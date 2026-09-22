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    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn dù đã xử lý 490 trường hợp

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Công an phường Gia Định đã xử lý 490 trường hợp vi phạm quanh chợ Bà Chiểu, phạt gần 345 triệu đồng. Tuy nhiên, một số sạp trên đường Bùi Hữu Nghĩa gần đây lại bày hàng xuống lòng đường.

    Sau đợt TP.HCM ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khu vực quanh chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) từng ghi nhận những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường Bùi Hữu Nghĩa lại xuất hiện.

    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn, phường Gia Định nói gì? - Ảnh 1.

    Chợ Bà Chiểu ngày ra quân hàng hóa được đưa gọn vào trong, chừa vỉa hè cho người đi bộ. Đến hiện tại hàng hóa đã tràn xuống lòng đường

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Trước đợt ra quân, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng lấn chiếm diễn ra tại đường Phan Đăng Lưu, phía trước chợ Bà Chiểu và đường Bùi Hữu Nghĩa cùng đường Trịnh Hoài Đức nằm bên hông chợ. Hàng hóa, phương tiện và các điểm buôn bán chiếm một phần không gian lưu thông, khiến khu vực này thường xuyên ùn ứ.

    Trong thời gian thực hiện cao điểm, Công an phường Gia Định phối hợp Ban quản lý chợ thường xuyên có mặt, trực chốt, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người bán hàng rong không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Những ngày sau đó, lực lượng chức năng vẫn duy trì chốt vào giờ cao điểm tại khu vực đầu chợ để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

    Hàng rong giảm, sạp hàng lại lấn xuống lòng đường

    Ghi nhận gần đây cho thấy tình trạng lấn chiếm đang tái diễn trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Một số sạp bán khẩu trang, quần áo, bao tay, vali bày hàng hóa lấn xuống khoảng một nửa phần đường xe chạy theo chiều lưu thông.

    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn, phường Gia Định nói gì? - Ảnh 2.

    Hàng hóa tràn xuống lòng đường, người đi đường dừng xe mua bán khiến giao thông qua khu vực phức tạp

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Đáng chú ý, tại 2 tiệm bán vali trên tuyến đường này, hàng hóa thường xuyên được bày xuống lòng đường, có thời điểm người bán còn kê ghế ngồi ngay phần đường dành cho phương tiện.

    Theo ghi nhận của PV, so với trước đợt cao điểm, số người bán hàng rong lấn chiếm lòng đường Bùi Hữu Nghĩa đã giảm. Tuy nhiên, khi hàng rong ít xuất hiện hơn, tình trạng một số hộ thuê sạp cố định đưa hàng hóa ra khỏi phạm vi kinh doanh, lấn xuống lòng đường lại trở thành vấn đề đáng chú ý.

    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn, phường Gia Định nói gì? - Ảnh 4.

    Đường Bùi Hữu Nghĩa là tuyến đường của dòng phương tiện từ trung tâm về khu vực Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp giờ tan tầm chiều

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn, phường Gia Định nói gì? - Ảnh 5.

    Vắng bóng lực lượng chức năng, hàng hóa lại bày tràn xuống lòng đường

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Trong khi đó, tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa là một trong những trục đường có đông phương tiện di chuyển theo hướng từ trung tâm về khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức. Việc hàng hóa chiếm một phần đường xe chạy khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, đặc biệt vào giờ cao điểm.

    Xử lý 490 trường hợp, phạt gần 345 triệu đồng

    Trao đổi về tình trạng trên, đại diện UBND phường Gia Định cho biết công an phường đã phối hợp các đơn vị thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực xung quanh chợ Bà Chiểu.

    Đến nay, Công an phường Gia Định đã lập biên bản xử lý 490 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính gần 345 triệu đồng. Theo UBND phường, số này bao gồm các hộ kinh doanh được Thanh Niên phản ánh.

    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn, phường Gia Định nói gì? - Ảnh 6.

    Trong khi đó, khi có bóng dáng lực lượng thì người đi đường mới nhìn thấy được vỉa hè của tuyến Bùi Hữu Nghĩa

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Bên cạnh xử lý vi phạm, Công an phường Gia Định và lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên tuần tra, chốt chặn tại đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực xung quanh chợ Bà Chiểu.

    Theo đại diện UBND phường Gia Định, qua quá trình kiểm tra, xử lý, trật tự đô thị trên đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực quanh chợ đã có chuyển biến, tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được giảm thiểu.

    Tuy nhiên, ghi nhận thực tế những ngày gần đây cho thấy tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn tại một số vị trí.

    UBND phường Gia Định cho biết thời gian qua đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản nhằm chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè, các điểm kinh doanh tự phát, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

    Lấn chiếm lòng đường quanh chợ Bà Chiểu tái diễn, phường Gia Định nói gì? - Ảnh 7.

    Chợ Bà Chiểu từng được đánh giá là nơi có chuyển biến tốt về trật tự lòng lề đường

    ẢNH: VŨ PHƯỢNG

    Từ tháng 9 - 12.2025, phường liên tiếp có các văn bản yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Sang năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai các kế hoạch về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tăng cường quản lý trật tự đô thị.

    Công an phường, các phòng chuyên môn, khu phố và đơn vị liên quan được giao phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời vận động người dân không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoặc phục vụ mục đích cá nhân.

    UBND phường Gia Định cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên đường Bùi Hữu Nghĩa cũng như toàn địa bàn phường.

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