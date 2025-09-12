Ủy ban Kiểm tra T.Ư sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những ai?

Thanh tra Chính phủ đang chủ trì xây dựng luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Hồ sơ dự án luật đã được chuyển đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Theo cơ quan soạn thảo, bên cạnh những kết quả đạt được, luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành phát sinh những hạn chế. Một trong số này là các quy định về kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập còn có nhiều cách hiểu, thực hiện chưa thống nhất và còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Thanh tra Chính phủ bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập ẢNH: T.N

Tại dự thảo, Thanh tra Chính phủ đề xuất quy định cụ thể về các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, tương ứng với đó là thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập.

Điều này nhằm khắc phục những vướng mắc khi thực hiện các quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tại điều 30 luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và điều 3 Quyết định 56-QĐ/TW ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các ban, cơ quan của Đảng ở T.Ư, đảng ủy trực thuộc T.Ư kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công tác tại tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, phó chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại Thanh tra Chính phủ, trừ các trường hợp không thuộc thẩm quyền.

TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan T.Ư của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp không thuộc thẩm quyền.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp không thuộc thẩm quyền.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan đảng của tỉnh, trừ các trường hợp không thuộc thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương, trừ trường hợp không thuộc thẩm quyền.