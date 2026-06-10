Gioăng cao su cửa ô tô là chi tiết nhỏ, ít được người dùng chú ý nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ kín cho khoang nội thất. Bộ phận này giúp cách âm, giảm tiếng ồn từ bên ngoài, ngăn nước mưa, bụi bẩn xâm nhập cũng như hỗ trợ duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống điều hòa ô tô.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều tài xế vô tình duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến gioăng cao su cửa ô tô nhanh xuống cấp, nứt gãy hoặc biến dạng. Khi gioăng hư hỏng, xe có thể xuất hiện tình trạng lọt nước, tăng tiếng ồn khi vận hành và làm giảm sự thoải mái của người ngồi trong xe.

Khi gioăng hư hỏng, xe có thể xuất hiện tình trạng lọt nước, tăng tiếng ồn khi vận hành và làm giảm sự thoải mái Ảnh: Bá Hùng

Dưới đây là 3 thói quen của người dùng dễ làm hỏng gioăng cao su cửa ô tô:

1. Đóng cửa quá mạnh

Một trong những thói quen phổ biến nhất khiến gioăng cao su cửa ô tô nhanh bị hỏng là người dùng đóng cửa xe với lực quá mạnh. Nhiều người có tâm lý phải "sập cửa thật chắc" mới yên tâm rằng cửa đã được đóng kín. Tuy nhiên, trên các mẫu ô tô hiện đại, hệ thống khóa cửa được thiết kế với độ chính xác cao nên chỉ cần một lực vừa phải là đủ.

Việc thường xuyên đóng cửa quá mạnh tạo ra áp lực lớn lên toàn bộ cụm cửa, trong đó có gioăng cao su Ảnh: Bá Hùng

Việc thường xuyên đóng cửa quá mạnh tạo ra áp lực lớn lên toàn bộ cụm cửa, trong đó có gioăng cao su. Sau thời gian dài, gioăng có thể bị biến dạng, mất độ đàn hồi hoặc xuất hiện các vết nứt nhỏ. Ngoài ra, lực va đập liên tục còn làm giảm tuổi thọ bản lề và khóa cửa. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đóng cửa dứt khoát nhưng vừa đủ lực thay vì dùng lực quá mạnh như nhiều người vẫn làm.

2. Kéo hoặc bám vào gioăng khi lên xuống xe

Một số người có thói quen dùng tay nắm hoặc kéo vào phần gioăng cao su quanh khung cửa để làm điểm tựa khi lên xuống xe, đặc biệt là với các dòng SUV, MPV có gầm cao. Thực tế, gioăng cửa chỉ được thiết kế để tạo độ kín giữa thân xe và cánh cửa chứ không phải chi tiết chịu lực.

Việc thường xuyên kéo, tỳ hoặc bám vào gioăng sẽ làm các điểm cố định bị giãn, bong keo hoặc lệch khỏi vị trí ban đầu Ảnh: Bá Hùng

Việc thường xuyên kéo, tỳ hoặc bám vào gioăng sẽ làm các điểm cố định bị giãn, bong keo hoặc lệch khỏi vị trí ban đầu. Khi gioăng bị xê dịch hoặc biến dạng, khả năng chống nước và cách âm của xe sẽ giảm đáng kể. Trong nhiều trường hợp, người dùng phải thay mới toàn bộ gioăng cửa với chi phí không hề rẻ.

3. Không bảo dưỡng gioăng định kỳ

Cũng giống như lốp xe hay cần gạt mưa, gioăng cao su cửa ô tô cần được chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, đây lại là hạng mục thường bị bỏ quên trong quá trình sử dụng xe. Bụi bẩn, bùn đất, tia UV và nhiệt độ cao là những yếu tố khiến cao su nhanh lão hóa. Khi không được vệ sinh thường xuyên, bề mặt gioăng dễ bị khô cứng, mất độ đàn hồi và xuất hiện các vết nứt.

Người dùng nên lau sạch gioăng cửa bằng khăn mềm trong quá trình rửa xe, đồng thời sử dụng dung dịch dưỡng cao su chuyên dụng từ 3 - 6 tháng/lần Ảnh: Bá Hùng

Theo các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, người dùng nên lau sạch gioăng cửa bằng khăn mềm trong quá trình rửa xe, đồng thời sử dụng dung dịch dưỡng cao su chuyên dụng từ 3 - 6 tháng/lần để duy trì độ mềm dẻo. Việc kiểm tra định kỳ cũng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bong keo, rách hoặc biến dạng để xử lý kịp thời.

Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, gioăng cao su cửa ô tô lại có vai trò quan trọng đối với sự vận hành và độ bền của xe. Thay đổi những thói quen sử dụng chưa đúng cách như đóng cửa quá mạnh, kéo bám vào gioăng hay bỏ quên việc bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ chi tiết này, đồng thời duy trì khả năng cách âm, chống nước và sự thoải mái cho khoang nội thất trong suốt quá trình sử dụng xe.