Lắc xe khi tiếp nhiên liệu có giúp đổ được nhiều xăng, dầu hơn?

Giá xăng dầu đang có xu hướng tăng mạnh do tác động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới. Bên cạnh đó, cuộc xung động ở Trung Đông làm tê liệt nhiều tuyến vận tải biển cũng tạo ra những tác động về nguồn cung xăng dầu của một số quốc gia. Tại Việt Nam, trong đợt điều chỉnh mới nhất hôm 7.3, giá bán lẻ xăng, dầu đều tăng mạnh. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 25.220 đồng/lít, tăng 3.780 đồng/lít; xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng/lít, lên 27.040 đồng/lít. Đặc biệt, giá dầu diesel lên đến 30.230 đồng/lít, tăng 7.200 đồng/lít. Lo ngại giá xăng dầu tiếp tục tăng cũng như gián đoạn nguồn cung, những ngày gần đây nhiều người sở hữu ô tô xe máy động cơ đốt trong mang xe đi tiếp nhiên liệu.

Lo ngại giá xăng dầu tiếp tục tăng cũng như gián đoạn nguồn cung, nhiều người sở hữu ô tô xe máy động cơ đốt trong mang xe đi tiếp nhiên liệu Ảnh: B.H

Tại các trạm xăng, dầu thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh một số người có thói quen lắc xe khi đổ xăng với suy nghĩ hành động này sẽ giúp giảm bọt khí, thoát áp suất không khí trong bình chứa, qua đó đổ được nhiều xăng, dầu hơn bình thường.

Lắc xe không giúp đổ được thêm nhiều xăng, dầu hơn

Một số người cho rằng lắc xe sẽ giúp xăng, dầu trong bình "dàn đều", loại bỏ các khoảng không giữa các bọt khí để có thể bơm thêm. Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên ô tô, lượng xăng, dầu có thể bổ sung thêm theo cách này nếu có cũng rất nhỏ, gần như không đáng kể.

Anh Nguyễn Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM: "Bình xăng ô tô cũng như xe máy đều được thiết kế tối ưu dung tích, có các khoang chống tràn, ống thông hơi, cảm biến mức nhiên liệu… Việc lắc hay nghiêng xe khi đổ xăng không giúp đổ thêm được bao nhiêu, có chăng chênh lệch chỉ ở mức vài mililit (ml)".

Một số người có thói quen lắc xe khi đổ xăng với suy nghĩ hành động này sẽ giúp đổ được nhiều xăng, dầu hơn bình thường Ảnh: B.H

Trên thực tế, bình nhiên liệu của ô tô, xe máy có dung tích cố định và có khoảng trống để giãn nở hơi xăng. Khi nhân viên trạm xăng đưa vòi bơm vào bình, hệ thống bơm tự động sẽ ngắt khi nhiên liệu chạm đến mức quy định. Việc lắc xe có thể làm nhiên liệu trong bình tạm thời dao động, nhưng hệ thống ngắt tự động của vòi bơm vẫn hoạt động dựa trên áp suất và mức nhiên liệu. Vì vậy, lượng xăng đổ thêm được là rất ít, thậm chí không đáng kể.

Liên quan đến vấn đề này, trong một bài viết đăng trên trang Otomotif.kompas của Indonesia, ông Jayan Sentanuhady, giảng viên ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Gadjah Mada (UGM), cho biết việc lắc xe khi đổ xăng sẽ không ảnh hưởng đến lượng xăng được đổ vào bình. Dù là xe cũ hay xe mới, nhiên liệu vẫn sẽ tự động lấp đầy bình mà không cần đến các phương pháp như lắc xe. Ông giải thích rằng nhiên liệu có mật độ cao hơn không khí. Do đó, nhiên liệu sẽ lắng xuống đáy bình, trong khi không khí sẽ tự nhiên bị đẩy lên trên trong quá trình nạp nhiên liệu.

Lắc xe khi tiếp nhiên liệu tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn

Ngoài việc không mang lại hiệu quả rõ rệt, việc lắc xe khi đang tiếp nhiên liệu còn có thể gây bất tiện hoặc mất an toàn. Khi xe bị rung lắc, vòi bơm có thể lệch khỏi vị trí đúng, dẫn đến tình trạng tràn xăng ra ngoài. Trong môi trường nhiều thiết bị điện và tĩnh điện, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể gây cháy nổ.

Việc lắc mạnh khi đổ khiến phao liên tục dao động, lâu ngày có thể dẫn đến sai lệch, dẫn đến báo sai mức xăng trên đồng hồ Ảnh: B.H

Ngoài ra, việc lắc mạnh khi đổ khiến phao liên tục dao động, lâu ngày có thể dẫn đến sai lệch, dẫn đến báo sai mức xăng trên đồng hồ. Trong khi đó, với xe máy sử dụng phun xăng điện tử, lắc xe có thể làm cặn trong bình bị cuốn lên, tăng nguy cơ tắc lọc xăng hoặc ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên tiếp nhiên liệu theo cách thông thường: tắt máy xe, giữ phương tiện ổn định và để vòi bơm tự ngắt khi bình đã đầy. Việc cố gắng lắc xe để "nhồi" thêm nhiên liệu vào bình thực sự không hiệu quả, trái lại còn có thể gây hại cho hệ thống nhiên liệu và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.