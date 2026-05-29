Những người luôn cố gắng để ánh đèn không bao giờ tắt

Đêm, TP.HCM không ngủ. Từ những con phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lung linh đến những khu dân cư yên bình, đâu đâu cũng ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối, mà còn thắp lên nhịp sống, hơi thở của một đô thị năng động bậc nhất cả nước.
Nhưng ít ai dừng lại để nghĩ: phía sau ánh sáng ấy là gì?
Là cả một hành trình 50 năm của ngành điện thành phố - một hành trình không chỉ được viết bằng những công trình, những con số tăng trưởng, mà còn được viết bằng mồ hôi, trách nhiệm và cả niềm tự hào của những con người âm thầm giữ dòng điện luôn sáng. Tôi là một người trong số đó.
Góp phần ổn định của cả hệ thống điện thành phố
Không trực tiếp leo trụ, không đứng giữa mưa giông để xử lý sự cố như những anh em ngoài hiện trường, công việc của tôi gắn với những con số, những dữ liệu, những dòng cập nhật trên hệ thống. Tôi làm trong công tác quản lý hệ thống đo đếm - một công việc lặng lẽ nhưng lại là "nền móng" cho sự minh bạch và chính xác của toàn bộ hệ thống điện.
Có người từng nói vui với tôi: "Làm việc với số liệu thì có gì mà cảm xúc?". Nhưng chỉ khi thật sự làm, mới hiểu rằng phía sau mỗi con số là một câu chuyện, một con người, một niềm tin.
Một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu bằng hàng loạt dữ liệu trên hệ thống CMIS, CRM. Những con số tưởng chừng vô tri ấy lại phản ánh từng nhịp đập của hệ thống điện: một công tơ cần kiểm tra, một khách hàng cần giải đáp, một thiết bị cần thay thế.
Có những ngày cao điểm, hàng trăm yêu cầu được gửi về. Áp lực là có thật. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi cho phép mình chậm trễ. Bởi chỉ cần chậm một bước, phía sau có thể là một hộ dân chưa yên tâm, một doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất.
Tôi nhớ mãi một trường hợp khách hàng gọi điện với giọng đầy lo lắng: hóa đơn điện tăng cao bất thường. Không phải là con số nữa, đó là sự hoang mang, là niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi lập tức phối hợp kiểm tra, kiểm chứng công tơ, rà soát dữ liệu. Khi nguyên nhân được làm rõ, khách hàng thở phào nhẹ nhõm. Và tôi nhận ra, điều chúng tôi "giữ" không chỉ là dòng điện, mà là niềm tin.
Trong những năm gần đây, ngành điện TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực trong từng công việc hằng ngày.
Từ việc quản lý dữ liệu trên CMIS đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu qua CRM, mọi thứ đều nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn. Khách hàng không còn phải đi lại nhiều lần; chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể tra cứu, đăng ký dịch vụ.
Chúng tôi - những người ở phía sau hệ thống hiểu rằng mỗi lần cập nhật đúng một dữ liệu, mỗi lần xử lý nhanh một yêu cầu là góp thêm một bước tiến nhỏ cho cả ngành. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu, vẫn cần con người vận hành. Và con người ngành điện TP.HCM chưa bao giờ thiếu đi tinh thần trách nhiệm.
Đó là những người công nhân vẫn miệt mài giữa trưa nắng để hoàn thành công tác sửa chữa lớn, đảm bảo tiến độ từng hạng mục. Là những kỹ sư không ngại đêm khuya để kiểm tra, giám sát hệ thống. Là những cán bộ như chúng tôi, ngày ngày rà soát từng hồ sơ, từng thiết bị, từng số liệu để không một sai sót nào xảy ra.
Có những thời điểm, khối lượng công việc dồn dập: vừa theo dõi tiến độ thi công, vừa tổng hợp báo cáo, vừa xử lý yêu cầu khách hàng. Nhưng tất cả đều được sắp xếp, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo mọi việc đều hoàn thành đúng hạn.
Bởi chúng tôi hiểu, phía sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một phần đóng góp vào sự vận hành ổn định của cả hệ thống điện thành phố.
Sự thay đổi trong cách phục vụ của ngành điện thành phố
Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt, mà còn là "mạch máu" nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế. Từng khu công nghiệp sáng đèn suốt đêm, từng dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, từng công trình mới mọc lên… tất cả đều cần một nguồn điện ổn định phía sau.
50 năm qua, ngành điện thành phố đã đi một chặng đường dài - từ những ngày khó khăn, thiếu thốn đến một hệ thống hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao. Nhưng điều làm nên giá trị bền vững không chỉ là sự phát triển ấy, mà là sự thay đổi trong cách phục vụ: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy niềm tin làm nền tảng.
Với tôi, niềm tự hào không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở chính công việc hằng ngày. Là khi một báo cáo được hoàn thành đúng hạn. Là khi một dữ liệu được cập nhật chính xác. Là khi một yêu cầu của khách hàng được giải quyết kịp thời.
Những điều nhỏ bé ấy của chúng tôi đang góp lại thành một hệ thống lớn - một hệ thống luôn vận hành ổn định để giữ cho thành phố này không bao giờ tắt ánh sáng.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
