Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong?

Trần Hoàng
Trần Hoàng
29/05/2026 10:57 GMT+7

Không ít tài xế gặp tình trạng dù đã bật chế độ lấy gió trong nhưng mùi khói xe, mùi xăng dầu hay mùi hôi từ môi trường bên ngoài vẫn lọt vào khoang nội thất ô tô gây khó chịu trong quá trình sử dụng xe.

Trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, chế độ lấy gió trong được xem là giải pháp giúp hạn chế khói bụi, mùi hôi và không khí ô nhiễm từ bên ngoài lọt vào cabin. Khi kích hoạt chế độ này, hệ thống điều hòa sẽ tuần hoàn luồng không khí bên trong xe thay vì hút gió trực tiếp từ môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, không ít trường hợp dù đã bật chế độ lấy gió trong nhưng mùi khói xe, mùi xăng dầu hay mùi hôi từ môi trường bên ngoài vẫn lọt vào khoang nội thất ô tô, gây khó chịu trong quá trình sử dụng xe. Điều này khiến nhiều người cho rằng hệ thống điều hòa gặp trục trặc, nhưng thực tế nguyên nhân có thể đến từ nhiều chi tiết khác nhau trên xe.

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong? - Ảnh 1.

Không ít trường hợp dù đã bật chế độ lấy gió trong nhưng mùi khói xe, mùi xăng dầu hay mùi hôi từ môi trường bên ngoài vẫn lọt vào khoang nội thất ô tô gây khó chịu

Ảnh: Bá Hùng

Hệ thống tuần hoàn không khí không kín hoàn toàn

Theo một số kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, chế độ lấy gió trong trên ô tô thực chất không tạo ra môi trường kín tuyệt đối. Hệ thống này chỉ đóng cửa hút gió ngoài và ưu tiên tuần hoàn không khí bên trong cabin.

Anh Dương Quang Kiệt, Trưởng bộ phận kỹ thuật của một garage chuyên chăm sóc, sửa chữa ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM: "Để đảm bảo áp suất và khả năng lưu thông không khí, ô tô vẫn có các khe thông áp hoặc cửa thoát gió ở phía sau xe. Vì vậy, một lượng nhỏ không khí từ bên ngoài vẫn có thể lọt vào cabin, đặc biệt khi xe di chuyển trong môi trường ô nhiễm nặng". Đây cũng là lý do nhiều tài xế khi di chuyển phía sau xe tải, xe khách cũ thải nhiều khói đen vẫn ngửi thấy mùi khét dù đã bật lấy gió trong.

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong? - Ảnh 2.

Chế độ lấy gió trong trên ô tô thực chất không tạo ra môi trường kín tuyệt đối

Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, với những xe có hệ thống điều hòa tự động, hệ thống đôi khi có thể tạm thời chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để kiểm soát độ ẩm, giảm hiện tượng kính bị mờ hoặc cải thiện chất lượng không khí trong cabin. Điều này có thể khiến mùi khó chịu lọt vào cabin.

Bộ lọc gió điều hòa bị bẩn hoặc xuống cấp

Lọc gió điều hòa là bộ phận giữ lại bụi bẩn và một phần mùi khó chịu trước khi luồng khí đi vào cabin. Sau thời gian dài sử dụng, bộ phận này sẽ tích tụ bụi bẩn, hơi ẩm và vi khuẩn khiến khả năng lọc mùi suy giảm đáng kể.

Khi lọc gió quá bẩn hoặc xuống cấp, mùi khói từ môi trường bên ngoài có thể dễ dàng đi qua và xâm nhập vào nội thất xe. Thậm chí, bản thân lọc gió bẩn cũng có thể phát sinh mùi hôi khó chịu khi bật điều hòa. Các kỹ thuật viên khuyến cáo người dùng nên kiểm tra và thay lọc gió điều hòa định kỳ sau mỗi 15.000 - 20.000 km, đặc biệt với xe thường xuyên di chuyển trong đô thị nhiều bụi bẩn.

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong? - Ảnh 3.

Lọc gió điều hòa là bộ phận giữ lại bụi bẩn và một phần mùi khó chịu trước khi luồng khí đi vào cabin

Ảnh: Bá Hùng

Gioăng cửa hoặc gioăng thân xe bị hỏng

Sau nhiều năm sử dụng, gioăng cao su quanh cửa xe, cốp sau hoặc các vị trí ghép thân vỏ có thể bị lão hóa, chai cứng hoặc nứt hở. Đây là nguyên nhân khiến khói bụi và mùi từ bên ngoài dễ lọt vào cabin.

Tình trạng này thường xuất hiện trên các xe sử dụng lâu năm hoặc xe thường xuyên đỗ ngoài trời nắng nóng. Khi gioăng mất độ kín, khả năng cách âm và chống bụi của xe cũng giảm theo.

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong? - Ảnh 4.

Nhiều trường hợp tài xế nhầm tưởng điều hòa gặp lỗi nhưng thực chất nguyên nhân đến từ gioăng cửa bị hở

Ảnh: Bá Hùng

Theo anh Kiệt, nhiều trường hợp tài xế nhầm tưởng điều hòa gặp lỗi nhưng thực chất nguyên nhân đến từ gioăng cửa bị hở. "Nếu xe xuất hiện tiếng gió rít khi chạy tốc độ cao hoặc bụi bám nhiều ở mép cửa, người dùng nên kiểm tra hệ thống gioăng để tránh không khí ô nhiễm lọt vào cabin", anh Kiệt chia sẻ thêm.

Các cửa gió phía sau gặp trục trặc

Phía sau nhiều mẫu ô tô hiện nay đều có cửa thoát gió một chiều nhằm cân bằng áp suất không khí trong xe. Bộ phận này thường nằm phía sau cản sau hoặc hai bên hông xe.

Nếu cửa thoát gió bị kẹt, hở hoặc hư hỏng, khói và mùi từ môi trường bên ngoài có thể theo đường này lọt vào cabin, nhất là khi xe chạy chậm hoặc đứng yên trong điều kiện ùn tắc giao thông. Đây là lỗi khá khó phát hiện vì nằm ở vị trí khuất, thường chỉ được kiểm tra khi xe bảo dưỡng chuyên sâu hoặc tháo các chi tiết nội thất phía sau.

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong? - Ảnh 5.

Phía sau nhiều mẫu ô tô hiện nay đều có cửa thoát gió một chiều nhằm cân bằng áp suất không khí trong xe

Ảnh: Bá Hùng

Chạy quá sát xe đang thải khói đen

Ngay cả khi hệ thống lấy gió trong hoạt động bình thường, việc lái xe quan sát phía sau xe tải, xe khách hoặc xe cũ thải nhiều khói đen vẫn khiến mùi khói lọt vào cabin. Nguyên nhân là khi nồng độ khí thải quá lớn, một phần khí ô nhiễm vẫn có thể lọt qua các khe hở nhỏ hoặc hệ thống thông áp của xe.

Ngoài việc gây khó chịu, khí thải từ động cơ diesel còn chứa nhiều hạt bụi mịn và khí độc ảnh hưởng sức khỏe nếu hít phải trong thời gian dài. Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giữ khoảng cách an toàn với xe thải nhiều khói, đặc biệt khi lưu thông trong hầm, khu vực kẹt xe hoặc đường đông phương tiện tải nặng.

Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong? - Ảnh 6.

Việc lái xe quan sát phía sau xe tải, xe khách hoặc xe cũ thải nhiều khói đen vẫn khiến mùi khói len vào cabin

Ảnh: Sanook

Mùi khó chịu tích tụ trong hệ thống điều hòa

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là mùi hôi đã tích tụ sẵn trong dàn lạnh hoặc đường ống điều hòa. Sau thời gian dài sử dụng, hơi ẩm kết hợp bụi bẩn có thể tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển bên trong hệ thống điều hòa. Khi bật chế độ lấy gió trong, luồng khí liên tục tuần hoàn trong cabin sẽ khiến mùi khó chịu phát tán trở lại, khiến nhiều người lầm tưởng mùi từ bên ngoài lọt vào xe. 

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên vệ sinh dàn lạnh, khử khuẩn điều hòa định kỳ và tránh tắt máy ngay sau khi sử dụng điều hòa công suất lớn. Trước khi tắt xe khoảng vài phút, nên chuyển sang chế độ quạt gió để làm khô hệ thống, giúp hạn chế nấm mốc và mùi hôi phát sinh.

Tin liên quan

3 dấu hiệu nhận biết lọc gió điều hòa ô tô cần được kiểm tra, thay mới

3 dấu hiệu nhận biết lọc gió điều hòa ô tô cần được kiểm tra, thay mới

Tùy vào điều kiện môi trường, tần suất sử dụng xe… lọc gió điều hòa ô tô thường bị bám bẩn, xuống cấp sớm hơn thời điểm nhà sản xuất khuyến cáo thay thế; do đó người dùng ô tô nên nắm rõ các dấu hiệu nhận biết đã đến thời điểm cần kiểm tra, thay mới lọc gió điều hòa ô tô.

Không phải cửa gió điều hòa, khe gió trên bảng táp-lô ô tô có tác dụng gì?

Khi nào chọn chế độ lấy gió trong, gió ngoài trên ô tô?

Khám phá thêm chủ đề

chế độ lấy gió trong điều hoà ô tô khi nào chỉnh lấy gió trong Sử dụng ô tô khói lọt vào cabin Vì sao mùi khói lọt vào cabin?
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận