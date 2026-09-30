Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng 25 đảng viên

Ngày 30.9, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Toàn cảnh buổi họp ẢNH: UBKT T.Ư

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 thuộc Đảng bộ Bộ VH-TT-DL cùng một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Theo kết luận, Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài, gây dư luận xấu.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận định những vi phạm này đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng 23 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết sẽ tiếp tục xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền.

Nhiều vi phạm được yêu cầu khắc phục tại Đắk Lắk

Cũng tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để kịp thời khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Kết quả khắc phục phải được báo cáo về Ủy ban Kiểm tra T.Ư.