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Xe Tư vấn

Vì sao nhiều tài xế vẫn hé kính ô tô khi trời mưa lớn?

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Không ít tài xế có thói quen hạ hé cửa kính ô tô khi trời mưa lớn, dù điều này có thể khiến nước mưa lọt vào cabin. Thực tế, đây không phải hành động ngẫu nhiên mà xuất phát từ một nguyên nhân liên quan trực tiếp đến tầm nhìn và an toàn khi lái xe.

Hé kính xe khi trời mưa có tác dụng gì?

Khi thấy các tài xế hạ hé cửa kính ô tô lúc trời đang mưa, nhiều người cho rằng mục đích của hành động này là để quan sát bên ngoài tốt hơn hoặc nghe rõ âm thanh từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nguyên nhân của thói quen này lại liên quan đến hiện tượng "hấp hơi", khiến kính xe bị mờ.

Theo đó, khi trời mưa, nhiệt độ bên ngoài thường thấp hơn nhiệt độ trong cabin. Trong khi đó, hơi thở của người ngồi trên xe cùng độ ẩm từ quần áo, giày dép bị ướt khiến lượng hơi nước trong khoang nội thất tăng lên đáng kể.

Vì sao nhiều tài xế vẫn hé kính ô tô khi trời mưa lớn? - Ảnh 1.

Để xử lý tình trạng kính lái bị mờ do hơi nước ngưng tụ, nhiều tài xế có thói quen hạ hé cửa kính ô tô

ẢNH: PEXEL

Khi không khí ẩm bên trong tiếp xúc với bề mặt kính đã bị nước mưa làm lạnh, hơi nước sẽ ngưng tụ thành một lớp sương mỏng trên kính chắn gió hoặc cửa kính hai bên. Hiện tượng này có thể khiến tầm nhìn của người lái bị ảnh hưởng, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn hoặc khi di chuyển vào ban đêm.

Để hạn chế tình trạng đó, nhiều tài xế lựa chọn cách hạ cửa kính xuống một khoảng nhỏ nhằm tạo sự lưu thông không khí giữa bên trong và bên ngoài xe. Cách làm này mục đích là để đẩy bớt hơi ẩm ra khỏi khoang cabin, từ đó giảm hơi nước bám lên bề mặt kính. Đây thực chất là mẹo được khá nhiều tài xế lâu năm áp dụng, nhất là trên những mẫu xe đời cũ hoặc trong trường hợp hệ thống điều hòa chưa phát huy hiệu quả ngay lập tức.

Hạ cửa kính là mẹo xử lý nhanh nhưng không phải giải pháp tối ưu

Dù có thể mang lại hiệu quả nhất định, tuy nhiên việc hạ hé kính ô tô khi trời mưa thực chất chỉ là giải pháp tạm thời và không còn phù hợp trên tất cả các dòng xe. Nhất là xe ô tô hiện đại. Bởi trên các xe đời mới, nhà sản xuất đã trang bị hệ thống điều hòa và sấy kính. Đây là giải pháp xử lý hiện tượng mờ kính hiệu quả và đơn giản hơn.

Theo đó, khi kính bắt đầu xuất hiện hơi nước, người lái có thể bật điều hòa A/C, kết hợp với chế độ sấy kính chắn gió để làm giảm độ ẩm trong cabin. Thao tác này sẽ nhanh chóng loại bỏ lớp sương bám trên kính.

Vì sao nhiều tài xế vẫn hé kính ô tô khi trời mưa lớn? - Ảnh 2.

Trên ô tô đời mới, các hãng đã trang bị các hệ thống điều hòa và sấy kính, vì vậy không còn nhiều tài xế giữ thói quen hạ hé cửa kính khi lái xe trời mưa

ẢNH: AUTODEAL

Bên cạnh đó, việc chuyển từ chế độ tuần hoàn không khí (lấy gió trong) sang "lấy gió ngoài" trong một số trường hợp cũng giúp cải thiện sự lưu thông không khí, qua đó hạn chế hiện tượng hấp hơi.

Ngược lại, nếu kính xe thường xuyên bị mờ dù hệ thống điều hòa vẫn hoạt động bình thường, người dùng nên kiểm tra tình trạng lọc gió điều hòa, hệ thống thông gió hoặc các vị trí có khả năng tích tụ hơi ẩm trong cabin.

Trên thực tế, việc hé kính khi trời mưa vẫn có thể phát huy tác dụng trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn khi xe chở nhiều người, độ ẩm trong khoang lái tăng cao hoặc điều hòa chưa kịp xử lý hiện tượng đọng sương trên kính. Tuy nhiên, với phần lớn các mẫu ô tô hiện nay, đây không còn là giải pháp tối ưu như trước.

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