Từ ánh đèn phòng trọ đến mái ấm nơi quê hương thứ hai

Những khu đất trống ngày nào nay đã trở thành các khu đô thị hiện đại. Những con đường nhỏ được mở rộng thành đại lộ. Những cây cầu mới nối liền các khu vực phát triển. Và cùng với sự chuyển mình ấy, có một điều luôn hiện diện nhưng ít khi được nhắc đến, đó là dòng điện đang âm thầm nuôi dưỡng mọi hoạt động của thành phố.

Những năm đầu tôi lên thành phố học tập, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Tôi ở trong một phòng trọ nhỏ dành cho sinh viên. Mỗi khi mất điện, căn phòng trở nên ngột ngạt giữa cái nóng đặc trưng của Sài Gòn. Chiếc quạt ngừng quay, việc học bị gián đoạn, mọi sinh hoạt gần như đảo lộn. Khi đó, tôi mới hiểu điện quan trọng đến mức nào đối với cuộc sống của người dân đô thị.

Thế nhưng theo thời gian, những lần mất điện ngày càng ít đi. Chất lượng cung cấp điện ngày càng ổn định hơn. Từ một sinh viên nghèo phải thức học dưới ánh đèn vàng trong căn phòng trọ chật hẹp, nay tôi đã có gia đình riêng. Cuộc sống hiện đại với máy tính, internet, thiết bị điện tử và các tiện ích thông minh trở thành một phần không thể thiếu. Và tất cả đều vận hành nhờ một hệ thống điện ổn định, an toàn.

Điện lưới thông minh được ngầm hóa thoáng đãng Ảnh: EVNHCMC

Làm việc và sinh sống tại TP.HCM, tôi cảm nhận rất rõ vai trò của ngành điện đối với sự phát triển của thành phố đầu tàu kinh tế cả nước. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học hay những tuyến giao thông hiện đại đều cần nguồn điện liên tục. Không có điện, sẽ không có những nhà máy hoạt động ngày đêm. Không có điện, sẽ không có những bệnh viện cứu chữa người bệnh hay những lớp học kết nối tri thức.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong những năm gần đây là sự thay đổi trong chất lượng phục vụ khách hàng của ngành điện thành phố. Những thủ tục trước đây phải trực tiếp đến cơ quan điện lực nay có thể thực hiện trên điện thoại. Từ đăng ký dịch vụ điện, thanh toán tiền điện đến theo dõi sản lượng tiêu thụ đều nhanh chóng, thuận tiện. Là một người dân, tôi cảm nhận rõ ngành điện không chỉ cung cấp điện mà còn đang phục vụ khách hàng bằng tinh thần hiện đại và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tôi vẫn nhớ một lần khu vực nơi tôi sinh sống gặp sự cố điện sau cơn mưa lớn. Trời đã khuya nhưng các anh công nhân điện lực vẫn có mặt để khắc phục. Dưới mưa, họ làm việc khẩn trương để sớm đưa dòng điện trở lại cho người dân. Khi ánh đèn trong khu phố bừng sáng, nhiều người vui mừng vì sinh hoạt được trở lại bình thường. Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng phía sau sự ổn định của hệ thống điện là sự tận tụy và trách nhiệm của rất nhiều con người.

Đóng góp của nhiều thế hệ ngành điện thành phố mang tên Bác

Là người từ tỉnh khác đến học tập, sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của điện đối với sự phát triển của thành phố. Điện không chỉ thắp sáng những con đường hay những tòa nhà cao tầng. Điện còn thắp sáng cơ hội cho những người trẻ như tôi. Nhờ một thành phố phát triển, hạ tầng ngày càng hiện đại, môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn, biết bao người từ khắp mọi miền đất nước đã có cơ hội học tập, làm việc và xây dựng tương lai.

Ca trực đêm Ảnh: EVNHCMC

Năm nay, khi Tổng công ty Điện lực TP.HCM kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, tôi nghĩ đến những đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện. Họ không chỉ vận hành những đường dây, trạm biến áp hay hệ thống lưới điện thông minh. Họ đang góp phần tạo nên nhịp sống của một đô thị năng động, nghĩa tình và không ngừng vươn lên.

Hai mươi hai năm trước, ánh đèn thành phố đã soi sáng con đường của một sinh viên tỉnh lẻ lần đầu bước chân đến TP.HCM. Hai mươi hai năm sau, ánh đèn ấy vẫn đang sáng, không chỉ trên những tuyến phố mà còn trong ký ức và lòng biết ơn của tôi. Và tôi tin rằng, trên hành trình phát triển phía trước, ngành điện thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục là nguồn sáng bền bỉ, đồng hành cùng TP.HCM và hàng triệu người dân đang sống, học tập, làm việc và gửi gắm những ước mơ nơi đây.