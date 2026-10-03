Từ 4.10, xe máy đi 2 chiều đường Võ Văn Tần: Cấm dừng đỗ giờ cao điểm

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Võ Văn Tần, đoạn từ đường Công Trường Quốc Tế đến đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Phương án mới được áp dụng từ ngày 4.10.2026.

Xe 2 bánh được đi 2 chiều đường Võ Văn Tần

Theo phương án mới, xe 2 bánh được tổ chức lưu thông 2 chiều trên đoạn đường Võ Văn Tần nói trên. Riêng ô tô chỉ được lưu thông 1 chiều, theo hướng từ đường Công Trường Quốc Tế đến đường Cách Mạng Tháng 8.

Người đi đường cũng cần chú ý quy định dừng, đỗ xe. Trên cả 2 chiều, phương tiện bị cấm dừng và cấm đỗ từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ. Ngoài hai khung giờ này, phương tiện vẫn bị cấm đỗ xe.

Xe máy được đi 2 chiều trên đường Võ Văn Tần ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM, việc tổ chức lại giao thông trên đoạn đường Võ Văn Tần này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Phòng CSGT Công an TP.HCM.



Để chuẩn bị cho thay đổi từ ngày 4.10, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật được giao khẩn trương điều chỉnh tổ chức giao thông, lắp đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ và băng rôn hướng dẫn từ xa trước khi đến khu vực áp dụng phương án mới.



Hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng sẽ được triển khai theo phương án mới. Sau khi tổ chức lại, các đơn vị sẽ theo dõi tình hình tại các giao lộ để nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu phù hợp với thực tế.

Sở Xây dựng yêu cầu tiếp tục theo dõi tình hình giao thông sau khi điều chỉnh. Nếu khu vực diễn biến phức tạp, xảy ra ùn tắc, các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý để bảo đảm an toàn giao thông.

Công an TP.HCM và UBND phường Xuân Hòa cũng được đề nghị tăng cường phối hợp, hướng dẫn và điều tiết giao thông tại khu vực, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm có mật độ phương tiện cao.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi qua khu vực cần chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước đó, đường Võ Văn Tần tổ chức lưu thông 1 chiều đoạn từ đường Công Trường Quốc Tế đến đường Cách Mạng Tháng 8; đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Cao Thắng tổ chức lưu thông 2 chiều.