Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Ô tô ‘dầm mưa dãi nắng’ đối mặt hư hỏng nào?

Chí Tâm
Chí Tâm
06/01/2026 15:06 GMT+7

Tình trạng thiếu hụt bãi đỗ ô tô khiến nhiều chủ xe bắt buộc phải đậu phương tiện ngoài trời, không có mái che, khiến một số chi tiết xuống cấp, hư hỏng nhanh chóng.

Tại những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, việc tìm được bãi đỗ ô tô che nắng, che mưa là bài toán khó với nhiều người dùng. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng lượng phương tiện tăng nhanh, không ít tài xế đành chấp nhận đỗ xe ở lòng, lề đường, vỉa hè hoặc các bãi đất trống không có mái che, dẫn đến nhiều hư hỏng, xuống cấp theo thời gian.

Dưới đây là 3 hư hỏng phổ biến khi đậu ô tô ngoài trời:

Xuống cấp bề mặt sơn ngoại thất

Ánh nắng mặt trời chứa tin UV cường độ cao, là tác nhân hàng đầu phá hủy các liên kết hóa học trong lớp màng sơn. Quá trình này gây ra hiện tượng oxi hoá, khiến bề mặt lớp sơn bạc màu, mất đi độ bóng tự nhiên. Tệ hơn, việc "dải nắng dầm mưa" lâu ngày có thể khiến lớp sơn ô tô bị bong tróc, nứt nẻ.

Ô tô ‘dầm mưa dãi nắng’ đối mặt hư hỏng nào?- Ảnh 1.

Lớp sơn là chi tiết nhanh xuống cấp nhất khi đỗ ô tô ngoài trời

ẢNH: C.T

Ngoài ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, mưa, bụi bẩn bám trên thân xe sẽ tạo những vết ố, loang lổ rất khó xử lý bằng phương pháp rửa thông thường. Về lâu dài, độ ẩm và các chất ăn mòn có trong nước mưa sẽ len lỏi vào các vết xước, nứt nhỏ trên bề mặt, gây rỉ sét và ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của xe.

Lão hóa các chi tiết cao su, nhựa

Các chi tiết cao su bên ngoài như lưỡi gạt mưa hay gioăng cửa thường bị lão hóa nhanh do thời tiết nắng mưa thất thường. Đa phần khi lão hoá, cao su sẽ bị chai cứng, biến dạng và mất tính đàn hồi. Điều đó khiến lưỡi gạt mưa không làm sạch kính lái, khoang ca-bin có nguy cơ thấm nước và tăng độ ồn khi di chuyển do các chi tiết cao su không còn khít.

Ô tô ‘dầm mưa dãi nắng’ đối mặt hư hỏng nào?- Ảnh 2.

Nhiệt độ cao và đỗ xe tại chỗ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cao su và kết cấu lốp

ẢNH: C.T

Ngoài ra, lốp xe cũng là một trong những bộ phận bị ảnh hưởng khi đỗ ô tô ngoài trời. Cao su lốp tiếp xúc với mặt đường nóng, tia UV sẽ dẫn đến tình trạng khô, nứt nẻ và làm giảm khả năng bám đường khi đi trên mặt đường trơn trượt. 

Hư hại không gian nội thất

Thông thường khi đậu xe dưới trời nắng, nhiệt độ trong khoang cabin có thể lên đến 80 - 90 độ C, vượt xa nhiệt độ môi trường. Sức nóng này khiến bề mặt táp-lô, ốp cửa, các chi tiết nhựa, da dễ bong tróc, dẫn đến chi phí thay thế, bảo dưỡng tốn kém.

Ô tô ‘dầm mưa dãi nắng’ đối mặt hư hỏng nào?- Ảnh 3.

Các chi tiết nội thất làm từ nhựa, da dễ bong tróc, nứt gãy khi đỗ ô tô trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời

ẢNH: C.T

Nhiệt độ cao còn kích thích quá trình thoát khí từ các vật liệu nhựa và keo dán, giải phóng các hợp chất hóa học độc hại như benzene hoặc formaldehyde trong xe. Người dùng thường cảm nhận rõ mùi hôi khó chịu khi bước vào xe, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp và sức khỏe nếu phải hít phải những mùi này thường xuyên.

Để hạn chế những hư hỏng này, nếu bắt buộc phải đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên sử dụng bạt phủ phản quang, tấm che nắng hoặc dán phim cách nhiệt chất lượng cao. Việc duy trì thói quen rửa xe và bảo dưỡng lớp phủ bóng định kỳ cũng giúp phương tiện bền bỉ hơn trước sự cực đoan của thời tiết.

Tin liên quan

Vì sao nên đánh vô-lăng trả thẳng lái khi đỗ ô tô?

Vì sao nên đánh vô-lăng trả thẳng lái khi đỗ ô tô?

Nhiều tài xế lái ô tô, đặc biệt là các lái mới, thường có thói quen để nguyên góc đánh lái khi vừa đỗ ô tô mà không trả thẳng vô-lăng, hành động nhỏ này tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả phương tiện cũng như an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Vì sao không nên để bánh xe chạm thanh chắn khi đỗ ô tô?

5 tác hại khi thường xuyên đỗ ô tô dưới trời nắng nóng

Khám phá thêm chủ đề

đỗ ô tô Đỗ xe bảo dưỡng ô tô đỗ xe ngoài trời sơn ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận