Cảm ơn 'những người đưa ánh sáng' đã luôn sát cánh cùng đất nước

Điện chạy trong chiếc tủ lạnh giữ thịt, cá, rau tươi ngon cho bữa cơm gia đình; nó vận hành điều hòa để những người công nhân, bác sĩ, kỹ sư trở về nhà sau ngày dài mệt nhoài có một giấc ngủ sâu. Điện len lỏi vào từng máy móc trong xưởng sản xuất, vào từng thiết bị trong bệnh viện...

Để rồi mỗi khi mất điện, tôi mới thấm thía rằng, cuộc sống hiện đại này thiếu đi dòng năng lượng ấy sẽ trở nên vô cùng trống vắng và khó khăn. Chính vì lẽ đó, nhìn lại chặng đường 50 năm của ngành điện thành phố mang tên Bác, tôi càng thêm trân quý và biết ơn công sức của những người đã ngày đêm "thắp sáng" cuộc đời này.

Ngược dòng thời gian về năm 1976, đất nước mới thống nhất. Hệ thống điện của thành phố trái tim của nền kinh tế lúc bấy giờ bị hư hỏng nặng nề, Sở Quản lý và phân phối Điện TP.HCM ra đời (nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM), gánh vác sứ mệnh mang dòng điện trở lại với cuộc sống người dân.

Những người công nhân ngành điện, tay xẻng, vai dây, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, đã cần mẫn dựng từng cây cột điện, giăng từng sợi dây qua những xóm nghèo, qua những vùng quê heo hút. Họ không quản ngày đêm, bất chấp nắng mưa, chỉ mong sao từng ngôi nhà nhỏ lại sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, tiếng máy lại rộn ràng trong công xưởng. Từ những bước đi chập chững ấy, ngành điện đã dần lớn mạnh, góp phần vực dậy cả một thành phố sau chiến tranh.

Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân cài app "Chăm sóc khách hàng" Ảnh: TGCC

Ngành điện TP.HCM không ngừng đổi mới

Không dừng lại ở đó, khi đất nước mở cửa đổi mới, ngành điện lại bắt tay vào những hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy tự hào. Họ đưa dòng điện quốc gia đến với huyện Cần Giờ xa xôi. Họ mang ánh sáng về Trung Lập Thượng (Củ Chi), điện khí hóa toàn bộ sáu huyện ngoại thành biến TP.HCM trở thành nơi đầu tiên của cả nước hoàn thành điện khí hóa nông thôn. Người dân miền quê vỡ òa niềm vui, không chỉ vì đèn điện sáng trưng, mà bởi một cuộc sống mới đang mở ra trước mắt, máy bơm nước chạy đều cho đồng ruộng, máy cày, máy xay xát ra đời, trẻ em có điện học bài, người già có tivi để thưởng thức những chương trình giải trí. Chính dòng điện ấy đã thay đổi cả một vùng quê, vun đắp một tương lai tươi sáng từ những điều giản dị nhất.

Trong suốt 50 năm qua, ngành điện TP.HCM vẫn không ngừng đổi mới. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) hôm nay đã vững vàng ở vị thế hàng đầu, nhưng đằng sau những con số ấn tượng về sản lượng điện thương phẩm lên đến hàng chục tỉ kWh, công suất tải hàng nghìn MW, là biết bao mồ hôi và trí tuệ của các thế hệ người lao động. Họ kiểm soát tổn thất điện năng ở mức thấp nhất khu vực, không phải vì thành tích mà để tiết kiệm từng chút điện năng cho quốc gia. Họ đẩy mạnh chuyển đổi số, để người dân không phải lo lắng chen chúc nộp tiền điện mỗi tháng, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là mọi việc đã hoàn thành. Đó là những nỗ lực thầm lặng, vô cùng thiết thực, làm cho cuộc sống của người dân thành phố trở nên văn minh và tiện nghi hơn từng ngày.

Và cũng chính những người công nhân ấy, dù ngày hay đêm, mưa hay bão, vẫn không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt ngay khi có sự cố để khôi phục điện. Trong những đợt mưa lớn hay những khi nắng nóng gay gắt, họ căng mình trên lưới điện, đấu nối, kiểm tra, sửa chữa. Họ như những người lính thầm lặng nơi tuyến đầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ cho sản xuất không ngừng, sinh hoạt không bị gián đoạn...

Chính từ sự hy sinh thầm lặng ấy, tôi thêm thấm thía rằng, để có một xã hội ổn định, phát triển, ngoài những chiến công hiển hách còn có những đóng góp bình dị nhưng lớn lao của ngành điện.

Dù ngày hay đêm, người thợ điện vẫn không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt ngay khi có sự cố để khôi phục điện Ảnh: EVNHCMC

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thành lập là một cột mốc đáng nhớ để mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ như tôi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người công nhân, kỹ sư đã và đang làm việc miệt mài trong ngành. Là một sinh viên ngành nhiệt - điện lạnh, tôi hiểu rằng các thiết bị tôi học vận hành hôm nay sẽ chỉ có ý nghĩa khi có dòng điện ổn định. Chính vì vậy, tôi càng thấy mình có trách nhiệm học tập, rèn luyện thật tốt để sau này có thể góp phần nhỏ bé của mình trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, cùng chung tay bảo vệ và trân trọng thành quả của cha anh đi trước.

Nửa thế kỷ trôi qua, ngành điện TP.HCM đã, đang và sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi nhà, mọi người. Ánh sáng từ những dòng điện không chỉ tỏa rạng trong bóng đèn, trong các nhà máy mà còn bừng sáng trong trái tim của hàng triệu người dân, góp phần kiến tạo một thành phố văn minh, hiện đại, một đất nước phồn vinh. Cảm ơn "những người đưa ánh sáng" đã luôn sát cánh cùng dân tộc trong suốt chặng đường dài. Xin tri ân những con người thầm lặng đã dành cả thanh xuân để thắp sáng cuộc đời này.