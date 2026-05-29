Những người luôn cố gắng để ánh đèn không bao giờ tắt

Đêm, TP.HCM không ngủ. Từ những con phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lung linh đến những khu dân cư yên bình, đâu đâu cũng ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối, mà còn thắp lên nhịp sống, hơi thở của một đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Nhưng ít ai dừng lại để nghĩ: phía sau ánh sáng ấy là gì?

Là cả một hành trình 50 năm của ngành điện thành phố - một hành trình không chỉ được viết bằng những công trình, những con số tăng trưởng, mà còn được viết bằng mồ hôi, trách nhiệm và cả niềm tự hào của những con người âm thầm giữ dòng điện luôn sáng. Tôi là một người trong số đó.

Vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai ở Công ty Điện lực Bến Cát (EVNHCMC) Ảnh: TGCC

Góp phần ổn định của cả hệ thống điện thành phố

Không trực tiếp leo trụ, không đứng giữa mưa giông để xử lý sự cố như những anh em ngoài hiện trường, công việc của tôi gắn với những con số, những dữ liệu, những dòng cập nhật trên hệ thống. Tôi làm trong công tác quản lý hệ thống đo đếm - một công việc lặng lẽ nhưng lại là "nền móng" cho sự minh bạch và chính xác của toàn bộ hệ thống điện.

Có người từng nói vui với tôi: "Làm việc với số liệu thì có gì mà cảm xúc?". Nhưng chỉ khi thật sự làm, mới hiểu rằng phía sau mỗi con số là một câu chuyện, một con người, một niềm tin.

Một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu bằng hàng loạt dữ liệu trên hệ thống CMIS, CRM. Những con số tưởng chừng vô tri ấy lại phản ánh từng nhịp đập của hệ thống điện: một công tơ cần kiểm tra, một khách hàng cần giải đáp, một thiết bị cần thay thế.

Có những ngày cao điểm, hàng trăm yêu cầu được gửi về. Áp lực là có thật. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi cho phép mình chậm trễ. Bởi chỉ cần chậm một bước, phía sau có thể là một hộ dân chưa yên tâm, một doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất.

Tổ áo cam xung kích sẵn sàng lên đường Ảnh: TGCC

Tôi nhớ mãi một trường hợp khách hàng gọi điện với giọng đầy lo lắng: hóa đơn điện tăng cao bất thường. Không phải là con số nữa, đó là sự hoang mang, là niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi lập tức phối hợp kiểm tra, kiểm chứng công tơ, rà soát dữ liệu. Khi nguyên nhân được làm rõ, khách hàng thở phào nhẹ nhõm. Và tôi nhận ra, điều chúng tôi "giữ" không chỉ là dòng điện, mà là niềm tin.

Trong những năm gần đây, ngành điện TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực trong từng công việc hằng ngày.

Từ việc quản lý dữ liệu trên CMIS đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu qua CRM, mọi thứ đều nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn. Khách hàng không còn phải đi lại nhiều lần; chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể tra cứu, đăng ký dịch vụ.

Chúng tôi - những người ở phía sau hệ thống hiểu rằng mỗi lần cập nhật đúng một dữ liệu, mỗi lần xử lý nhanh một yêu cầu là góp thêm một bước tiến nhỏ cho cả ngành. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu, vẫn cần con người vận hành. Và con người ngành điện TP.HCM chưa bao giờ thiếu đi tinh thần trách nhiệm.

Đó là những người công nhân vẫn miệt mài giữa trưa nắng để hoàn thành công tác sửa chữa lớn, đảm bảo tiến độ từng hạng mục. Là những kỹ sư không ngại đêm khuya để kiểm tra, giám sát hệ thống. Là những cán bộ như chúng tôi, ngày ngày rà soát từng hồ sơ, từng thiết bị, từng số liệu để không một sai sót nào xảy ra.

Có những thời điểm, khối lượng công việc dồn dập: vừa theo dõi tiến độ thi công, vừa tổng hợp báo cáo, vừa xử lý yêu cầu khách hàng. Nhưng tất cả đều được sắp xếp, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo mọi việc đều hoàn thành đúng hạn.

Bởi chúng tôi hiểu, phía sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một phần đóng góp vào sự vận hành ổn định của cả hệ thống điện thành phố.

Sự thay đổi trong cách phục vụ của ngành điện thành phố

Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn là "mạch máu" nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế. Từng khu công nghiệp sáng đèn suốt đêm, từng dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, từng công trình mới mọc lên… tất cả đều cần một nguồn điện ổn định phía sau.

50 năm qua, ngành điện thành phố đã đi một chặng đường dài - từ những ngày khó khăn, thiếu thốn đến một hệ thống hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao. Nhưng điều làm nên giá trị bền vững không chỉ là sự phát triển ấy, mà là sự thay đổi trong cách phục vụ: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy niềm tin làm nền tảng.

Công nhân Công ty Điện lực Bến Cát luôn kiểm tra lưới điện để vận hành thông suốt và an toàn Ảnh: TGCC

Với tôi, niềm tự hào không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở chính công việc hằng ngày. Là khi một báo cáo được hoàn thành đúng hạn. Là khi một dữ liệu được cập nhật chính xác. Là khi một yêu cầu của khách hàng được giải quyết kịp thời.

Những điều nhỏ bé ấy của chúng tôi đang góp lại thành một hệ thống lớn - một hệ thống luôn vận hành ổn định để giữ cho thành phố này không bao giờ tắt ánh sáng.