5 mẹo giúp giảm nóng khoang nội thất ô tô, kéo dài tuổi thọ điều hòa

Thời tiết tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt. Dù chỉ mới bước vào giai đoạn giữa tháng 4.2026 nhưng tại nhiều tỉnh, thành phố nhiệt độ trong ngày vào một số thời điểm lên đến trên 40 độ C. Theo các nghiên cứu thực nghiệm, khi ô tô đỗ dưới trời nắng gắt, nhiệt độ bên trong khoang nội thất có thể tăng nhanh chỉ sau 15 - 30 phút. Với mức nhiệt môi trường khoảng 35 - 40 độ C, nhiệt độ trong xe có thể đạt 55 - 70 độ C, thậm chí cao hơn nếu xe đỗ lâu và không có biện pháp che chắn. Điều này thường làm cho người dùng ô tô có cảm giác khó chịu khi bước vào ca-bin xe, thậm chí sự chênh lệch nhiệt độ còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng ô tô. Do đó người dùng ô tô cần bỏ túi một số mẹo nhỏ giúp giảm nóng khoang nội thất ô tô, kéo dài tuổi thọ điều hòa.

Dưới đây là 5 mẹo nhỏ giúp giảm nóng khoang nội thất ô tô, kéo dài tuổi thọ điều hòa:

1. Sử dụng tấm che nắng và mở hé cửa sổ

Phòng ngừa luôn là cách hiệu quả hơn xử lý. Vào mùa nắng nóng, nếu phải đỗ ô tô ngoài trời và không có mái che, chủ xe nên trang bị bạt phủ hoặc tấm che nắng cho kính lái cũng như các cửa kính. Việc che chắn sẽ giúp bảo vệ ô tô khỏi tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, giúp hạn chế đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào khoang nội thất. Ngoài ra, nếu khu vực đỗ xe đảm bảo an toàn, người dùng có thể mở hé cửa sổ một khoảng nhỏ từ 1 - 2 cm để không khí lưu thông, tránh hiện tượng "tích nhiệt" khi xe đỗ lâu Ảnh: B.H

2. Dùng cửa xe "quạt mát", đẩy không khí nóng ra khỏi khoang nội thất

Khi ô tô đỗ lâu dưới trời nắng nóng, lượng không khí nóng bị tích tụ trong khoang nội thất là nguyên nhân chính khiến xe trở nên ngột ngạt. Một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả là mở một cánh cửa xe, sau đó đóng, mở nhanh cánh cửa đối diện nhiều lần. Động tác này tạo ra luồng khí lưu thông, giúp đẩy bớt không khí nóng ra ngoài. Theo kinh nghiệm của nhiều tài xế, chỉ cần thực hiện thao tác này trong khoảng 30 - 60 giây cũng có thể giúp nhiệt độ trong xe giảm đáng kể trước khi bật điều hòa. Đây là cách làm không tốn chi phí nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong những ngày nắng gắt Ảnh: B.H





3. Mở cửa kính để hơi nóng thoát ra ngoài

Trước khi khởi động ô tô, việc mở toàn bộ cửa kính trong vài phút sẽ giúp giải phóng lượng nhiệt tích tụ bên trong. Không khí nóng bên trong xe nhẹ hơn nên sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài khi có lối thoát. Trong thực tế, nhiều người có thói quen bật điều hòa ngay khi vừa lên xe, trong khi cửa kính vẫn đóng kín. Điều này khiến hệ thống điều hòa phải làm việc nhiều hơn để làm mát khối không khí đã bị nung nóng. Do đó, việc mở cửa kính trước khi bật điều hòa là bước "tiền xử lý" cần thiết để giảm tải cho hệ thống làm mát Ảnh: B.H

4. Khởi động hệ thống điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài

Sau khi khoang nội thất ô tô đã được thông gió, tài xế nên bật điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài thay vì lấy gió trong. Điều này giúp hệ thống đưa không khí mát từ môi trường bên ngoài vào khoang xe, thay vì tiếp tục tuần hoàn luồng khí nóng bên trong. Đến khi nhiệt độ trong xe đã giảm xuống mức dễ chịu, người lái có thể chuyển sang chế độ lấy gió trong để duy trì hiệu quả làm mát. Cách vận hành này giúp tối ưu hiệu suất của hệ thống điều hòa, đồng thời hạn chế tình trạng máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao Ảnh: B.H

5. Tăng tốc độ quạt gió để giảm tải cho máy nén

Một sai lầm phổ biến của người dùng ô tô khi bước vào khoang nội thất là đặt nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất ngay từ đầu nhưng lại để quạt gió ở mức thấp. Trên thực tế, việc tăng tốc độ quạt gió trong giai đoạn đầu sẽ giúp luồng khí lạnh lan tỏa nhanh hơn khắp khoang nội thất. Khi không khí được lưu thông hiệu quả, máy nén điều hòa sẽ không phải hoạt động quá tải trong thời gian dài. Sau khi khoang xe đã đủ mát, người dùng có thể giảm dần tốc độ quạt để duy trì sự dễ chịu, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu Ảnh: B.H

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt, những mẹo nhỏ kể trên không chỉ giúp người dùng giảm nóng khoang nội thất ô tô mà còn góp phần giảm chi phí bảo dưỡng về lâu dài. Việc sử dụng điều hòa đúng cách, kết hợp với các biện pháp làm mát chủ động sẽ giúp chiếc xe vận hành bền bỉ hơn trong điều kiện nắng nóng kéo dài.