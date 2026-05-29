Vì sao mùi khói vẫn lọt vào nội thất ô tô dù đã chọn lấy gió trong?

Trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, chế độ lấy gió trong được xem là giải pháp giúp hạn chế khói bụi, mùi hôi và không khí ô nhiễm từ bên ngoài lọt vào cabin. Khi kích hoạt chế độ này, hệ thống điều hòa sẽ tuần hoàn luồng không khí bên trong xe thay vì hút gió trực tiếp từ môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, không ít trường hợp dù đã bật chế độ lấy gió trong nhưng mùi khói xe, mùi xăng dầu hay mùi hôi từ môi trường bên ngoài vẫn lọt vào khoang nội thất ô tô, gây khó chịu trong quá trình sử dụng xe. Điều này khiến nhiều người cho rằng hệ thống điều hòa gặp trục trặc, nhưng thực tế nguyên nhân có thể đến từ nhiều chi tiết khác nhau trên xe.

Không ít trường hợp dù đã bật chế độ lấy gió trong nhưng mùi khói xe, mùi xăng dầu hay mùi hôi từ môi trường bên ngoài vẫn lọt vào khoang nội thất ô tô gây khó chịu Ảnh: Bá Hùng

Hệ thống tuần hoàn không khí không kín hoàn toàn

Theo một số kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, chế độ lấy gió trong trên ô tô thực chất không tạo ra môi trường kín tuyệt đối. Hệ thống này chỉ đóng cửa hút gió ngoài và ưu tiên tuần hoàn không khí bên trong cabin.

Anh Dương Quang Kiệt, Trưởng bộ phận kỹ thuật của một garage chuyên chăm sóc, sửa chữa ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM: "Để đảm bảo áp suất và khả năng lưu thông không khí, ô tô vẫn có các khe thông áp hoặc cửa thoát gió ở phía sau xe. Vì vậy, một lượng nhỏ không khí từ bên ngoài vẫn có thể lọt vào cabin, đặc biệt khi xe di chuyển trong môi trường ô nhiễm nặng". Đây cũng là lý do nhiều tài xế khi di chuyển phía sau xe tải, xe khách cũ thải nhiều khói đen vẫn ngửi thấy mùi khét dù đã bật lấy gió trong.

Chế độ lấy gió trong trên ô tô thực chất không tạo ra môi trường kín tuyệt đối Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, với những xe có hệ thống điều hòa tự động, hệ thống đôi khi có thể tạm thời chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để kiểm soát độ ẩm, giảm hiện tượng kính bị mờ hoặc cải thiện chất lượng không khí trong cabin. Điều này có thể khiến mùi khó chịu lọt vào cabin.

Bộ lọc gió điều hòa bị bẩn hoặc xuống cấp

Lọc gió điều hòa là bộ phận giữ lại bụi bẩn và một phần mùi khó chịu trước khi luồng khí đi vào cabin. Sau thời gian dài sử dụng, bộ phận này sẽ tích tụ bụi bẩn, hơi ẩm và vi khuẩn khiến khả năng lọc mùi suy giảm đáng kể.

Khi lọc gió quá bẩn hoặc xuống cấp, mùi khói từ môi trường bên ngoài có thể dễ dàng đi qua và xâm nhập vào nội thất xe. Thậm chí, bản thân lọc gió bẩn cũng có thể phát sinh mùi hôi khó chịu khi bật điều hòa. Các kỹ thuật viên khuyến cáo người dùng nên kiểm tra và thay lọc gió điều hòa định kỳ sau mỗi 15.000 - 20.000 km, đặc biệt với xe thường xuyên di chuyển trong đô thị nhiều bụi bẩn.

Lọc gió điều hòa là bộ phận giữ lại bụi bẩn và một phần mùi khó chịu trước khi luồng khí đi vào cabin Ảnh: Bá Hùng

Gioăng cửa hoặc gioăng thân xe bị hỏng

Sau nhiều năm sử dụng, gioăng cao su quanh cửa xe, cốp sau hoặc các vị trí ghép thân vỏ có thể bị lão hóa, chai cứng hoặc nứt hở. Đây là nguyên nhân khiến khói bụi và mùi từ bên ngoài dễ lọt vào cabin.

Tình trạng này thường xuất hiện trên các xe sử dụng lâu năm hoặc xe thường xuyên đỗ ngoài trời nắng nóng. Khi gioăng mất độ kín, khả năng cách âm và chống bụi của xe cũng giảm theo.

Nhiều trường hợp tài xế nhầm tưởng điều hòa gặp lỗi nhưng thực chất nguyên nhân đến từ gioăng cửa bị hở Ảnh: Bá Hùng

Theo anh Kiệt, nhiều trường hợp tài xế nhầm tưởng điều hòa gặp lỗi nhưng thực chất nguyên nhân đến từ gioăng cửa bị hở. "Nếu xe xuất hiện tiếng gió rít khi chạy tốc độ cao hoặc bụi bám nhiều ở mép cửa, người dùng nên kiểm tra hệ thống gioăng để tránh không khí ô nhiễm lọt vào cabin", anh Kiệt chia sẻ thêm.

Các cửa gió phía sau gặp trục trặc

Phía sau nhiều mẫu ô tô hiện nay đều có cửa thoát gió một chiều nhằm cân bằng áp suất không khí trong xe. Bộ phận này thường nằm phía sau cản sau hoặc hai bên hông xe.

Nếu cửa thoát gió bị kẹt, hở hoặc hư hỏng, khói và mùi từ môi trường bên ngoài có thể theo đường này lọt vào cabin, nhất là khi xe chạy chậm hoặc đứng yên trong điều kiện ùn tắc giao thông. Đây là lỗi khá khó phát hiện vì nằm ở vị trí khuất, thường chỉ được kiểm tra khi xe bảo dưỡng chuyên sâu hoặc tháo các chi tiết nội thất phía sau.

Phía sau nhiều mẫu ô tô hiện nay đều có cửa thoát gió một chiều nhằm cân bằng áp suất không khí trong xe Ảnh: Bá Hùng

Chạy quá sát xe đang thải khói đen

Ngay cả khi hệ thống lấy gió trong hoạt động bình thường, việc lái xe quan sát phía sau xe tải, xe khách hoặc xe cũ thải nhiều khói đen vẫn khiến mùi khói lọt vào cabin. Nguyên nhân là khi nồng độ khí thải quá lớn, một phần khí ô nhiễm vẫn có thể lọt qua các khe hở nhỏ hoặc hệ thống thông áp của xe.

Ngoài việc gây khó chịu, khí thải từ động cơ diesel còn chứa nhiều hạt bụi mịn và khí độc ảnh hưởng sức khỏe nếu hít phải trong thời gian dài. Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giữ khoảng cách an toàn với xe thải nhiều khói, đặc biệt khi lưu thông trong hầm, khu vực kẹt xe hoặc đường đông phương tiện tải nặng.

Việc lái xe quan sát phía sau xe tải, xe khách hoặc xe cũ thải nhiều khói đen vẫn khiến mùi khói len vào cabin Ảnh: Sanook

Mùi khó chịu tích tụ trong hệ thống điều hòa

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là mùi hôi đã tích tụ sẵn trong dàn lạnh hoặc đường ống điều hòa. Sau thời gian dài sử dụng, hơi ẩm kết hợp bụi bẩn có thể tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển bên trong hệ thống điều hòa. Khi bật chế độ lấy gió trong, luồng khí liên tục tuần hoàn trong cabin sẽ khiến mùi khó chịu phát tán trở lại, khiến nhiều người lầm tưởng mùi từ bên ngoài lọt vào xe.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên vệ sinh dàn lạnh, khử khuẩn điều hòa định kỳ và tránh tắt máy ngay sau khi sử dụng điều hòa công suất lớn. Trước khi tắt xe khoảng vài phút, nên chuyển sang chế độ quạt gió để làm khô hệ thống, giúp hạn chế nấm mốc và mùi hôi phát sinh.