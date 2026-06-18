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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Đêm thành phố lung linh

Khải Đông
Khải Đông

Khi đêm xuống, ánh điện làm bừng sáng những tuyến đường, công viên và các công trình kiến trúc, tạo nên diện mạo rực rỡ cho thành phố.

Những tòa nhà cao tầng lung linh trong ánh đèn khiến không gian đô thị trở nên hiện đại và đầy sức sống. Nhờ có điện, thành phố không chỉ sáng hơn mà còn trở nên hấp dẫn, năng động hơn và giàu sức hút trong mắt người dân lẫn du khách.

Ảnh dự thi: Đêm thành phố lung linh - Ảnh 1.

Đài phun nước đêm

Ảnh: Khải Đông

Ảnh dự thi: Đêm thành phố lung linh - Ảnh 2.

Phố nhỏ lên đèn

Ảnh: Khải Đông

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi - Ảnh 3.

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Dưới đây là ảnh dự thi của bạn đọc tham gia cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức.

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