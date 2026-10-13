Xã vùng cao Quảng Ngãi phân công đảng viên giúp từng hộ dân thoát nghèo

Ngày 13.10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) tổ chức lễ phát động chương trình "Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo", nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Đảng viên xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) ủng hộ tại lễ phát động chương trình ẢNH: UBND XÃ TU MƠ RÔNG

Xã Tu Mơ Rông hiện có 1.329 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 95%. Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân, như hỗ trợ nhà ở, xây dựng vườn ươm "0 đồng" và cung cấp cây giống cà phê miễn phí cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Đến nay, hàng chục hộ đã bước đầu hình thành vườn cà phê, tạo tiền đề xây dựng nguồn thu nhập ổn định trong những năm tới.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết địa phương đang rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới, dự kiến danh sách chính thức được phê duyệt trong tháng 11.2026. Qua rà soát bước đầu, xã dự kiến có khoảng 266 hộ nghèo theo chuẩn mới. Trên cơ sở đó, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn.

Phân công chi bộ, đảng viên đồng hành với từng hộ nghèo

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình "Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo", trong đó xác định trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên, chi bộ, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã trong công tác giảm nghèo.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập hạn chế ẢNH: UBND XÃ TU MƠ RÔNG

Theo phương án phân công, mỗi ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhận đồng hành với 2 hộ nghèo; mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhận đồng hành với 1 hộ. Các chi bộ được giao phụ trách từng nhóm hộ nghèo. Doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký đồng hành tùy theo khả năng và nguyện vọng, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tại lễ phát động, 9 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trực tiếp trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập hạn chế. Mỗi phiếu ghi rõ người nhận đồng hành, hộ được hỗ trợ và những tiêu chí cần khắc phục để từng bước thoát nghèo.

Huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, nhấn mạnh việc sát cánh cùng hộ nghèo là quá trình lâu dài, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và kiên trì. Đảng viên, tổ chức đảng, doanh nghiệp được phân công phải trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, xác định đúng nguyên nhân nghèo và những khó khăn của từng gia đình, từ đó cùng người dân lựa chọn giải pháp phù hợp để vươn lên.

Trao phân bón cho các hộ trồng cà phê ẢNH: UBND XÃ TU MƠ RÔNG

Ông Mạnh yêu cầu UBND xã khẩn trương xây dựng phương án phân công đảng viên, chi bộ, doanh nghiệp và hợp tác xã đồng hành với hộ nghèo, bảo đảm tất cả các hộ đều có người hỗ trợ, không để hộ nào bị bỏ sót.

Trao học bổng cho 27 học sinh là con hộ nghèo ẢNH: UBND XÃ TU MƠ RÔNG

Dịp này, xã Tu Mơ Rông triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình, trong đó có phát động gây quỹ "Vì người nghèo" nhằm huy động nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo. Nguồn kinh phí dự kiến ưu tiên cho việc ươm cây giống, mua phân bón cấp miễn phí, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất.

Địa phương cũng trao học bổng cho 27 học sinh là con hộ nghèo; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn; cấp hơn 15 tấn phân bón cho các hộ trồng cà phê; nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi và hỗ trợ thanh toán tiền điện cho hộ nghèo.