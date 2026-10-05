Vì sao đường Lý Thường Kiệt đông nghẹt xe giữa trưa những ngày qua?

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Giữa trưa những ngày qua, đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM) đông nghẹt xe, có lúc ô tô, xe máy ken đặc mặt đường. Vì sao lượng phương tiện trên tuyến đường này bất ngờ tăng cao?
Những ngày qua, đường Lý Thường Kiệt thường xuyên trong cảnh đông nghẹt xe. Dòng xe máy, ô tô, xe buýt nối nhau di chuyển, có thời điểm các phương tiện phải đi chậm khi qua những khu vực tập trung đông người và xe.
Trước Bệnh viện Thống Nhất, tình trạng này dễ thấy hơn khi xe ra vào bệnh viện liên tục, trong khi dòng phương tiện trên đường Lý Thường Kiệt vốn đã đông. Nay lượng xe từ các tuyến lân cận dồn về khiến đoạn đường này càng thêm áp lực.
Ghi nhận vào giữa trưa trên đường Lý Thường Kiệt, xe máy gần như phủ kín phần đường sát vỉa hè, bên cạnh là ô tô, xe buýt nối đuôi nhau.
Trên một số đoạn, lượng ô tô và xe máy cùng lúc tăng cao khiến dòng xe di chuyển chậm. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn lần lượt lưu thông, chưa xảy ra tình trạng đứng chôn chân kéo dài.
Vì sao đường Lý Thường Kiệt đông xe?
Áp lực trên đường Lý Thường Kiệt những ngày này có liên quan đến phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Từ ngày 13.8, ô tô bị cấm lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8, hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Đường Lý Thường Kiệt trở thành tuyến đầu tiên trong lộ trình thay thế khi phương tiện không thể tiếp tục đi theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền về vòng xoay ngã sáu Công trường Dân Chủ.
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