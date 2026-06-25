5 quan niệm tưởng tiết kiệm nhưng lại hại xe khi rửa ô tô vào mùa mưa

Mùa mưa đang đến tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, khiến việc sử dụng ô tô trở nên khó khăn hơn do xe thường xuyên bị bám bùn đất, nước mưa và các tạp chất từ mặt đường. Tuy nhiên, không ít chủ xe lại có những thói quen vệ sinh ô tô sai cách với suy nghĩ tiết kiệm thời gian, công sức hoặc chi phí. Trên thực tế, những sai lầm này có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp của nhiều chi tiết.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi rửa ô tô vào mùa mưa mà người dùng cần tránh:

Không rửa xe thường xuyên vì nghĩ trời mưa đã làm sạch xe

Nhiều người cho rằng nước mưa có thể cuốn trôi bụi bẩn trên bề mặt xe nên không cần rửa xe thường xuyên trong mùa mưa. Đây là quan niệm khá phổ biến nhưng hoàn toàn sai lầm. Thực tế, nước mưa hiện nay thường chứa nhiều tạp chất, bụi mịn, axit và các chất ô nhiễm trong không khí. Khi kết hợp với bùn đất, dầu mỡ trên mặt đường, những chất này có thể bám chặt vào thân xe, kính xe và các khe hở.

Nhiều người cho rằng nước mưa có thể cuốn trôi bụi bẩn trên bề mặt xe nên không cần rửa xe thường xuyên trong mùa mưa Ảnh: B.H

Nếu để lâu ngày, lớp bẩn sẽ ăn mòn lớp sơn, làm giảm độ bóng và khiến xe nhanh xuống cấp. Ngoài ra, nước mưa đọng lại ở các vị trí như mép cửa, nắp ca-pô hay cốp sau còn có thể tạo môi trường thuận lợi cho quá trình oxy hóa và hình thành rỉ sét.

Chỉ rửa phần thân xe, bỏ qua gầm xe

Các cửa hàng rửa ô tô thường cung cấp nhiều lựa chọn rửa xe tùy theo nhu cầu chủ xe như chỉ rửa bên ngoài, rửa ngoại thất hút bụi vệ sinh nội thất, hay rửa toàn diện gồm cả xịt gầm ô tô. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng ô tô vào mùa mưa, khi vệ sinh xe, nhiều chủ xe chỉ tập trung làm sạch phần thân vỏ bên ngoài mà bỏ quên khu vực gầm xe. Đây là một trong những sai lầm dễ gây hư hỏng nhất trong mùa mưa.

Nếu không được vệ sinh định kỳ, các chất bẩn tích tụ lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn khung gầm, hệ thống treo, đường ống phanh Ảnh: B.H

Gầm xe là nơi tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, bùn đất, cát sỏi và các hóa chất tồn dư trên mặt đường. Sau những chuyến đi dưới trời mưa, lượng bùn đất bám dưới gầm thường nhiều hơn rất nhiều so với phần thân xe. Nếu không được vệ sinh định kỳ, các chất bẩn tích tụ lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn khung gầm, hệ thống treo, đường ống phanh và nhiều chi tiết kim loại khác. Vì vậy, mỗi lần rửa xe sau khi đi mưa, chủ xe nên chú ý xịt rửa kỹ khu vực gầm để loại bỏ bùn đất và tạp chất bám dính.

Rửa xe dưới trời nắng gắt ngay sau cơn mưa

Khi bước vào mùa mưa, thời tiết tại một số tỉnh thành miền Nam thường diễn biến thất thường theo kiểu nắng mưa bất chợt hoặc mưa rào ngang qua. Một số người dùng ô tô tranh thủ lúc trời vừa tạnh mưa và xuất hiện nắng lớn để rửa xe với mong muốn xe khô nhanh hơn. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm không phù hợp để vệ sinh ô tô.

Khi thân xe đang nóng hoặc phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gắt, nước và dung dịch rửa xe sẽ bốc hơi rất nhanh, dễ để lại các vết ố trên bề mặt sơn và kính. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa bề mặt nóng và nước lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền của lớp sơn xe về lâu dài.

Một số người dùng ô tô tranh thủ lúc trời vừa tạnh mưa và xuất hiện nắng lớn để rửa xe với mong muốn xe khô nhanh hơn Ảnh: T.L

Các chuyên gia chăm sóc xe khuyến cáo nên rửa xe vào sáng sớm, chiều mát hoặc tại khu vực có mái che để hạn chế tác động của nhiệt độ cao, đồng thời giúp quá trình vệ sinh đạt hiệu quả tốt hơn.

Dùng nước rửa chén, bột giặt thay dung dịch rửa xe

Để tiết kiệm chi phí khi xịt rửa, vệ sinh ô tô, không ít người sử dụng nước rửa chén, xà phòng hoặc bột giặt thay cho dung dịch chuyên dụng khi rửa ô tô. Tuy nhiên, đây là cách làm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các loại chất tẩy rửa dùng trong sinh hoạt gia đình thường có độ kiềm cao nhằm tăng khả năng đánh bay dầu mỡ. Khi sử dụng thường xuyên trên ô tô, chúng có thể làm mất lớp bảo vệ bề mặt sơn, khiến sơn nhanh bạc màu, giảm độ bóng và dễ bị tác động bởi môi trường.

Không chỉ ảnh hưởng đến lớp sơn, các hóa chất này còn có thể làm lão hóa gioăng cao su, chi tiết nhựa và các lớp phủ bảo vệ trên xe. Vì vậy, người dùng nên lựa chọn dung dịch rửa xe chuyên dụng có độ pH phù hợp để đảm bảo an toàn cho bề mặt xe.

Không lau khô xe sau khi rửa

Sau khi rửa xe xong, nhiều người thường để xe tự khô hoặc chỉ chờ nước chảy hết rồi đưa xe vào sử dụng. Đây cũng là một sai lầm khá phổ biến. Nước còn đọng trên thân xe, kính lái, gương chiếu hậu hay các khe cửa sẽ để lại các vệt khoáng chất khi bốc hơi. Những vết ố này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến bề mặt sơn trở nên xỉn màu theo thời gian.

Sau khi rửa xe, chủ xe nên sử dụng khăn microfiber mềm, sạch để lau khô toàn bộ bề mặt Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, hơi ẩm tồn đọng ở các khe kẽ có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trong khoang nội thất. Sau khi rửa xe, chủ xe nên sử dụng khăn microfiber mềm, sạch để lau khô toàn bộ bề mặt, đồng thời mở cửa hoặc vận hành điều hòa trong thời gian ngắn để loại bỏ độ ẩm còn sót lại.

Mùa mưa là giai đoạn ô tô phải thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất và độ ẩm cao. Việc vệ sinh xe định kỳ không chỉ giúp giữ gìn vẻ ngoài sạch đẹp mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của lớp sơn, khung gầm và nhiều chi tiết quan trọng. Tránh được những sai lầm trên sẽ giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trong tương lai, đồng thời duy trì tình trạng vận hành ổn định cho chiếc ô tô trong suốt mùa mưa.