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Xe Video

Dấu hiệu nhận biết điều hòa ô tô sắp hết gas lạnh

Chí Tâm
Chí Tâm
09/06/2026 12:28 GMT+7

Điều hòa ô tô không còn mát như trước nhưng nhiều người lại nghĩ do thời tiết nắng nóng. Thực tế, đây có thể là dấu hiệu hệ thống điều hòa trên xe sắp hoặc đã hết gas lạnh.

Làm sao biết điều hòa ô tô sắp hết gas lạnh?

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết điều hòa ô tô sắp hết gas lạnh là gió vẫn thổi nhưng không còn lạnh sâu, dù cho người dùng đã chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Một số xe thời gian đầu vẫn có hơi lạnh nhưng sau đó chỉ còn gió như quạt máy.

Ngoài ra, nhiều trường hợp điều hòa chỉ mát khi xe di chuyển tốc độ cao, nhưng khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe lại không đủ hơi lạnh. Nguyên nhân có thể do áp suất gas lạnh không đủ khiến hệ thống làm mát hoạt động kém hiệu quả ở dải vòng tua thấp hoặc khả năng tản nhiệt của dàn nóng gặp vấn đề.

Dấu hiệu điều hòa ô tô sắp hết gas lạnh?- Ảnh 1.

Nguyên nhân điều hòa ô tô làm mát không hiệu quả có thể do sắp hoặc đã hết gas lạnh

ẢNH: BÁ HÙNG

Một số người ngồi trong xe còn ngửi thấy mùi lạ phát ra từ cửa gió điều hòa và nghĩ rằng lọc gió điều hòa bẩn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hệ thống điều hòa bị rò rỉ gas lạnh hoặc dầu lạnh cũng có thể gây ra mùi khó chịu bên trong cabin.

Theo nhiều kỹ thuật viên ô tô, khi phát hiện các dấu hiệu kể trên, người dùng nên sớm mang xe đi kiểm tra hệ thống điều hòa và nạp gas lạnh kịp thời để tránh ảnh hưởng tới khả năng làm mát cũng như các bộ phận liên quan.

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