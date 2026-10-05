Đường Nguyễn Thị Minh Khai ở TP.HCM có đoạn thành một chiều, người dân đi thế nào?

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Sương Nguyệt Ánh, đường Bùi Thị Xuân. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương, do Ban quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Theo đó, từ ngày 10.10, cách lưu thông trên một số tuyến đường sẽ thay đổi, trong đó đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng Tháng 8 có đoạn chuyển thành một chiều.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai thành đường một chiều đoạn từ giao lộ Cống Quỳnh - Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa ẢNH: TRẦN KHA

Đã gắn biển thông báo trước ngày đổi chiều

Ghi nhận của PV Thanh Niên trưa 5.10, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, các biển báo, bảng thông báo và hướng dẫn lưu thông đã được lắp đặt để người đi đường nhận biết phương án tổ chức giao thông mới.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai thành một chiều từ 10.10, người dân TP.HCM đi thế nào?

Tại một số giao lộ lân cận có hướng lưu thông ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, các bảng thông báo cũng đã được đặt từ trước, hướng dẫn người dân về việc điều chỉnh giao thông từ ngày 10.10.

Biển cấm đi ngược chiều đã được cắm dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai từ khoảng giữa tháng 9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các biển, bảng hướng dẫn được lắp đặt trước thời điểm áp dụng, đặc biệt trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đi một chiều đoạn nào?

Theo phương án của Sở Xây dựng TP.HCM, từ ngày 10.10, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, sẽ tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả các loại xe. Hướng lưu thông là từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Với chiều ngược lại, phương tiện được hướng dẫn đi theo lộ trình thay thế: đường Trương Định hoặc đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Nguyễn Đình Chiểu hoặc đường Võ Văn Tần - đường Cao Thắng - đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Biển hướng dẫn lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh đó, đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng được tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả các loại xe. Hướng lưu thông là từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.



Lộ trình thay thế: đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Huyền Trân Công Chúa - đường Thủ Khoa Huân - đường Lê Thánh Tôn - đường Phạm Hồng Thái - đường Cách Mạng Tháng 8.

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân sẽ được tổ chức cho các loại phương tiện lưu thông 2 chiều.

Người tham gia giao thông cần chủ động thay đổi lộ trình phù hợp từ ngày 10.10 ẢNH: TRẦN KHA

Người thường xuyên đi qua khu vực trung tâm cần chú ý hệ thống biển báo, bảng hướng dẫn và lựa chọn lộ trình phù hợp khi phương án mới chính thức được áp dụng.



Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương. Tuyến đi qua khu vực trung tâm TP.HCM về phía tây bắc và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.