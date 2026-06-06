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Xe Xe - Giao thông

Tài xế không dừng xe theo hiệu lệnh của CSGT, bị xử lý ra sao?

Chí Tâm
Chí Tâm
06/06/2026 14:25 GMT+7

Một tài xế tại Hà Nội vừa bị phạt 19 triệu đồng sau khi không chấp hành hiệu lệnh CSGT. Theo quy định hiện hành, đây là một trong những lỗi bị xử phạt nặng đối với người lái ô tô.

"Anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?" - câu nói của người ngồi ghế phụ trong đoạn clip ghi lại vụ việc tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển xe có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông; bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái.

Tài xế không dừng xe theo hiệu lệnh CSGT bị xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Vụ tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT gây xôn xao trên mạng xã hội vì người ngồi ghế phụ phát ngôn "Anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?"

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều người vẫn còn thắc mắc, băn khoăn rằng việc không chấp hành hiệu lệnh người điều khiển giao thông chỉ là lỗi hành chính thông thường. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), đây là một trong những hành vi bị xử phạt khá nặng vì mang nhiều rủi ro nguy hiểm.

Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT bị phạt thế nào?

Pháp luật hiện hành dùng cụm từ chính xác là "Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông". Đối với lỗi này, người điều khiển ô tô bị phạt tiền 18 - 20 triệu đồng theo điểm c, khoản 9, điều 6, Nghị định 168. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm bằng lái theo điểm b, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Đây cũng là khung xử phạt được áp dụng đối với trường hợp tài xế trong vụ việc xảy ra tại Hà Nội vừa qua.

Đối với người điều khiển xe máy, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm d, khoản 7, điều 7 và bị trừ 4 điểm bằng lái theo điểm b, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Tài xế không dừng xe theo hiệu lệnh CSGT bị xử lý ra sao? - Ảnh 2.

Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, người điều khiển ô tô bị phạt tới 20 triệu đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị định 168 cũng quy định mức xử phạt nặng hơn nếu hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông dẫn đến tai nạn. Cụ thể, người điều khiển ô tô vi phạm và gây tai nạn sẽ bị phạt 20 - 22 triệu đồng theo điểm b, khoản 10 và trừ 10 điểm Giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, cùng điều 6 của Nghị định 168.

Đối với người điều khiển xe máy, xe gắn máy, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông và gây tai nạn cũng bị phạt 14 - 16 triệu đồng và trừ 10 điểm Giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 8 và điểm c, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Việc không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông không chỉ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là lý do hành vi này bị xử phạt ở mức cao theo quy định hiện hành.

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