4 lỗi tài xế lái xe trong nội thành dễ bị phạt nguội

Chí Tâm
01/06/2026 11:11 GMT+7

Dù có gần 2.000 camera phạt nguội hoạt động liên tục tại TP.HCM nhưng số trường hợp vi phạm giao thông vẫn gia tăng. Trong đó, có nhiều lỗi vi phạm phổ biến, tài xế lái ô tô thường xuyên mắc phải.

Địa bàn TP.HCM đang có gần 2.000 camera phạt nguội, hoạt động liên tục trên nhiều tuyến đường nhưng tình trạng vi phạm giao thông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Theo thống kê của CSGT TP.HCM, hết quý 1/2026, toàn thành phố ghi nhận khoảng 84.500 trường hợp vi phạm giao thông, phát hiện thông qua hệ thống camera phạt nguội.

Dưới đây là 4 lỗi phổ biến, tài xế dễ bị phạt khi đi trong nội thành:

Vượt đèn đỏ

Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất tại các nút giao thông phương tiện ở nội thành. Nhiều tài xế có thói quen tăng tốc khi đèn tín hiệu chuẩn bị chuyển đỏ hoặc cố vượt qua giao lộ khi đèn vàng còn vài giây. Ngoài yếu tố chủ quan, một số trường hợp vượt đèn đỏ cũng xảy ra do tài xế thiếu tập trung quan sát tín hiệu đèn hoặc bị khuất tầm nhìn bởi xe lớn phía trước.

Vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm bị phạt khá nặng theo Nghị định 168 nhưng vẫn còn nhiều người thường mắc phải

Theo điểm b, khoản 9, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 18 - 20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tài xế còn bị trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Đối với xe máy, người điều khiển vượt đèn đỏ sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 7 và điểm b, khoản 13, điều 7.

Đi vào đường cấm

Tại TP.HCM, nhiều tuyến đường cấm ô tô theo khung giờ hoặc cấm theo từng loại phương tiện. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn đi vào đường cấm do chủ quan, đi theo ứng dụng dẫn đường hoặc thiếu quan sát biển báo.

Chủ quan không nhìn biển báo, nhiều tài xế có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Theo điểm i, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, tài xế đi vào khu vực cấm hoặc đường có biển báo cấm sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ

Đây là lỗi rất phổ biến tại khu vực trung tâm, trước cửa hàng, quán ăn hoặc các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Nhiều tài xế cho rằng chỉ dừng xe trong thời gian ngắn sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, camera giám sát vẫn có thể ghi nhận hành vi vi phạm nếu phương tiện đỗ tại vị trí có biển cấm dừng, đỗ.

Lỗi cấm dừng, đỗ vẫn có thể bị phạt thông qua camera phạt nguội

Theo điểm e, khoản 3, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ sẽ bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Hành vi này không bị trừ điểm bằng lái.

Đi sai làn đường

Tình trạng ô tô lấn làn hoặc đi không đúng phần đường quy định thường xuất hiện tại các tuyến đường đông xe, khu vực giao lộ. Một số tài xế cố chuyển làn sát nút để rẽ, trong khi nhiều trường hợp khác đi theo dòng xe phía trước mà không quan sát vạch kẻ đường.

Căn cứ điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm bằng lái theo điểm a, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

