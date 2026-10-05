Ngã tư Bảy Hiền đổi cách lưu thông từ 10.10, người đi đường cần lưu ý gì?

Sáng 5.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các biển thông báo về phương án tổ chức giao thông mới quanh ngã tư Bảy Hiền ghi rõ thời gian áp dụng từ ngày 10.10.

Theo đó, việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công ga ST7 (ga Bảy Hiền), thuộc dự án tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương). Ga Bảy Hiền được thi công tại khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Chinh.

Biển thông báo và hướng dẫn lưu thông được lắp đặt trên đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN KHA

Ngã tư Bảy Hiền thay đổi tổ chức giao thông thế nào?

Theo phương án được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất, tại giao lộ đường Trường Chinh - đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ (ngã tư Bảy Hiền), người đi đường cần lưu ý một số thay đổi về hướng lưu thông.

Cụ thể, xe từ đường Trường Chinh khi đến ngã tư Bảy Hiền chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua giao lộ vào đường Cách Mạng Tháng 8.

Ở hướng từ đường Cách Mạng Tháng 8, phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng 8 khi đến ngã tư Bảy Hiền bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Như vậy, xe từ hướng này không được đi thẳng vào đường Trường Chinh hoặc rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt.

Từ ngày 10.10, xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 không được đi thẳng vào đường Trường Chinh hoặc rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt ẢNH: TRẦN KHA

Người thường xuyên lưu thông qua ngã tư Bảy Hiền cần lưu ý để chủ động chọn hướng đi, tránh đến giao lộ mới phải chuyển hướng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu đơn vị liên quan phải lắp đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn phân luồng từ xa, thông báo lộ trình thay thế trên các biển thông tin giao thông và phương tiện thông tin đại chúng để người đi đường chủ động lựa chọn lộ trình.



Người đi đường qua ngã tư Bảy Hiền cần chú ý biển báo để chủ động lựa chọn lộ trình ẢNH: TRẦN KHA

Trước thời điểm chính thức triển khai, các biển báo giao thông theo phương án phân luồng phải được điều chỉnh, lắp đặt đầy đủ; băng rôn thông báo cũng phải được lắp trước 7 ngày.

Theo ghi nhận, biển thông báo, biển cấm và hướng dẫn lưu thông đã được lắp trên các đường Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ. Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển hướng dẫn phân luồng từ xa, thông báo lộ trình thay thế để người đi đường chủ động lựa chọn hướng di chuyển.

Việc thay đổi giao thông tại ngã tư Bảy Hiền diễn ra trong bối cảnh nhiều vị trí trên tuyến metro số 2 đang bước vào giai đoạn thi công trực tiếp. Cuối tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết công trường đã triển khai đồng loạt tại 6 ga, trong đó có ga Bảy Hiền.



Đường Lý Thường Kiệt có lượng xe tăng cao từ khi thay đổi tổ chức lưu thông vào khoảng giữa tháng 8 ẢNH: TRẦN KHA

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương. Tuyến đi qua khu vực trung tâm TP.HCM về phía tây bắc và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.

Đường Cách Mạng Tháng 8 cũng là trục kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ tây bắc. Trước đó, khi các công trường metro số 2 được triển khai trên tuyến này, CSGT TP.HCM đã dự báo áp lực giao thông tăng, đặc biệt trên đoạn từ Bảy Hiền đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.