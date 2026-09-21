Vì sao không nên xịt rửa khoang động cơ ô tô ngay sau khi đi mưa?

Sau mỗi chuyến đi dưới trời mưa, phần đầu xe và khoang động cơ có thể bám nhiều bụi đất, nước bẩn. Với tâm lý muốn giữ xe sạch sẽ, không ít chủ xe thường tranh thủ rửa toàn bộ xe, đồng thời xịt rửa trực tiếp vào khoang động cơ.

Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm chăm sóc, bảo dưỡng ô tô; việc rửa khoang động cơ ô tô cần thận trọng hơn so với rửa thân xe. Đây là khu vực tập trung nhiều bộ phận quan trọng như dây điện, giắc nối, cảm biến, mô-đun điều khiển, hộp cầu chì, các đầu nối điện và nhiều chi tiết kim loại.

Động cơ còn nóng, không nên xịt nước lạnh ngay

Một trong những lý do chính người dùng không nên xịt rửa khoang động cơ ô tô ngay sau khi đi mưa là nhiệt độ của các chi tiết. Trong quá trình vận hành, động cơ sinh ra lượng nhiệt lớn. Dù nước mưa đã làm mát một phần khoang máy trong lúc xe di chuyển, nhiều chi tiết vẫn có thể tiếp tục giữ nhiệt sau khi xe dừng.

Nếu dùng vòi nước lạnh áp lực cao xịt trực tiếp vào những khu vực đang nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo ra ứng suất nhiệt trên một số chi tiết Ảnh: B.H

Nếu dùng vòi nước lạnh áp lực cao xịt trực tiếp vào những khu vực đang nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo ra ứng suất nhiệt trên một số chi tiết. Không phải cứ gặp nước lạnh là động cơ sẽ lập tức hư hỏng, nhưng thao tác này không mang lại lợi ích đáng kể và có thể tạo thêm rủi ro không cần thiết.

Anh Lê Minh Tuấn, kỹ thuật viên đang làm việc cho một garage ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM cho rằng, người dùng không nên hiểu việc xe thường xuyên đi mưa, bám nước, đất cát là lý do để có thể thoải mái xịt rửa khoang máy. Theo anh Tuấn, nước mưa trong điều kiện xe vận hành bình thường vốn đã có thể tiếp xúc với nhiều vị trí trong khoang động cơ. Tuy nhiên, nước từ vòi xịt áp lực cao có cách tác động khác, đặc biệt khi người dùng hướng vòi trực tiếp vào các giắc điện, hộp điều khiển hoặc những vị trí có gioăng, phớt làm kín. Vì vậy, nếu vừa chạy xe đường dài hoặc di chuyển liên tục dưới trời mưa, nên để xe có thời gian hạ nhiệt trước khi vệ sinh khoang động cơ.

Xịt nước áp lực cao có thể gây vấn đề với hệ thống điện

Khoang động cơ của nhiều ô tô hiện nay có nhiều thiết bị điện tử. Đặc biệt, hệ thống cảm biến, dây dẫn và các giắc nối đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển động cơ, hộp số và nhiều chức năng khác. Các đầu nối điện trên ô tô thường có thiết kế chống nước ở mức nhất định. Nhưng khả năng chống nước này chủ yếu nhằm đáp ứng điều kiện vận hành mà nhà sản xuất dự kiến, không đồng nghĩa với việc chịu được mọi phương thức xịt rửa.

Nếu cần làm sạch khoang máy, chủ xe nên ưu tiên phương pháp vệ sinh nhẹ nhàng, tránh phun nước trực tiếp vào hộp cầu chì, hộp điều khiển, các giắc điện Ảnh: B.H

Một tia nước áp lực cao có thể len vào những vị trí mà nước mưa thông thường khó tiếp cận. Nếu nước đọng lại trong giắc nối hoặc khu vực điện, nguy cơ xuất hiện hiện tượng tiếp xúc kém, oxy hóa hoặc lỗi tín hiệu có thể tăng lên. Trong một số trường hợp, xe vẫn hoạt động bình thường ngay sau khi rửa nhưng có thể xuất hiện cảnh báo hoặc lỗi điện sau đó khi hơi ẩm còn tồn tại trong các đầu nối.

Anh Lê Minh Tuấn khuyến cáo, nếu cần làm sạch khoang máy, chủ xe nên ưu tiên phương pháp vệ sinh nhẹ nhàng, tránh phun nước trực tiếp vào hộp cầu chì, hộp điều khiển, các giắc điện và những vị trí được đánh dấu hoặc bố trí để tránh nước.

Một điểm người dùng thường nhầm lẫn là ô tô đã đi mưa thì khoang động cơ cũng đã bị nước làm ướt, vậy tại sao lại không thể rửa bằng vòi nước? Thực tế, nước mưa trong quá trình xe di chuyển thường phân bố không đồng đều và lượng nước tiếp xúc với từng khu vực cũng khác nhau. Trong khi đó, khi rửa xe, người dùng có thể chủ động hướng một lượng nước lớn vào một vị trí trong thời gian dài, thậm chí sử dụng vòi phun áp lực cao. Do đó, việc xe có thể vận hành dưới trời mưa không đồng nghĩa với việc có thể dùng máy phun áp lực cao xịt trực tiếp toàn bộ khoang động cơ.

Nếu khoang động cơ quá bẩn và cần vệ sinh, người dùng nên thực hiện khi động cơ đã nguội, xe đỗ ở nơi khô ráo, thông thoáng Ảnh: B.H

Khi nào nên vệ sinh khoang động cơ ô tô sau khi đi mưa?

Nếu khoang động cơ quá bẩn và cần vệ sinh, người dùng nên thực hiện khi động cơ đã nguội, xe đỗ ở nơi khô ráo, thông thoáng.

Trước khi vệ sinh, nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất bởi cấu tạo khoang động cơ giữa các mẫu xe không hoàn toàn giống nhau. Với những xe có khoang máy ít bụi bẩn, có thể ưu tiên lau bằng khăn ẩm, chổi mềm hoặc các phương pháp vệ sinh hạn chế nước.

Nếu cần rửa bằng nước, không nên sử dụng vòi áp lực cao phun trực tiếp vào toàn bộ khoang máy. Các khu vực như hộp cầu chì, hộp điều khiển điện tử, cổ hút gió, các giắc nối và những vị trí nhạy cảm cần được che chắn cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với nước.

Sau khi vệ sinh, cần để khoang động cơ khô hoàn toàn trước khi sử dụng xe. Nếu xuất hiện đèn cảnh báo, hiện tượng động cơ hoạt động bất thường, khó khởi động hoặc các thiết bị điện có dấu hiệu bất thường sau khi rửa khoang máy, nên đưa xe đến cơ sở kỹ thuật để kiểm tra thay vì tiếp tục vận hành.