Lần đầu mua bảo hiểm thân vỏ ô tô, cần lưu ý gì?

Chí Tâm
06/04/2026 12:27 GMT+7

Mua bảo hiểm thân vỏ giúp chủ xe yên tâm trước những rủi ro khi di chuyển. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và tránh bị từ chối bồi thường, người mua cần nắm rõ các lưu ý về loại bảo hiểm này.

Mua ô tô lần đầu, chắc hẳn nhiều người Việt từng nghe qua cụm từ "bảo hiểm thân vỏ" nhưng bị "lạc lõng", khó hiểu giữa các điều khoản phức tạp trong hợp đồng loại bảo hiểm này. Do đó, việc hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản giúp chủ xe tối ưu các loại chi phí xui rủi có thể xảy ra trong quá trình vận hành, đảm bảo quyền lợi bồi thường thuận lợi.

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi mua bảo hiểm thân vỏ lần đầu:

Trách nhiệm khai báo và hiệu lực thanh toán

Trung thực trong kê khai thông tin ban đầu là điều bắt buộc đối với mọi chủ xe khi mua bảo hiểm. Việc cung cấp thông tin sai lệch, tự ý thay đổi thông số kỹ thuật không giống với đăng kiểm có thể dẫn đến trường hợp bị đơn vị bảo hiểm từ chối bồi thường khi xảy ra sự cố.

Lưu ý gì trong lần đầu tiên mua bảo hiểm thân vỏ? - Ảnh 1.

Chủ xe không được tự ý khai "gian" thông số cho đơn vị bảo hiểm

Bên cạnh đó, người mua bảo hiểm thân vỏ cần để ý tới mốc thời điểm đóng tiền bảo hiểm và hiệu lực của hợp đồng. Thông thường, quyền lợi bảo hiểm chỉ chính thức bắt đầu khi phí được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận.

Đặc biệt, nếu hợp đồng cũ đã hết hiệu lực mà chủ xe chưa kịp tái ký mới, đơn vị bảo hiểm sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hỗ trợ cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong khoảng thời gian này.

Cân nhắc mức khấu trừ và quyền lợi bổ sung

Một khái niệm quan trọng mà người mua lần đầu thường bối rối là mức khấu trừ (miễn thường). Đây là số tiền chủ xe tự chi trả cho mỗi vụ tổn thất trước khi bảo hiểm bồi thường phần còn lại. 

Để dễ hình dung, nếu chọn mức khấu trừ thấp (chẳng hạn 500.000 đồng/vụ), phí bảo hiểm hằng năm sẽ cao hơn nhưng chủ xe được hỗ trợ sửa chữa nhiều thiệt hại, bao gồm các vết trầy xước nhỏ.

Lưu ý gì trong lần đầu tiên mua bảo hiểm thân vỏ? - Ảnh 2.

Mức khấu trừ là số tiền chủ xe chi trả cho mỗi vụ thiệt hại khi bảo hiểm bồi thường

Ngược lại, nếu chọn mức khấu trừ cao (ví dụ 2 triệu đồng/vụ), phí mua bảo hiểm ban đầu sẽ thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, chủ xe cần lưu ý rằng bảo hiểm chỉ bắt đầu chi trả khi chi phí sửa chữa vượt quá 2 triệu đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu xe gặp va quẹt nhẹ như trầy xước sơn, vỡ gương có chi phí khắc phục dưới 2 triệu đồng, chủ xe phải tự chi trả để thực hiện.

Đi kèm với đó, các điều khoản bổ sung như bảo hiểm thủy kích, lựa chọn garage sửa chữa, xưởng dịch vụ chính hãng cũng cần được lưu ý.

Tại các đô thị lớn thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt, bảo hiểm thủy kích là "phao cứu sinh" cho động cơ, vốn có chi phí sửa chữa khá cao. Ngoài ra, chủ động lựa chọn các xưởng dịch vụ chính hãng cũng mang lại sự yên tâm cho chủ xe so với các garage bên ngoài.

Kỹ năng xử lý hiện trường

Trong trường hợp không may gặp va chạm, kỹ năng xử lý tình huống cũng quan trọng không kém việc lựa chọn gói bảo hiểm. Nhiều tài xế vì ngại tắc đường hoặc chủ quan, đã di chuyển xe khỏi vị trí va chạm trước khi chụp ảnh hiện trường hoặc liên hệ đường dây nóng của công ty bảo hiểm. 

Lưu ý gì trong lần đầu tiên mua bảo hiểm thân vỏ? - Ảnh 3.

Cần giữ nguyên hiện trường khi gặp tai nạn để bảo hiểm xác minh

Điều này có thể khiến đơn vị bảo hiểm áp dụng mức chế tài, tức giảm trừ tỉ lệ bồi thường do không xác định được lỗi khách quan từ các bên.

Chi phí bảo hiểm có thể giảm dần theo thời gian

Về cơ bản, giá trị bảo hiểm thân vỏ sẽ giảm dần theo thời gian, tương ứng giá trị của phương tiện. Nếu trong một năm mua bảo hiểm, chủ xe không để xảy ra tai nạn nặng, không yêu cầu bồi thường hoặc có nhưng với các vết trầy xước nhỏ, số lần làm bảo hiểm ít... phí bảo hiểm sẽ được giảm thêm một phần, từ 5 - 20% giá trị so với trước đó.

Lưu ý gì trong lần đầu tiên mua bảo hiểm thân vỏ? - Ảnh 4.

Chi phí bảo hiểm có thể giảm dần theo thời gian nếu chủ xe không thường xuyên gặp sự cố, số lần làm bảo hiểm ít

Đây cũng là lý do nhiều tài xế thường chọn cách "gom" các vết trầy xước nhỏ để làm bảo hiểm một lần thay vì khai báo mỗi lần. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 72/2024/TT-BCA thay đổi căn bản quy trình bảo hiểm bồi thường thiệt hại ô tô, đặc biệt là vai trò hồ sơ công an. Nắm vững quy định về trách nhiệm giám định, thời hạn tạm giữ phương tiện, quyền thỏa thuận dân sự là yếu tố then chốt giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

