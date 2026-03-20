Trời nắng gắt, chọn chỗ đậu ô tô sao cho hợp lý?

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, thời tiết tại Việt Nam thường ghi nhận nền nhiệt độ dao động từ 35 - 42 độ C. Lúc này, không gian bên trong cabin được ví như "lò bánh mì" di động, nhiệt độ có thể lên ngưỡng 60 độ C chỉ sau khoảng 30 phút đậu ô tô dưới ánh mặt trời.

Đỗ xe trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời là nguyên nhân khiến các chi tiết nội thất nhanh xuống cấp ẢNH: C.T

Tình trạng này tác động trực tiếp đến các chi tiết nhựa, da trong xe. Khu vực táp-lô, vô-lăng và ghế da dễ bạc màu, lâu dài có thể gây nứt nẻ, xuống cấp. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn khiến các loại keo dán, dung dịch trong xe bay hơn, sinh ra các hợp chất độc hại, ảnh hưởng sức khỏe.

Để giảm thiểu tác động từ thời tiết nắng gắt, nên tham khảo 4 tiêu chí chọn vị trí, cách đỗ xe sau đây:

Ưu tiên quay đuôi xe về phía mặt trời

Một số tài xế có thói quen quay đầu xe ra hướng bên ngoài để thuận tiện di chuyển, vô tình cùng hướng chiếu sáng của mặt trời. Tuy nhiên, khi đỗ xe dưới nắng, nên ưu tiên xoay đuôi xe về hướng đón nắng để hạn chế bị nhiệt độ tác động vào khoang cabin.

Ưu tiên quay đuôi xe về hướng chiếu sáng của mặt trời để tránh tăng nhiệt độ khoang cabin ẢNH: C.T

Về thiết kế, kính lái phía trước luôn có diện tích lớn nhất và độ nghiêng cao, khiến nhiệt lượng truyền trực tiếp vào vô-lăng và cụm táp-lô. Trong khi đó, kính hậu phía sau thường có diện tích nhỏ hơn, góc đứng nên giúp hạn chế đáng kể lượng bức xạ dội vào khoang lái. Hơn nữa, kính sau thường dán phim cách nhiệt tối màu hơn so với kính lái, cũng góp phần tăng khả năng cách nhiệt.

Cách làm này không chỉ bảo vệ nội thất mà còn giúp hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh hơn khi xe khởi động lại.

Nhìn bóng đổ của vật thể xung quanh để đậu ô tô

Tận dụng bóng mát từ các tòa nhà cao tầng, tường bao hoặc bóng cây là ưu tiên hàng đầu khi không tìm được hầm gửi xe hay bãi xe có mái che. Việc quan sát hướng di chuyển của mặt trời giúp dự đoán vị trí bóng râm bao phủ xe trong thời gian đỗ.

Tận dụng bóng mát từ cây xanh cũng là cách bảo vệ nước sơn, nội thất khi đỗ xe ngoài trời ẢNH: C.T

Dù vậy, khi tận dụng bóng râm từ cây xanh, cần lưu ý rủi ro nhựa cây hoặc phân chim có thể gây hại cho lớp sơn trên nắp ca-pô. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn tốt hơn so với việc để xe phơi mình hoàn toàn dưới nắng. Sau khi rời bãi đỗ, bề mặt sơn cần được kiểm tra kỹ để kịp thời vệ sinh các chất bẩn mang tính axit, tránh gây ố màu hoặc ăn mòn sơn xe.

Để hở kính để lưu thông không khí

Việc đóng kín hoàn toàn cửa sổ xe khi đỗ dưới trời nắng gắt khiến áp suất không khí bên trong tăng cao. Khi đó, nhiệt độ tích tụ không có lối thoát sẽ gây ảnh hưởng đến các chi tiết nội thất. Để khắc phục, nên hạ kính cửa sổ xuống khoảng 1 - 2 cm nếu vị trí đỗ xe đảm bảo được vấn đề an ninh.

Đóng kín cửa sổ khiến nhiệt độ khoang cabin tăng cao khi đỗ xe ngoài trời ẢNH: C.T

Khe hở nhỏ này giúp luồng không khí nóng bên trong lưu thông liên tục với môi trường bên ngoài, giảm áp suất nhiệt hiệu quả. Phương pháp này cũng giúp hạn chế tình trạng sốc nhiệt cho kính khi nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài quá lớn.

Trước khi khóa xe, cần đảm bảo khe hở không quá lớn để tránh bị kẻ gian lấy trộm đồ hoặc đề phòng những cơn mưa rào bất chợt.

Chọn bề mặt nền đỗ xe phù hợp

Bề mặt bãi đỗ xe đóng vai trò quan trọng trong việc cộng hưởng nhiệt lên thân xe, vào khoang cabin. Những vị trí đỗ xe có nền nhựa đường thường hấp thụ nhiệt mạnh và tỏa ngược lên gầm xe, gây nóng lốp. Nếu có thể lựa chọn, hãy ưu tiên đỗ xe trên nền cỏ, sỏi đá hoặc các bãi đất trống có thực vật che phủ bề mặt.

Những bề mặt này giữ nhiệt kém hơn nhựa đường và có khả năng tản nhiệt tự nhiên tốt. Ngoài ra, cần tránh đỗ xe quá sát các bức tường tôn hoặc vách kính của các tòa nhà lớn vì đây là những bề mặt phản xạ nhiệt mạnh. Sự kết hợp giữa nhiệt trực tiếp và nhiệt phản xạ từ môi trường xung quanh sẽ đẩy nhanh quá trình xuống cấp của các chi tiết nhựa và cao su ngoại thất.