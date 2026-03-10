Giá xăng, dầu tăng mạnh: Lái ô tô thế nào để tiết kiệm nhiên liệu?

Tác động từ cuộc cuộc xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến "dòng chảy" năng lượng toàn cầu, trong đó giá xăng dầu tại Việt Nam cũng biến động mạnh trong những ngày gần đây. Cụ thể, giá xăng RON 95-III đã tăng vọt lên mức 27.040 đồng/lít; giá dầu diesel chạm ngưỡng 30.230 đồng/lít vào ngày 7.3.2026. Tuy nhiên, con số này dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng đến thói quen vận hành ô tô của người dùng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, thói quen sử dụng ô tô của người dùng hiện nay cũng thay đổi nhanh chóng. Thay vì lái xe theo phong cách "nhồi" chân ga, phanh gấp, tăng tốc nhanh... một bộ phận tài xế hiện nay đã thay đổi thói quen vận hành điềm đạm, từ tốn hơn để giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Dưới đây là một số cách giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả:

Tăng tốc nhẹ nhàng, tránh đẩy vòng tua máy lên cao

Xét ở góc độ kỹ thuật, việc đạp thốc ga khiến hệ thống điều khiển (ECU) hiểu rằng người lái cần tăng tốc, do đó sẽ phun lượng nhiên liệu nhiều hơn so với thông thường. Cách vận hành này gây lãng phí nhiên liệu, phát ra nhiều khí thải và khiến động cơ "gào" to hơn bình thường. Do đó, người lái nên đạp chân ga từ tốn, tăng tốc nhẹ nhàng, tránh đẩy vòng tua máy tăng quá cao.

Tăng tốc chậm rãi, từ tốn để duy trì vòng tua máy thấp là cách hiệu quả để tiết kiệm nhiên liệu ẢNH: T.N

Hiện nay, đa số ô tô đều trang bị bảng đồng hồ sau vô-lăng, hiển thị các thông tin liên quan tới vòng tua máy, tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu tức thời (thay đổi liên tục dựa vào cách điều tiết chân ga)... Tài xế có thể tham khảo các dữ liệu này để vận hành xe một cách phù hợp, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Duy trì tốc độ, vòng tua máy ổn định

Không phải ngẫu nhiên việc lái ô tô trên các tuyến cao tốc, quốc lộ giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn so với di chuyển trong phố thị. Theo các chuyên gia, ô tô vận hành với tốc độ, vòng tua máy ổn định sẽ giúp động cơ hoạt động tối ưu, giảm tiêu hao nhiên liệu hiệu quả so với việc vận hành trong thành thị.

Tính năng Cruise Control giúp người lái duy trì tốc độ ổn định, không cần tác động lực liên tục vào chân ga ẢNH: C.T

Trên các mẫu xe đời mới ngày nay đa phần đều trang bị tính năng kiểm soát hành trình thích ứng (Cruise Control), giúp người lái không cần tác động liên tục vào chân ga và giữ cho vận tốc ổn định. Tuy nhiên, trong một số tình huống đủ trớn lăn bánh, người lái có thể chủ động tăng thêm cấp số để hạ vòng tua máy xuống khoảng 1.800 - 2.500 vòng/phút sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Tối ưu vòng tua máy, cấp số

Về cơ bản, dải vòng tua 1.500 - 2.500 vòng/phút được xem là lý tưởng cho các mẫu xe phổ thông, động cơ dung tích từ 2.5 lít trở lại. Động cơ hoạt động ở dải vòng tua này giúp áp suất dầu bôi trơn ổn định.

Duy trì vòng tua máy ở ngưỡng 1.500 - 2.500 vòng/phút giúp giảm tải động cơ, tiết kiệm nhiên liệu ẢNH: C.T

Đối với xe dùng hộp số sàn, người lái nên chủ động sang số sớm để giữ vòng tua máy thấp, tránh tình trạng động cơ hoạt động quá tải do thừa tua máy. Với xe số tự động, tài xế có thể điều tiết thời điểm sang số bằng cách nhả nhẹ chân ga trong quá trình tăng tốc để báo hiệu cho ECU chuyển lên cấp số cao hơn.

Bên cạnh các yếu tố về kỹ năng lái, tài xế cần giảm tải trọng cho xe bằng cách bỏ bớt hàng hóa, vật dụng nặng ký trên xe; đảm bảo áp suất lốp theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất; tối ưu quãng đường di chuyển và tránh các khu vực kẹt xe... sẽ góp phần giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả cho phương tiện.