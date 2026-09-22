Từ cuối tháng 9, xe từ Cách Mạng Tháng 8 đến ngã tư Bảy Hiền phải rẽ phải

Những ngày qua, người đi đường Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực ngã tư Bảy Hiền đã nhìn thấy bảng thông báo về phương án tổ chức giao thông mới dự kiến áp dụng từ cuối tháng 9.



Từ đường Cách Mạng Tháng 8 tới ngã tư Bảy Hiền sắp bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ ẢNH: TRẦN KHA

Đây là phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công ga Bảy Hiền thuộc tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) trên đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Chinh.

Xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 phải rẽ phải

Theo đó, các phương tiện đi trên đường Cách Mạng Tháng 8 tới ngã tư Bảy Hiền. Theo phương mới, khi đến ngã tư, các phương tiện không được đi thẳng vào đường Trường Chinh, đồng thời không được rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt.

Như vậy, xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 tới ngã tư Bảy Hiền bắt buộc phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ đường Trường Chinh khi tới ngã tư Bảy Hiền cũng không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng 8. Xe từ hướng này chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Xe cộ chen chúc trên đường Lý Thường Kiệt vào buổi trưa ẢNH: TRẦN KHA

Theo phương án trên, phương tiện ở hai hướng đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Chinh đều không được đi thẳng qua ngã tư Bảy Hiền.

Để người dân chủ động lựa chọn đường đi, các đơn vị liên quan được yêu cầu lắp biển hướng dẫn phân luồng từ xa, thông báo về lộ trình thay thế trước khi phương án chính thức được triển khai.

Đường Lý Thường Kiệt đông nghẹt xe

Mới đây, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã rà soát, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt để chủ động phòng ngừa ùn tắc khi triển khai thi công metro.



Qua thực tế, CSGT cho biết đường Lý Thường Kiệt đã có tình trạng ùn ứ, nhất là khu vực trước Bệnh viện Thống Nhất và chợ Tân Bình, nơi có lượng người và phương tiện qua lại đông.

Ghi nhận vào buổi trưa trên đường Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện qua lại rất đông, chủ yếu là xe máy, ô tô nối nhau lưu thông. Có thời điểm dòng xe ken đặc trên mặt đường, các phương tiện di chuyển sát nhau.

CSGT đưa ra các phương án điều tiết, chỉnh đèn tín hiệu nhưng đường Lý Thường Kiệt vẫn đông đúc ẢNH: TRẦN KHA

Một số giải pháp đã được thực hiện như điều chỉnh tổ chức giao thông tại các lối ra, vào Bệnh viện Thống Nhất, sắp xếp lại không gian giao thông, điều chỉnh tín hiệu và tăng cường hạn chế dừng, đỗ tại những khu vực đông phương tiện.



Để bảo đảm giao thông trong thời gian thi công ga Bảy Hiền, Ban quản lý đường sắt đô thị được đề nghị phối hợp CSGT lắp đặt hệ thống camera quan sát giao thông trên các tuyến đường xung quanh dự án.



Lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp phân luồng, điều tiết tại khu vực thi công, đồng thời tăng cường xử lý các hành vi có nguy cơ cản trở giao thông như dừng, đỗ không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trong quá trình thi công, phương án phân luồng có thể tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã điều chỉnh cấm xe ô tô một chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ ngã tư Bảy Hiền về vòng xoay Dân Chủ. Ô tô được hướng dẫn lộ trình thay thế bằng đường Hoàng Sa, tuy nhiên lượng lớn phương tiện lại đổ về đường Lý Thường Kiệt gây ùn ứ.