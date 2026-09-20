Đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, bộ phận nào dễ xuống cấp?

Nhiều tỉnh, thành phố đang diễn biến phức tạp, những ngày gần đây một số khu vực miền Trung và miền Nam thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn, kéo dài. Với những người sống tại chung cư hoặc khu dân cư thiếu chỗ đỗ có mái che, việc đỗ ô tô dưới mưa nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp là điều khó tránh khỏi. Nước mưa thực chất không phải là nguyên nhân duy nhất khiến ô tô xuống cấp, nhưng khi kết hợp với bụi bẩn, bùn đất, độ ẩm cao và các chất ô nhiễm trong môi trường, quá trình lão hóa một số bộ phận có thể diễn ra nhanh hơn.

Theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, độ ẩm kéo dài có thể thúc đẩy quá trình ăn mòn ở những khu vực khó làm sạch, trong khi nước đọng tại gioăng, khe cửa hoặc đường thoát nước có thể làm phát sinh các vấn đề về lâu dài. Do đó, ô tô thường xuyên đỗ ngoài trời mùa mưa nên được vệ sinh và kiểm tra định kỳ, nhất là sau những đợt mưa lớn hoặc khi xe đi qua khu vực ngập nước.

Đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, hơi ẩm có thể tích tụ ở các khe, gioăng, hệ thống thoát nước và nhiều chi tiết kim loại, từ đó làm tăng nguy cơ xuống cấp, ăn mòn Ảnh: BÁ HÙNG

Dưới đây là những bộ phận trên ô tô dễ xuống cấp khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày:

Sơn và các chi tiết ngoại thất dễ bị ảnh hưởng

Bề mặt sơn ô tô được thiết kế để chịu tác động của thời tiết, trong đó có nước mưa. Tuy nhiên, nếu xe liên tục phơi mưa mà không được làm sạch, bụi bẩn và các chất ô nhiễm bám trên bề mặt có thể tạo thành lớp cặn.

Đặc biệt, sau khi nước mưa bốc hơi, khoáng chất và chất bẩn còn lại có thể hình thành các vết đốm trên sơn, kính hoặc chi tiết ngoại thất. Nếu để lâu, việc làm sạch sẽ khó khăn hơn. Theo anh Lê Minh Tuấn, kỹ thuật viên đang làm việc cho một garage ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM, chủ xe không nhất thiết phải rửa xe ngay sau mỗi trận mưa nhỏ, nhưng nên vệ sinh xe sau những đợt mưa lớn, đặc biệt khi xe bị bám bùn đất hoặc nước bẩn. Không nên dùng khăn khô chà mạnh lên bề mặt đang bám nhiều bụi vì có thể tạo ra các vết xước nhỏ.

Gioăng cao su cửa và cốp

Gioăng cao su quanh các cửa, cốp chứa đồ và kính có nhiệm vụ hạn chế nước, bụi lọt vào khoang nội thất. Khi ô tô đỗ dưới trời mưa dài ngày, thường xuyên tiếp xúc với nước và độ ẩm, những khu vực này dễ giữ lại bụi bẩn, lá cây hoặc các tạp chất.

Gioăng cao su cửa nếu đã lão hóa, nứt hoặc biến dạng, nước có thể lọt vào cabin dễ hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Đáng chú ý, bản thân gioăng không thường xuyên hư hỏng chỉ vì một vài ngày mưa. Tuy nhiên, nếu đã lão hóa, nứt hoặc biến dạng, nước có thể lọt vào cabin dễ hơn. Vì vậy, sau những đợt mưa kéo dài, người dùng nên mở cửa kiểm tra phần gioăng và mép cửa, đồng thời lau sạch những vị trí có dấu hiệu đọng nước.

Hệ thống phanh có thể xuất hiện gỉ bề mặt

Đây là bộ phận người dùng dễ nhận thấy nhất sau khi xe để ngoài trời ẩm ướt lâu ngày. Nước mưa và độ ẩm có thể khiến bề mặt đĩa phanh xuất hiện một lớp gỉ mỏng. Hiện tượng này thường không nghiêm trọng và có thể biến mất sau một vài lần phanh khi xe vận hành trở lại.

Tuy nhiên, nếu xe đỗ lâu trong môi trường ẩm ướt, đặc biệt với hệ thống phanh đã có dấu hiệu ăn mòn hoặc xe ít vận hành, tình trạng gỉ có thể trở nên đáng chú ý hơn.

Nước mưa và độ ẩm có thể khiến bề mặt đĩa phanh xuất hiện một lớp gỉ mỏng Ảnh: BÁ HÙNG

Kỹ thuật viên khuyến cáo, sau thời gian dài đỗ xe dưới mưa, khi bắt đầu vận hành nên kiểm tra phanh ở tốc độ thấp tại khu vực an toàn. Nếu xuất hiện tiếng cọ xát bất thường, xe bị kéo lệch hoặc hiệu quả phanh giảm, cần đưa xe đi kiểm tra thay vì tiếp tục sử dụng bình thường.

Các chi tiết kim loại ở gầm xe

Gầm xe là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, bùn đất và hơi ẩm nhưng lại khó quan sát và vệ sinh thường xuyên. Những chi tiết kim loại, bu-lông, giá đỡ hoặc các vị trí có lớp bảo vệ bị ảnh hưởng có thể xuất hiện dấu hiệu oxy hóa theo thời gian.

Nguy cơ này đáng chú ý hơn với những xe thường xuyên đỗ ngoài trời, đi qua đường ngập hoặc khu vực có nhiều bùn đất. Nước bẩn lưu lại ở gầm xe lâu ngày có thể khiến quá trình ăn mòn diễn ra nhanh hơn.

Nước bẩn lưu lại ở gầm xe lâu ngày có thể khiến quá trình ăn mòn diễn ra nhanh hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Do đó, sau những đợt mưa lớn, chủ xe nên kiểm tra và vệ sinh gầm, nhất là khi xe từng đi qua khu vực ngập nước.

Hệ thống thoát nước và khe cửa dễ bị tắc

Nước mưa trên ô tô được dẫn thoát qua nhiều rãnh và lỗ thoát nước. Lá cây, đất cát hoặc rác nhỏ có thể mắc lại ở khu vực chân kính, cửa, cốp và cửa sổ trời trên những mẫu xe được trang bị tính năng này. Khi đường thoát nước bị tắc, nước có thể bị ứ đọng hoặc chảy vào những vị trí không mong muốn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sàn xe, khu vực cốp hoặc một số vị trí trong cabin bị ẩm.

Theo kỹ thuật viên, đây là những vị trí nên kiểm tra sau các đợt mưa kéo dài, đặc biệt với xe đỗ dưới cây hoặc nơi có nhiều lá rụng.

Nội thất dễ ẩm mốc

Khoang nội thất là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi ô tô đỗ ngoài trời dưới mưa trong thời gian dài. Nếu gioăng cửa, kính, cửa sổ trời hoặc hệ thống thoát nước gặp vấn đề, nước có thể lọt vào cabin. Độ ẩm cao kéo dài không chỉ tạo mùi khó chịu mà còn có thể khiến thảm sàn, nỉ ghế và các vật liệu bên trong xe bị ẩm mốc. Nếu nước xâm nhập nhiều, một số hệ thống điện và giắc nối đặt dưới sàn cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Khoang nội thất là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi đỗ ô tô dưới mưa trong thời gian dài Ảnh: BÁ HÙNG

Vì vậy, nếu phát hiện sàn xe ẩm, có mùi ẩm mốc hoặc nước xuất hiện trong cốp sau những ngày mưa, chủ xe nên tìm nguyên nhân và xử lý sớm.

Nhìn chung, ô tô đỗ ngoài trời dưới mưa không đồng nghĩa xe sẽ nhanh hỏng. Phần lớn các bộ phận trên xe đều được thiết kế để hoạt động trong điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, việc thường xuyên phơi mưa trong thời gian dài, cộng với bụi bẩn, bùn đất và độ ẩm cao có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp nếu xe không được vệ sinh, kiểm tra định kỳ. Với những ô tô không có điều kiện đỗ trong nhà, chủ xe nên chú ý làm sạch các vị trí dễ đọng nước, kiểm tra gioăng và đường thoát nước, vệ sinh gầm xe sau khi đi qua vùng ngập, đồng thời giữ khoang nội thất khô thoáng. Đây là những cách đơn giản giúp hạn chế tác động của thời tiết và duy trì tình trạng xe trong mùa mưa.