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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện

Võ Văn Hoàng (TP.HCM)
Võ Văn Hoàng (TP.HCM)
Nguồn sáng văn minh và nghệ thuật nhiếp ảnh đã làm tăng thêm vẻ đẹp công trình, tạo mỹ quan cho phong cảnh TP.HCM về đêm thật sống động, tuyệt đẹp.

Tôi chụp bức ảnh đầu tiên ngay tại Cầu Ba Son (TP.HCM) trong một buổi tối lung linh ánh điện.

Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện - Ảnh 1.

Sông nước lung linh trong phố

Ảnh: Võ Văn Hoàng

Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện - Ảnh 2.

"Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..."

Ảnh: Võ Văn Hoàng

Ngành điện đã cung cấp nguồn năng lượng giúp vận hành toàn bộ nền kinh tế và xã hội với những tiện ích thực tiễn: nâng cao chất lượng sinh hoạt gia đình, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển y tế - giáo dục, và giao thông thông minh, phát triển du lịch vui chơi giải trí, tạo cảnh quan, mỹ quan cho thành phố lung linh về đêm tuyệt đẹp….

Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện - Ảnh 3.

Nhà thờ Đức Bà về đêm

Ảnh: Võ Văn Hoàng

Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện - Ảnh 4.

Bến Xuân Bình Đông (TP.HCM)

Ảnh: Võ Văn Hoàng

Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện - Ảnh 5.

Sắc màu trung tâm TP.HCM

Ảnh: Võ Văn Hoàng

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ánh sáng nghệ thuật từ nguồn điện - Ảnh 6.

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