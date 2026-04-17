Xe - Giao thông

Phân biệt biển báo có ký hiệu chữ số, mũi tên phía dưới thế nào?

Chí Tâm
17/04/2026 09:56 GMT+7

Việc nhầm lẫn giữa biển báo phụ có mũi tên và không có mũi tên khiến nhiều tài xế bị xử phạt lỗi dừng đỗ sai quy định. Hiểu đúng ý nghĩa mã biển S.501 và S.502 giúp người lái chủ động và tránh mất tiền oan.

Với người điều khiển ô tô, biển báo P.130 mang ý nghĩa cấm dừng và đỗ xe vốn rất quen thuộc. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường, biển báo này thường không đứng độc lập mà đi kèm các biển phụ thể hiện chữ số và mũi tên. Sự xuất hiện của các ký hiệu bổ trợ này thường gây bối rối cho tài xế, dẫn đến vi phạm lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Bộ biển cấm dừng, đỗ xe kết hợp với 2 loại biển phụ khiến nhiều tài xế bối rối

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), biển phụ thuộc nhóm biển báo số 5, được đặt dưới các biển báo chính nhằm bổ sung, thuyết minh hoặc làm rõ phạm vi, đối tượng và thời gian tác dụng. Tài xế bắt buộc tuân thủ hiệu lực kết hợp của cả hai biển. Trong đó, hai mã biển phụ dễ gây nhầm lẫn nhất hiện nay là S.501 và S.502.

Phân biệt biển báo phụ S.501 và S.502

Biển phụ mã S.501 có tên gọi "Phạm vi tác dụng của biển", dùng thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm, đoạn đường có lệnh cấm hoặc hiệu lệnh. Đặc điểm nhận diện của biển này gồm các chữ số thể hiện khoảng cách (đơn vị mét) kẹp giữa hai mũi tên hướng lên trên.

Biển S.501 có tên gọi "Phạm vi tác dụng của biển"

Ý nghĩa cốt lõi của biển S.501 là lệnh cấm hoặc hiệu lệnh của biển báo chính có tác dụng ngay lập tức tại vị trí đặt biển và kéo dài liên tục suốt quãng đường ghi trên biển. Chẳng hạn, nếu biển P.130 đi kèm biển S.501 ghi "800 m", tài xế tuyệt đối không được dừng hoặc đỗ xe ngay sau cột biển báo cho đến khi di chuyển hết quãng đường 800 m.

Ngược lại, biển phụ mã S.502 có tên gọi "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu". Biển này chỉ hiển thị con số kèm đơn vị "m", không có hai mũi tên hướng lên. Biển S.502 dùng thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến nơi biển báo chính bắt đầu có hiệu lực. Nếu gặp biển P.130 đi kèm biển S.502 ghi "200 m", lệnh cấm chưa áp dụng tại vị trí đó. Tài xế vẫn có thể dừng hoặc đỗ xe hợp lệ ngay sau cột biển, vì phải đi thêm 200 m nữa lệnh cấm mới bắt đầu.

Biển S.502 có tên gọi "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu"

Sự nhầm lẫn giữa hai loại biển này thường xuất phát từ thói quen quan sát thiếu tập trung. Đa số người lái chỉ chú ý nội dung biển chính là "Cấm dừng, đỗ", bỏ qua chi tiết mũi tên ở biển phụ. Nhiều người nhầm lẫn biển S.501 thành S.502, đinh ninh cứ xuất hiện số mét nghĩa là còn một đoạn đường nữa mới áp dụng lệnh cấm, dẫn đến vi phạm luật giao thông.

Mức phạt lỗi dừng, đỗ ô tô không đúng quy định

Hiểu sai biển báo phụ không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn khiến tài bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Căn cứ điểm e, khoản 3, điều 6 của Nghị định 168, hành vi đỗ xe tại khu vực có biển báo cấm dừng, đỗ xe bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp lỗi vi phạm này dẫn đến tai nạn giao thông, chế tài xử phạt sẽ tăng từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe.

Ranh giới giữa việc tuân thủ pháp luật và vi phạm đôi khi chỉ nằm ở hai mũi tên nhỏ trên biển phụ. Người lái cần ghi nhớ quy tắc thấy mũi tên là hiệu lực bắt đầu ngay; chỉ thấy chữ số là phải di chuyển thêm một quãng đường như trên biển báo mới bắt đầu có hiệu lực. Việc quan sát kỹ lưỡng và hiểu đúng bản chất các biển báo phụ giúp tránh bị phạt và nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Hai biển báo có hình tam giác viền đỏ, nền vàng nhưng quay ngược chiều nhau khiến nhiều người bối rối khi tham gia giao thông vì không hiểu rõ ý nghĩa, có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm.

