Hầm chui An Phú xuất hiện ổ gà: Tài xế phản ánh rách lốp, cong vành

Những ngày qua, tình trạng mặt đường hư hỏng tại hầm chui nút giao An Phú (TP.HCM) được nhiều tài xế phản ánh trên mạng xã hội.

Rách lốp, cong vành khi qua hầm chui

Một tài khoản đăng tải đoạn clip ghi lại tình trạng mặt đường trong hầm kèm cảnh báo: "Mấy cái ổ gà trong hầm chui An Phú ngày càng sâu. Anh chị em chạy vào hầm chui An Phú nhớ né hoặc là chạy chậm thôi nhé. Chạy 40 - 50 km/giờ vô mấy cái ổ lún này là banh lốp, cong mâm liền á".

Mặt đường hư hỏng ở hầm chui nút giao An Phú ẢNH: TRẦN KHA

Người đăng bài cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm trong trường hợp phương tiện đang chạy đúng tốc độ nhưng sụp vào vị trí hư hỏng dẫn đến cong vành, hỏng lốp. Người này cho rằng "hầm mới đưa vào hoạt động chưa lâu nhưng mặt đường đã xuất hiện vấn đề khiến tài xế bất an. Giảm tốc thì xe sau thúc, né sang bên lại lo va chạm". Bên dưới bài đăng, nhiều tài xế chia sẻ từng gặp các vị trí hư hỏng khi lưu thông qua hầm chui An Phú.

Tài khoản Thuận Trần cho biết bản thân cũng suýt sụp vào những vị trí này và phản ánh tình trạng xuất hiện ở cả hai chiều. Một tài xế khác cho biết đã bị rách một lốp và cong vành khi chạy qua đây. Theo người này, thời điểm xảy ra sự việc, xe đang chạy đúng 50 km/giờ. "Từ đó về sau này đi hầm chỉ dám chạy khoảng 35 - 40k/h", người này chia sẻ.

Tài khoản Nguyễn Hoàng Nam lại kể một tình huống khác. Mỗi khi đến khu vực có vị trí hư hỏng, anh phải rà phanh, chạy chậm để tránh nhưng những xe phía sau lại liên tục bấm còi, nháy đèn thúc đi. Một số người cho biết cũng từng gặp tình trạng tương tự. Tài khoản Minh Quang phản ánh đã gửi thông tin trên ứng dụng VNeTraffic nhưng tình trạng chưa được khắc phục.

Mặt đường hư tạo ổ gà đọng nước ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 1.10 cho thấy một số vị trí hư hỏng tại hầm chui HC1-01 nút giao An Phú đã được dặm vá tạm thời. Tuy nhiên, trên mặt đường hầm chui An Phú vẫn còn một số điểm chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, khi ô tô chạy qua một số vị trí này có thể nghe tiếng va đập khá mạnh. Có xe phát hiện từ xa chủ động giảm tốc, trong khi một số tài xế thắng gấp hoặc đánh lái sang bên để tránh.

Giữa dòng phương tiện chạy nối tiếp qua hầm, việc một ô tô bất ngờ giảm tốc hoặc đánh lái né vị trí hư hỏng khiến xe phía sau và phương tiện ở làn bên cạnh dễ rơi vào thế bị động. Đây cũng chính là tình huống được nhiều tài xế nhắc đến trên mạng xã hội. Nếu tiếp tục chạy thẳng qua vị trí hư hỏng, họ lo ảnh hưởng đến lốp, vành xe; trong khi phanh hoặc đánh lái né tránh cũng phải quan sát các phương tiện xung quanh.

Vì sao phải mất nhiều ngày để khắc phục?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết đã ghi nhận tình trạng mặt đường xuất hiện các vị trí hư hỏng và đang bắt đầu sửa chữa.

Theo đó, ngay trong ngày 2.10, các ổ gà sẽ được dặm vá. Ông Hùng cho hay với các vị trí ổ gà nằm tại khu vực khe co giãn, nguyên nhân xuất hiện các ổ gà là do sự cố bung, sụt tại một số vị trí khe co giãn của hầm. Do đặc thù của các vị trí này, việc sửa chữa phải thực hiện qua nhiều công đoạn nên mất nhiều thời gian hơn so với xử lý những hư hỏng thông thường trên mặt đường.

Theo kế hoạch, công tác sửa chữa dự kiến hoàn thành vào ngày 10.10 ẢNH: TRẦN KHA

Theo kế hoạch, công tác sửa chữa dự kiến hoàn thành vào ngày 10.10. Trong thời gian sửa chữa, để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, đơn vị thi công sẽ xử lý lần lượt theo từng làn xe, thay vì triển khai đồng loạt trên toàn bộ mặt đường.

Sau khi hoàn thành một làn, việc thi công sẽ tiếp tục được chuyển sang các làn còn lại. Cách tổ chức này nhằm vừa xử lý các vị trí hư hỏng, vừa duy trì phần đường cho phương tiện lưu thông qua hầm chui An Phú.

Hầm chui HC1-01 thuộc dự án nút giao An Phú được đưa vào khai thác ngày 30.6.2025. Hầm dài khoảng 455 m, rộng 20 m, gồm 4 làn xe ô tô, mỗi hướng 2 làn, với tổng mức đầu tư khoảng 342 tỉ đồng.