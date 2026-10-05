Vì sao đường Lý Thường Kiệt đông nghẹt xe giữa trưa những ngày qua?

Những ngày qua, đường Lý Thường Kiệt thường xuyên trong cảnh đông nghẹt xe. Dòng xe máy, ô tô, xe buýt nối nhau di chuyển, có thời điểm các phương tiện phải đi chậm khi qua những khu vực tập trung đông người và xe.

Trước Bệnh viện Thống Nhất, tình trạng này dễ thấy hơn khi xe ra vào bệnh viện liên tục, trong khi dòng phương tiện trên đường Lý Thường Kiệt vốn đã đông. Nay lượng xe từ các tuyến lân cận dồn về khiến đoạn đường này càng thêm áp lực.

Đường Lý Thường Kiệt đông nghẹt xe giữa trưa ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận vào giữa trưa trên đường Lý Thường Kiệt, xe máy gần như phủ kín phần đường sát vỉa hè, bên cạnh là ô tô, xe buýt nối đuôi nhau.



Trên một số đoạn, lượng ô tô và xe máy cùng lúc tăng cao khiến dòng xe di chuyển chậm. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn lần lượt lưu thông, chưa xảy ra tình trạng đứng chôn chân kéo dài.

Vì sao đường Lý Thường Kiệt đông xe?

Áp lực trên đường Lý Thường Kiệt những ngày này có liên quan đến phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Từ ngày 13.8, ô tô bị cấm lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8, hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Đường Lý Thường Kiệt trở thành tuyến đầu tiên trong lộ trình thay thế khi phương tiện không thể tiếp tục đi theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền về vòng xoay ngã sáu Công trường Dân Chủ.

Đường Lý Thường Kiệt vốn có nhiều khu vực tập trung đông người và phương tiện. Qua theo dõi tình hình giao thông, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM ghi nhận nguy cơ ùn ứ, nhất là khu vực trước Bệnh viện Thống Nhất và chợ Tân Bình ẢNH: NHẬT THỊNH

Thi công Metro số 2: Hàng loạt đoạn đường huyết mạch ở TP.HCM đổi hướng lưu thông

Khu vực trước Bệnh viện Thống Nhất thường xuyên đông xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi ô tô bị cấm lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8, các phương tiện được hướng dẫn đi theo lộ trình thay thế qua đường Hoàng Sa. Tuy nhiên, do một số tuyến thuộc khu vực quận 3 cũ có biển cấm ô tô, nhiều tài xế e ngại đi theo hướng này và chọn chuyển sang đường Lý Thường Kiệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc một phần dòng xe được chuyển sang lộ trình khác trong thời gian thi công metro vì vậy tạo thêm áp lực cho tuyến đường Lý Thường Kiệt ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT cũng tiếp tục xử phạt các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở dòng xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực Bệnh viện Thống Nhất, CSGT phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các lối ra - vào bệnh viện và sắp xếp lại không gian giao thông trên đường Lý Thường Kiệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đơn vị cũng điều chỉnh tín hiệu, tổ chức giao thông trên tuyến và triển khai giải pháp hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe tại những khu vực có lượng phương tiện đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều xe ô tô chọn lộ trình đi vào đường Lý Thường Kiệt khi đường Cách Mạng Tháng 8 cấm ô tô 1 chiều hướng từ ngã tư Bảy Hiền về vòng xoay Công trường Dân Chủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã rà soát, đánh giá giao thông trên đường Lý Thường Kiệt để chủ động phòng ngừa ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH