Ô tô ‘dầm mưa dãi nắng’ đối mặt hư hỏng nào?

Tại những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, việc tìm được bãi đỗ ô tô che nắng, che mưa là bài toán khó với nhiều người dùng. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng lượng phương tiện tăng nhanh, không ít tài xế đành chấp nhận đỗ xe ở lòng, lề đường, vỉa hè hoặc các bãi đất trống không có mái che, dẫn đến nhiều hư hỏng, xuống cấp theo thời gian.

Dưới đây là 3 hư hỏng phổ biến khi đậu ô tô ngoài trời:

Xuống cấp bề mặt sơn ngoại thất

Ánh nắng mặt trời chứa tin UV cường độ cao, là tác nhân hàng đầu phá hủy các liên kết hóa học trong lớp màng sơn. Quá trình này gây ra hiện tượng oxi hoá, khiến bề mặt lớp sơn bạc màu, mất đi độ bóng tự nhiên. Tệ hơn, việc "dải nắng dầm mưa" lâu ngày có thể khiến lớp sơn ô tô bị bong tróc, nứt nẻ.

Lớp sơn là chi tiết nhanh xuống cấp nhất khi đỗ ô tô ngoài trời ẢNH: C.T

Ngoài ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, mưa, bụi bẩn bám trên thân xe sẽ tạo những vết ố, loang lổ rất khó xử lý bằng phương pháp rửa thông thường. Về lâu dài, độ ẩm và các chất ăn mòn có trong nước mưa sẽ len lỏi vào các vết xước, nứt nhỏ trên bề mặt, gây rỉ sét và ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của xe.

Lão hóa các chi tiết cao su, nhựa

Các chi tiết cao su bên ngoài như lưỡi gạt mưa hay gioăng cửa thường bị lão hóa nhanh do thời tiết nắng mưa thất thường. Đa phần khi lão hoá, cao su sẽ bị chai cứng, biến dạng và mất tính đàn hồi. Điều đó khiến lưỡi gạt mưa không làm sạch kính lái, khoang ca-bin có nguy cơ thấm nước và tăng độ ồn khi di chuyển do các chi tiết cao su không còn khít.

Nhiệt độ cao và đỗ xe tại chỗ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cao su và kết cấu lốp ẢNH: C.T

Ngoài ra, lốp xe cũng là một trong những bộ phận bị ảnh hưởng khi đỗ ô tô ngoài trời. Cao su lốp tiếp xúc với mặt đường nóng, tia UV sẽ dẫn đến tình trạng khô, nứt nẻ và làm giảm khả năng bám đường khi đi trên mặt đường trơn trượt.

Hư hại không gian nội thất

Thông thường khi đậu xe dưới trời nắng, nhiệt độ trong khoang cabin có thể lên đến 80 - 90 độ C, vượt xa nhiệt độ môi trường. Sức nóng này khiến bề mặt táp-lô, ốp cửa, các chi tiết nhựa, da dễ bong tróc, dẫn đến chi phí thay thế, bảo dưỡng tốn kém.

Các chi tiết nội thất làm từ nhựa, da dễ bong tróc, nứt gãy khi đỗ ô tô trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời ẢNH: C.T

Nhiệt độ cao còn kích thích quá trình thoát khí từ các vật liệu nhựa và keo dán, giải phóng các hợp chất hóa học độc hại như benzene hoặc formaldehyde trong xe. Người dùng thường cảm nhận rõ mùi hôi khó chịu khi bước vào xe, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp và sức khỏe nếu phải hít phải những mùi này thường xuyên.

Để hạn chế những hư hỏng này, nếu bắt buộc phải đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên sử dụng bạt phủ phản quang, tấm che nắng hoặc dán phim cách nhiệt chất lượng cao. Việc duy trì thói quen rửa xe và bảo dưỡng lớp phủ bóng định kỳ cũng giúp phương tiện bền bỉ hơn trước sự cực đoan của thời tiết.