Ảnh dự thi: Ánh sáng sinh kế về đêm

Nhờ nguồn điện ổn định, hàng ngàn quán ăn, cửa hàng và tiệm cà phê có thể kéo dài thời gian hoạt động, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm đa dạng sau giờ làm việc.

Noel tại một góc quán nhỏ (ảnh chụp năm 2025) Ảnh: NGUYỄN TRÚC

Đêm bình yên (ảnh chụp năm 2023) Ảnh: NGUYỄN TRÚC

Quán trang trí đêm Trung thu nhờ có đèn điện đã trở nên lung linh (ảnh chụp 2025) Ảnh: NGUYỄN TRÚC

Nhiều quán cà phê đầu tư hệ thống đèn trang trí, màn hình trình chiếu và các tiểu cảnh sáng tạo để thay đổi diện mạo theo từng mùa lễ hội. Trung thu có những góc đèn lồng rực rỡ, Noel ngập tràn ánh sáng lung linh của cây thông và dây đèn màu, còn dịp tết lại khoác lên sắc xuân tươi mới với những không gian check-in bắt mắt.

Lồng đèn treo cao Ảnh: NGUYỄN TRÚC

Lối về quán khuya Ảnh: NGUYỄN TRÚC

Hạnh phúc Ảnh: NGUYỄN TRÚC

Tất cả những ý tưởng ấy chỉ có thể vận hành trọn vẹn khi có nguồn điện liên tục và an toàn. Những ánh đèn rực rỡ trong đêm không chỉ làm đẹp thêm diện mạo đô thị mà còn giúp các hộ kinh doanh thu hút khách hàng, gia tăng doanh thu và góp phần tạo nên sức sống đặc trưng của một thành phố mang tên Bác năng động, hiện đại.