Mỗi khi thấy chiếc xe hotline quen thuộc lăn bánh, càng cảm nhận rõ niềm tự hào

50 năm - một hành trình bền bỉ thắp sáng thành phố mang tên Bác. Nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM là chặng đường đầy tự hào, được viết nên bằng biết bao tâm huyết, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên ngành điện.

Vào ca Ảnh: LÊ CÔNG SƠN

Hotline có thể chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường 50 năm phát triển của ngành điện TP.HCM, nhưng lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Công việc sửa chữa điện nóng không chỉ đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà còn yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, tinh thần thép và bản lĩnh vững vàng của những người thợ điện. Họ làm việc trên lưới điện đang mang điện, đối diện với hiểm nguy từng phút giây, để hạn chế tối đa việc cắt điện, đảm bảo dòng điện luôn vận hành liên tục phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mỗi chuyến xe hotline lăn bánh là một lần những người thợ điện bước vào nhiệm vụ với trách nhiệm lớn lao trên vai. Họ âm thầm làm việc giữa cái nắng gay gắt, giữa những cơn mưa bất chợt hay những tuyến đường đông đúc của thành phố. Có những công việc phải thực hiện trên cao hàng chục mét, có những tình huống phải xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Phía sau những bộ đồ bảo hộ, những đôi găng cách điện và những thao tác chuyên nghiệp ấy là biết bao mồ hôi, sự tập trung và cả những hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Biết bao con người đang ngày đêm âm thầm tận hiến

Là một nhân viên văn phòng của Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, tôi không trực tiếp thao tác trên lưới điện như các anh em công nhân hotline, nhưng tôi luôn cảm nhận rõ niềm tự hào khi được đồng hành cùng họ. Công việc của tôi là chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục, hỗ trợ vật tư và đảm bảo tiến độ cho các công trình, nhiệm vụ của đơn vị. Đó có thể là những công việc thầm lặng phía sau, nhưng tôi hiểu rằng mỗi phần việc đều có vai trò riêng để góp phần giúp công việc ngoài hiện trường diễn ra thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Qua từng ngày làm việc, tôi càng thấm thía rằng ngành điện không đơn thuần chỉ là cung cấp năng lượng, mà còn là mạch sống của thành phố. Điện hiện diện trong mọi hoạt động của đời sống xã hội - từ bệnh viện, trường học, nhà máy cho đến từng mái nhà nhỏ. Để giữ cho thành phố luôn sáng đèn là sự đóng góp bền bỉ của biết bao con người đang ngày đêm âm thầm tận hiến.

Những chuyến đi cùng Ban Chấp hành Công đoàn của công ty đến thăm hỏi anh em công nhân trên công trường luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc. Chứng kiến những gương mặt lấm tấm mồ hôi giữa trưa nắng, những đôi tay chai sạn vì công việc hay ánh mắt tập trung cao độ khi thực hiện nhiệm vụ, tôi càng hiểu hơn giá trị của sự hy sinh thầm lặng. Chính những hình ảnh ấy đã tiếp thêm cho tôi động lực để làm việc trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Phía sau những bộ đồ bảo hộ, những đôi găng cách điện và những thao tác chuyên nghiệp ấy là biết bao mồ hôi và sự vất vả thầm lặng Ảnh: LÊ CÔNG SƠN

Kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM) không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. Tôi cảm thấy may mắn và tự hào khi được là một phần của hành trình ấy, dù chỉ là một đóng góp nhỏ bé phía sau ánh điện.

Mỗi buổi sáng nhìn thấy chiếc xe hotline quen thuộc lăn bánh trên những con đường thành phố, tôi lại cảm nhận rõ hơn niềm tự hào nghề nghiệp trong tim mình. Bởi tôi biết rằng, phía sau ánh sáng lung linh của thành phố mỗi đêm là biết bao con người đang âm thầm gìn giữ dòng chảy năng lượng ấy bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu nghề.