Tác hại của việc để bình xăng ô tô cạn quá lâu

Ảnh hưởng từ cuộc xung đột Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua khiến giá nhiên liệu xăng, dầu tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam liên tục biến động theo chiều hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, không ít người dùng ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu có thói quen "canh" xăng, dầu hạ giá hoặc chỉ đổ khi bình xăng ô tô gần cạn.

Chị Hoàng Ngọc Huyền, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM đang sử dụng chiếc KIA Sonet cho biết: "Từ lúc giá xăng dầu tăng cao, công ty cho làm việc tại nhà nên tôi cũng ít khi sử dụng đến ô tô. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới lái xe đi thăm người thân, mua sắm, siêu thị… còn lại khi cần đi lại thường sử dụng xe máy điện. Vì ít sử dụng nên nhiều khi bình xăng cạn, canh giá xăng giảm tôi mới đổ thêm".

Việc để bình xăng cạn quá lâu hoặc thường xuyên chạy xe trong tình trạng này có thể gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và hiệu suất vận hành

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô, việc để bình xăng cạn quá lâu hoặc thường xuyên chạy xe trong tình trạng này có thể gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và hiệu suất vận hành của xe.

Nguy cơ đọng nước trong bình xăng ô tô

Một vấn đề ít được chú ý là hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong bình xăng. Khi bình xăng thường xuyên ở trạng thái gần cạn, khoảng không khí bên trong nhiều hơn, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ẩm tạo điều kiện cho hơi nước ngưng tụ.

Nước lẫn trong nhiên liệu có thể gây rỉ sét các chi tiết kim loại, ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu và làm giảm chất lượng quá trình đốt cháy.

Ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu

Một trong những rủi ro lớn nhất khi để bình xăng gần cạn là làm giảm tuổi thọ của bơm nhiên liệu. Trên hầu hết ô tô hiện đại, bơm nhiên liệu (bơm xăng) được đặt trong bình và sử dụng chính nhiên liệu để làm mát và bôi trơn. Khi lượng xăng xuống quá thấp, bơm không được "ngâm" đầy đủ, dẫn đến tình trạng quá nhiệt và nhanh hư hỏng. Tài xế có thể phát hiện được bơm nhiên liệu trên xe mình đang gặp bất thường khi có những dấu hiệu như xe tăng tốc chậm, thỉnh thoảng bị hụt hơi, ga không mượt mà hoặc xe đang chạy đột ngột chết máy. Việc thay thế bơm nhiên liệu không chỉ tốn kém mà còn gây gián đoạn sử dụng xe.

Gây hại cho hệ thống phun nhiên liệu

Nếu để bình nhiên liệu cạn quá lâu, theo thời gian, cặn bẩn và tạp chất có thể tích tụ ở đáy bình xăng. Khi mức nhiên liệu thấp, khả năng bơm hút phải các cặn này sẽ cao hơn, dẫn đến tắc nghẽn lọc xăng hoặc kim phun. Hệ quả là động cơ hoạt động kém ổn định, xe dễ bị giật, hụt ga hoặc thậm chí chết máy giữa đường. Về lâu dài, tình trạng này còn làm giảm hiệu suất đốt cháy và tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Ngoài ra hệ thống phun xăng điện tử trên ô tô hiện đại yêu cầu nhiên liệu sạch và ổn định. Khi xăng trong bình ở mức thấp, áp suất nhiên liệu có thể không được duy trì ổn định, ảnh hưởng đến quá trình phun và hòa trộn nhiên liệu, không khí. Điều này không chỉ khiến động cơ vận hành thiếu mượt mà mà còn làm tăng lượng khí thải, ảnh hưởng đến môi trường và có thể khiến xe không đạt tiêu chuẩn kiểm định khí thải.

Theo các kỹ thuật viên chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô người dùng nên duy trì mức nhiên liệu tối thiểu khoảng 1/4 bình thay vì để cạn mới đổ. Thói quen này không chỉ giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng trong hệ thống nhiên liệu mà còn đảm bảo xe luôn sẵn sàng vận hành trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, việc đổ xăng tại các trạm uy tín, thay lọc nhiên liệu định kỳ và kiểm tra hệ thống phun cũng là những yếu tố quan trọng giúp duy trì độ bền và hiệu suất của ô tô.