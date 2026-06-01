Biển báo có mũi tên đi thẳng, khác nhau hình dạng hiểu thế nào cho đúng?

Nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bối rối khi nhìn thấy hai biển báo đều có nền xanh, mũi tên trắng hướng lên nhưng khác nhau về hình dáng. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người không phân biệt được ý nghĩa của từng biển báo, có thể dẫn đến việc không chấp hành đúng quy định giao thông.

Phân biệt biển R.301a và I.407a thế nào?

Hai biển báo được mô tả kể trên, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn có mã R.301a và I.407a. Trong đó, biển R.301a (chỉ được đi thẳng) thuộc nhóm biển hiệu lệnh, có hình dạng tròn, nền xanh và ở giữa là mũi tên màu trắng, hướng lên trên.

Hai biển R.301a và I.407a đều có nền xanh, mũi tên trắng hướng lên ẢNH: QCVN

Biển này có ý nghĩa bắt buộc các loại phương tiện chỉ được đi thẳng theo hướng mũi tên chỉ dẫn. Người điều khiển phương tiện không được rẽ trái hoặc rẽ phải, trừ các xe ưu tiên theo quy định.

Trong thực tế lưu thông, tùy vị trí lắp đặt, hiệu lực của biển R.301a sẽ có sự khác nhau. Nếu biển đặt trước nơi đường giao nhau, phương tiện chỉ được đi thẳng khi qua nút giao đó và không được chuyển hướng.

Trường hợp khác, nếu biển đặt sau nơi đường giao nhau, hiệu lực của biển được tính từ vị trí đặt biển đến giao lộ tiếp theo. Khi đó, phương tiện bị cấm rẽ trái và quay đầu trong suốt đoạn đường có hiệu lực.

Tuy nhiên, biển R.301a không cấm tài xế rẽ vào nhà dân, hẻm, ngõ hoặc lối ra vào cơ quan nằm trên đoạn đường có hiệu lực của biển.

Khác với biển R.301a, biển I.407a (đường một chiều) thuộc nhóm biển chỉ dẫn và có dạng hình vuông, nền xanh với mũi tên trắng hướng lên. Biển này dùng để báo hiệu đoạn đường phía trước hoặc đoạn đường đang lưu thông là đường một chiều. Các phương tiện chỉ được đi theo chiều mũi tên chỉ dẫn và không được đi ngược chiều.

Theo quy chuẩn, biển I.407a thường được đặt sau nơi đường giao nhau nhằm thông báo cho người tham gia giao thông biết đang đi vào tuyến đường một chiều. Trong tổ chức giao thông thực tế, chiều đường ngược lại thường sẽ được lắp biển P.102 "Cấm đi ngược chiều".

Điểm khác biệt tài xế cần lưu ý

Dù có thiết kế gần giống nhau, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai biển nằm ở ý nghĩa sử dụng.

Biển R.301a là biển hiệu lệnh, quy định hướng di chuyển bắt buộc của phương tiện. Trong khi đó, biển I.407a là biển chỉ dẫn, dùng để thông báo đây là tuyến đường lưu thông một chiều.

Nói cách khác, biển R.301a điều chỉnh hướng xe được phép di chuyển tại một vị trí hoặc đoạn đường cụ thể, còn biển I.407a mang tính chất tổ chức giao thông trên một tuyến đường.

Việc nhầm lẫn giữa hai biển này có thể khiến tài xế rẽ sai hướng, quay đầu không đúng quy định hoặc đi ngược chiều trên đường một chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và bị xử phạt.