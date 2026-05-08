3 dấu hiệu nhận biết lọc gió điều hòa ô tô cần được kiểm tra, thay mới

Tương tự lọc gió động cơ sử dụng trên các dòng ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; lọc gió điều hòa ô tô (còn gọi là cabin filter) có chức năng lọc sạch bụi bẩn ngoài môi trường trước khi đưa vào dàn lạnh để làm mát khoang nội thất ô tô. Chính vì vậy, lọc gió điều hòa được ví như "lá phổi" của hệ thống điều hòa trên xe. Khi "lá phổi" này bị bám bụi bẩn quá nhiều khiến dàn lạnh không thể tiếp xúc với không khí tối đa, dẫn đến việc phải tăng công suất hoạt động gây tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Thông thường, các nhà sản xuất ô tô thường đưa ra khuyến cáo lọc gió điều hòa ô tô cần phải vệ sinh định kỳ sau mỗi 5.000 - 10.000 km và thay thế lọc gió mới sau mỗi 20.000 - 30.000 km. Việc vệ sinh hay thay thế lọc gió điều hòa ô tô thường được các nhà sản xuất đưa vào hạng mục bảo dưỡng định kỳ của mỗi chiếc ô tô phân phối đến tay người dùng. Tuy nhiên, thực tế tùy vào điều kiện thời tiết, môi trường cũng như tần suất sử dụng xe… lọc gió điều hòa ô tô có thể bị bám bụi bẩn, rác… dẫn đến bị tắc nghẽn, ẩm mốc và xuống cấp nhanh hơn so với thời điểm nhà sản xuất khuyến cáo thay thế.

Thông thường, khi lọc gió điều hòa ô tô bị tắc nghẽn, ẩm mốc và xuống cấp… hệ thống điều hòa trên ô tô sẽ phát sinh một số dấu hiệu nhận biết. Tuy nhiên, thực tế không phải bất cứ ai sử dụng ô tô, đặc biệt là các tài mới… cũng có thể nhận biết các dấu hiệu lọc gió điều hòa ô tô xuống cấp và cần được kiểm tra, vệ sinh hoặc thay mới. Do đó, khiến không khí trong xe bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm mát… theo thời gian có thể phát sinh những hư hỏng của hệ thống điều hòa ô tô.

Dưới đây là 3 dấu hiệu phổ biến nhất để nhận biết lọc gió điều hòa ô tô cần được kiểm tra, thay mới:

1. Không khí trong xe có mùi khó chịu

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi lọc gió điều hòa ô tô bị tắc nghẽn, ẩm mốc và xuống cấp… chính là khoang nội thất ô tô xuất hiện mùi hôi khi bật điều hòa. Nguyên nhân thường đến từ việc lọc gió tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc trong thời gian dài, đặc biệt khi xe thường xuyên di chuyển trong môi trường ô nhiễm hoặc gặp mưa nhiều. Mùi khó chịu không chỉ gây cảm giác bí bách, khó chịu cho người ngồi trong xe mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, nhất là với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm.

2. Gió điều hòa yếu hơn bình thường

Bên cạnh mùi phát ra từ cửa gió, nếu người dùng cảm nhận thấy luồng gió từ cửa gió điều hòa thổi ra yếu hơn dù đã tăng mức quạt, rất có thể lọc gió đã bị tắc nghẽn. Khi bụi bẩn, lá cây hoặc các tạp chất bám dày trên bề mặt lọc, không khí sẽ khó lưu thông qua, dẫn đến giảm lưu lượng gió. Tình trạng này khiến hệ thống điều hòa phải hoạt động vất vả hơn để duy trì hiệu suất, lâu dài có thể làm giảm tuổi thọ các bộ phận liên quan như quạt gió, dàn lạnh.

3. Điều hòa ô tô làm lạnh kém

Không ít trường hợp người dùng nhầm lẫn việc điều hòa làm lạnh kém là do thiếu gas hoặc hỏng hóc hệ thống. Tuy nhiên, lọc gió ca-bin bẩn cũng là nguyên nhân phổ biến. Khi luồng không khí bị cản trở, quá trình trao đổi nhiệt diễn ra kém hiệu quả, khiến nhiệt độ trong xe giảm chậm hơn bình thường. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy khi xe đỗ ngoài trời nắng hoặc di chuyển trong thời tiết oi bức.

Khi phát hiện một trong các dấu hiệu nêu trên, người dùng ô tô nên kiểm tra trực tiếp lọc gió điều hoà. Bộ phận này thường được đặt phía sau hộc đựng đồ trước ghế phụ hoặc dưới taplo ô tô và không khó để tháo lắp. Khi kiểm tra, nếu thấy bề mặt lọc chuyển sang màu xám đen, bám nhiều bụi, côn trùng, lá cây hoặc có dấu hiệu ẩm mốc, đó là lúc cần vệ sinh hoặc thay mới.

Lọc gió điều hòa tuy ô tô là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong xe và hiệu suất hoạt động của hệ thống làm mát. Do đó, trong quá trình sử dụng ô tô, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết nắng nóng, bụi mịn và độ ẩm cao gia tăng như hiện nay… việc chủ động kiểm tra, thay thế không chỉ giúp duy trì cảm giác dễ chịu khi lái xe mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người sử dụng.