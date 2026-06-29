Ảnh dự thi: Ánh sáng sinh kế về đêm

Nhờ nguồn điện ổn định, hàng ngàn quán ăn, cửa hàng và tiệm cà phê có thể kéo dài thời gian hoạt động, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm đa dạng sau giờ làm việc.
Nhiều quán cà phê đầu tư hệ thống đèn trang trí, màn hình trình chiếu và các tiểu cảnh sáng tạo để thay đổi diện mạo theo từng mùa lễ hội. Trung thu có những góc đèn lồng rực rỡ, Noel ngập tràn ánh sáng lung linh của cây thông và dây đèn màu, còn dịp tết lại khoác lên sắc xuân tươi mới với những không gian check-in bắt mắt.
Tất cả những ý tưởng ấy chỉ có thể vận hành trọn vẹn khi có nguồn điện liên tục và an toàn. Những ánh đèn rực rỡ trong đêm không chỉ làm đẹp thêm diện mạo đô thị mà còn giúp các hộ kinh doanh thu hút khách hàng, gia tăng doanh thu và góp phần tạo nên sức sống đặc trưng của một thành phố mang tên Bác năng động, hiện đại.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
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