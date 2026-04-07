Sai lầm khi bảo quản ô tô trong mùa nắng nóng

Những ngày gần đây, thời tiết tại nhiều tỉnh thành trên cả nước khá nắng nóng, duy trì ở mức nhiệt độ 36 - 40 độ C, chỉ số tia UV cũng ở ngưỡng nguy hiểm. Tại các thành phố lớn, tình trạng khan hiếm bãi đỗ xe không phải chuyện mới, buộc nhiều chủ phương tiện chấp nhận đỗ ô tô ngoài trời. Dù đa số chủ xe đều ý thức được tác hại của ánh nắng và có biện pháp bảo vệ phương tiện nhưng thực tế vẫn thường mắc một số sai lầm trong quá trình bảo quản, ảnh hưởng đến độ bền của xe.

Dưới đây là những sai lầm khi bảo quản ô tô mùa nắng nóng:

Để vật dụng dễ cháy nổ trên táp-lô

Kính lái là khu vực có diện tích lớn nhất so với các vị trí kính còn lại, do đó phần táp-lô là nơi nhận nhiều ánh nắng mặt trời và có nhiệt độ gần như cao nhất so với các khu vực khác. Theo các thử nghiệm, khi ô tô để ngoài nắng, nhiệt độ phần táp-lô có thể lên đến 60 - 70 độ C, vượt ngưỡng chịu đựng của một số vật dụng cá nhân thông thường.

Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen để bật lửa, sạc dự phòng hoặc các loại bình xịt nén khí ngay trên khu vực này. Dưới tác động nhiệt, dung môi nén khí bên trong các bình xịt hoặc linh kiện pin Lithium trong sạc dự phòng rất dễ phát nổ. Những sự cố này không chỉ làm hư hỏng kính lái mà còn có thể dẫn đến hỏa hoạn.

Để chai nước trong xe

Đây là sai lầm phổ biến nhưng ít người lường trước được hậu quả nghiêm trọng. Những chai nước làm bằng nhựa trong suốt có hình dạng tròn, đóng vai trò tương tự một thấu kính hội tụ. Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua, chai nước sẽ tập trung năng lượng ánh sáng vào một điểm duy nhất.

Nếu điểm hội tụ này rơi trúng vào các bề mặt dễ bắt lửa như ghế da, thảm sàn hoặc nhựa nội thất, hiện tượng cháy sém sẽ xảy ra. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp xe bị cháy nội thất chỉ vì một chai nước đặt sai vị trí dưới nắng gắt. Do đó, cần hình thành thói quen cất chai nước vào hộc kín hoặc mang theo khi rời khỏi xe.

Đóng kín toàn bộ cửa sổ

Nhiều chủ xe thường đóng chặt tất cả cửa sổ khi đỗ xe ngoài trời vì sợ bụi bẩn hoặc mất trộm tài sản. Tuy nhiên, hành động này tạo ra hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ bên trong xe cao hơn rất nhiều so với môi trường bên ngoài. Không khí nóng không có lối thoát sẽ làm các chi tiết nhựa và keo dán nhanh chóng bị biến dạng.

Đáng lo ngại hơn, không gian kín khi gặp nhiệt độ cao sẽ khiến các chi tiết nhựa, da trong nội thất phát tán khí benzene. Đây là loại khí độc hại có khả năng gây ung thư và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tuần hoàn của con người. Việc mở hé cửa kính khoảng 1 - 2 cm là giải pháp cần thiết để không khí lưu thông và giảm áp lực nhiệt.

Không che chắn vùng táp-lô

Táp-lô được cấu tạo từ các loại vật liệu tổng hợp nhạy cảm với nhiệt độ và tia cực tím. Việc đỗ xe dưới nắng lâu ngày nhưng không có biện pháp che chắn sẽ khiến bề mặt nhựa nhanh chóng bị bạc màu, giòn gãy và nứt nẻ. Điều này không chỉ làm giảm giá trị thẩm mỹ mà còn gây tốn kém chi phí sửa chữa, thay thế.

Ngoài ra, nhiệt độ cao tại khu vực này còn gây ảnh hưởng đến hệ thống dây điện và các cảm biến quan trọng nằm phía dưới. Chủ xe nên trang bị các tấm chắn nắng chuyên dụng cho kính lái hoặc bạt phủ nửa xe để bảo vệ tối đa khu vực này. Việc che chắn đúng cách giúp duy trì độ bền cho các chi tiết nội thất và giảm thời gian làm mát khi khởi động lại xe.