Từ ánh đèn phòng trọ đến mái ấm nơi quê hương thứ hai

Những khu đất trống ngày nào nay đã trở thành các khu đô thị hiện đại. Những con đường nhỏ được mở rộng thành đại lộ. Những cây cầu mới nối liền các khu vực phát triển. Và cùng với sự chuyển mình ấy, có một điều luôn hiện diện nhưng ít khi được nhắc đến, đó là dòng điện đang âm thầm nuôi dưỡng mọi hoạt động của thành phố.
Những năm đầu tôi lên thành phố học tập, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Tôi ở trong một phòng trọ nhỏ dành cho sinh viên. Mỗi khi mất điện, căn phòng trở nên ngột ngạt giữa cái nóng đặc trưng của Sài Gòn. Chiếc quạt ngừng quay, việc học bị gián đoạn, mọi sinh hoạt gần như đảo lộn. Khi đó, tôi mới hiểu điện quan trọng đến mức nào đối với cuộc sống của người dân đô thị.
Thế nhưng theo thời gian, những lần mất điện ngày càng ít đi. Chất lượng cung cấp điện ngày càng ổn định hơn. Từ một sinh viên nghèo phải thức học dưới ánh đèn vàng trong căn phòng trọ chật hẹp, nay tôi đã có gia đình riêng. Cuộc sống hiện đại với máy tính, internet, thiết bị điện tử và các tiện ích thông minh trở thành một phần không thể thiếu. Và tất cả đều vận hành nhờ một hệ thống điện ổn định, an toàn.
Làm việc và sinh sống tại TP.HCM, tôi cảm nhận rất rõ vai trò của ngành điện đối với sự phát triển của thành phố đầu tàu kinh tế cả nước. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học hay những tuyến giao thông hiện đại đều cần nguồn điện liên tục. Không có điện, sẽ không có những nhà máy hoạt động ngày đêm. Không có điện, sẽ không có những bệnh viện cứu chữa người bệnh hay những lớp học kết nối tri thức.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong những năm gần đây là sự thay đổi trong chất lượng phục vụ khách hàng của ngành điện thành phố. Những thủ tục trước đây phải trực tiếp đến cơ quan điện lực nay có thể thực hiện trên điện thoại. Từ đăng ký dịch vụ điện, thanh toán tiền điện đến theo dõi sản lượng tiêu thụ đều nhanh chóng, thuận tiện. Là một người dân, tôi cảm nhận rõ ngành điện không chỉ cung cấp điện mà còn đang phục vụ khách hàng bằng tinh thần hiện đại và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Tôi vẫn nhớ một lần khu vực nơi tôi sinh sống gặp sự cố điện sau cơn mưa lớn. Trời đã khuya nhưng các anh công nhân điện lực vẫn có mặt để khắc phục. Dưới mưa, họ làm việc khẩn trương để sớm đưa dòng điện trở lại cho người dân. Khi ánh đèn trong khu phố bừng sáng, nhiều người vui mừng vì sinh hoạt được trở lại bình thường. Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng phía sau sự ổn định của hệ thống điện là sự tận tụy và trách nhiệm của rất nhiều con người.
Đóng góp của nhiều thế hệ ngành điện thành phố mang tên Bác
Là người từ tỉnh khác đến học tập, sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của điện đối với sự phát triển của thành phố. Điện không chỉ thắp sáng những con đường hay những tòa nhà cao tầng. Điện còn thắp sáng cơ hội cho những người trẻ như tôi. Nhờ một thành phố phát triển, hạ tầng ngày càng hiện đại, môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn, biết bao người từ khắp mọi miền đất nước đã có cơ hội học tập, làm việc và xây dựng tương lai.
Năm nay, khi Tổng công ty Điện lực TP.HCM kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, tôi nghĩ đến những đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện. Họ không chỉ vận hành những đường dây, trạm biến áp hay hệ thống lưới điện thông minh. Họ đang góp phần tạo nên nhịp sống của một đô thị năng động, nghĩa tình và không ngừng vươn lên.
Hai mươi hai năm trước, ánh đèn thành phố đã soi sáng con đường của một sinh viên tỉnh lẻ lần đầu bước chân đến TP.HCM. Hai mươi hai năm sau, ánh đèn ấy vẫn đang sáng, không chỉ trên những tuyến phố mà còn trong ký ức và lòng biết ơn của tôi. Và tôi tin rằng, trên hành trình phát triển phía trước, ngành điện thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục là nguồn sáng bền bỉ, đồng hành cùng TP.HCM và hàng triệu người dân đang sống, học tập, làm việc và gửi gắm những ước mơ nơi đây.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
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