng. Tuy nhiên, những thói quen đỗ xe thiếu phù hợp có thể làm gia tăng nguy cơ ăn mòn, ẩm mốc hoặc phát sinh sự cố. Chủ động lựa chọn vị trí đỗ và kiểm tra xe sau những đợt mưa kéo dài là cách đơn giản để hạn chế những khoản chi phí sửa chữa không đáng có.